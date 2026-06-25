Một món ăn nhẹ chứa kali gấp 18 lần chuối, tốt cho xương khớp và tim mạch

Thực phẩm mà chúng ta đang nói đến là đậu nành Edamame.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ( USDA), đậu nành Edamame chứa lượng kali cao hơn đáng kể so với chuối, gấp khoảng 18 lần lượng kali. Loại thực phẩm này ít chất béo, giàu protein và chứa nhiều phytosterol, lecithin và chất xơ.

Thường xuyên ăn đậu nành Edamame giúp bổ sung kali, giảm yếu cơ và chuột rút ở chân; lecithin giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan, hỗ trợ chuyển hóa chất béo và bảo vệ gan; chất xơ thúc đẩy nhu động ruột và ổn định huyết áp. Phù hợp cho mọi lứa tuổi, chúng ta nên ăn đậu nành Edamame cách ngày.

Dưới đây là một số công thức sử dụng đậu nành Edamame tốt cho xương, bổ gan thận, giúp bạn cải thiện sức khỏe trong mùa nắng nóng, theo gợi ý từ Sohu:

Đậu nành Edamame rang muối

Bạn cần 500g đậu nành tươi, 3 lát gừng, 2 nhánh hành lá (cắt khúc), 2 muỗng canh muối, một nhúm tiêu Tứ Xuyên, 1 hoa hồi, một ít giấm trắng.

Ảnh: Sohu

Rửa sạch đậu edamame và dùng kéo cắt bỏ phần đầu nhọn để hương vị dễ thấm hơn, đồng thời loại bỏ tạp chất và lớp lông tơ trên bề mặt. Đổ nước vào nồi, cho gừng thái lát, hành lá cắt khúc, tiêu Tứ Xuyên và hoa hồi vào, đun sôi trên lửa lớn.

Sau khi nước sôi, cho đậu Edamame vào, thêm một thìa giấm trắng để giữ cho đậu có màu xanh tươi và không bị úa vàng, sau đó thêm muối. Nấu trên lửa vừa trong 12 phút. Khi đã tắt bếp, không nên vớt thức ăn ra ngay. Hãy để ngấm gia vị trong 20 phút. Đổ hết nước và để nguội trước khi ăn. Món này sẽ ngon hơn sau khi được làm lạnh.

Phương pháp chế biến này sử dụng ít dầu và không gây hại cho sức khỏe, do đó sẽ không làm trầm trọng thêm quá trình chuyển hóa chất béo ở gan và phù hợp để người bị gan nhiễm mỡ sử dụng hàng ngày.

Kali dồi dào được hấp thụ nhẹ nhàng, giúp cải thiện tình trạng yếu chân và chuột rút về đêm ở những người ngồi lâu và người trung niên hoặc người cao tuổi. Chất xơ trong chế độ ăn uống thúc đẩy nhu động ruột, giảm sự tích tụ độc tố trong cơ thể và gián tiếp giảm gánh nặng giải độc cho gan.

Đậu nành Edamame xào đậu hũ khô

Bạn cần 300g đậu nành Edamame, 4 miếng đậu hũ khô thái mỏng, nửa củ cà rốt, 3 tép tỏi, 1 muỗng canh nước tương nhạt, một nhúm muối, một ít nước và một lượng nhỏ dầu thực vật.

Ảnh: Sohu

Chần đậu nành Edamame trong 5 phút rồi để riêng; cắt đậu phụ khô thành sợi mỏng, cà rốt thành khối nhỏ và tỏi băm nhỏ. Cho một ít dầu ăn vào chảo, đun nóng, cho tỏi băm vào xào trên lửa nhỏ cho thơm, sau đó cho đậu phụ khô vào đảo đều trong 1 phút.

Cho cà rốt thái hạt lựu vào xào trong 30 giây, sau đó cho đậu nành luộc vào trộn đều. Thêm một thìa nước tương nhạt, một chút muối và 2 thìa nước. Đun nhỏ lửa trong 3 phút để các hương vị hòa quyện. Tăng nhiệt độ để đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại, đảo đều và món ăn đã sẵn sàng để phục vụ.

Đậu nành Edamame kết hợp với các sản phẩm từ đậu nành cung cấp lượng protein thực vật gấp đôi, bổ sung dưỡng chất cho cơ bắp và giúp bạn có đôi chân chắc khỏe khi đi bộ.

Công thức ít chất béo giúp giảm tích tụ mỡ trong gan, tạo nên một lựa chọn không gây ngấy và ngon miệng cho các bữa ăn hàng ngày. Kali kết hợp với cà rốt và beta-carotene có thể làm giảm phù nề chi dưới và giảm cảm giác nặng chân.

Canh đậu nành Edamame và thịt lợn nạc

Bạn cần 250g đậu nành luộc, 150g thịt lợn nạc, 2 quả táo đỏ, 2 lát gừng, một nhúm muối.

Ảnh: Sohu

Cắt mỏng thịt nạc, chần qua nước lạnh, hớt bọt, vớt ra và rửa sạch; rửa sạch đậu Edamame. Cho đủ nước vào nồi đất, thêm gừng thái lát, táo đỏ và thịt nạc, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 20 phút.

Thêm đậu edamame vào và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 15 phút, cho đến khi đậu Edamame mềm. Thêm một chút muối cho vừa ăn trước khi dùng. Không cần thêm dầu. Đây là món ăn nhẹ và bổ dưỡng.

Món này cho nước dùng dịu nhẹ và bổ sung kali, thích hợp cho người hay đổ mồ hôi, người yếu chân, giúp nhanh chóng giảm mệt mỏi ở tay chân. Thịt nạc ít mỡ kết hợp với đậu nành luộc giúp giảm gánh nặng tiêu hóa cho gan, là thức uống tốt cho những người bị tổn thương gan do thức khuya để giải tỏa khó chịu.

Món ăn cũng giúp tăng cường chức năng lá lách và lợi tiểu, cải thiện tình trạng phù nhẹ ở chân, sử dụng lâu dài giúp chân và bàn chân cảm thấy nhẹ nhàng, không bị nặng nề.

Lưu ý

Nên dùng sản phẩm này cách ngày, mỗi lần dùng 200-500g. Ăn quá nhiều có thể gây đầy hơi.

Những người mắc bệnh thận cần kiểm soát lượng kali nạp vào cơ thể nên giảm lượng tiêu thụ theo lời khuyên của bác sĩ.

Nên dùng đậu nành non (Edamame) tươi. Đậu nành non đông lạnh giữ được ít chất dinh dưỡng hơn và có thể dùng thay thế đậu nành non tươi trong nấu ăn.