Học phí các trường ngoại ngữ hot nhất 2026: Trường nào đắt nhất, trường nào được miễn học phí?

Bên cạnh điểm chuẩn, học phí cũng là yếu tố quan trọng được thí sinh và phụ huynh đặc biệt quan tâm trong mỗi mùa tuyển sinh. Với nhóm trường nổi tiếng về đào tạo ngoại ngữ, quan hệ quốc tế và sư phạm ngoại ngữ, mức học phí hiện có sự chênh lệch khá lớn, từ diện được Nhà nước hỗ trợ hoàn toàn đến những chương trình có chi phí hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Vậy nếu đang cân nhắc theo học các ngành ngôn ngữ, phiên dịch, quan hệ quốc tế hay giảng dạy ngoại ngữ, thí sinh và phụ huynh sẽ phải chuẩn bị chi phí như thế nào?

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những trường chuyên ngữ lâu đời và có quy mô đào tạo ngoại ngữ lớn nhất cả nước. Trường hiện đào tạo nhiều ngành ngôn ngữ như Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Nga, Ả Rập cùng các ngành mới như Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia, Kinh tế - Tài chính, Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam dành cho người nước ngoài.

Theo đề án tuyển sinh gần nhất, học phí các ngành ngôn ngữ phổ biến như Anh, Trung, Nhật, Hàn, Đức, Pháp khoảng 38 triệu đồng/năm. Ngành Ngôn ngữ Nga và Ngôn ngữ Ả Rập thấp hơn, khoảng 21 triệu đồng/năm. Chương trình chất lượng cao và liên kết quốc tế có thể lên tới 62,5-65 triệu đồng/năm.

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo công bố học phí năm học 2026-2027 của hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội, học phí của trường dao động từ khoảng 31-67 triệu đồng/năm tùy ngành và chương trình đào tạo. Đây cũng là đơn vị có hai ngành Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Trung thường xuyên nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất toàn hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội là trường đại học có số lượng ngành ngoại ngữ đa dạng bậc nhất Việt Nam. Ngoài các ngành truyền thống như Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Nga, Đức, trường còn đào tạo các ngôn ngữ ít phổ biến hơn như Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Trường Đại học Hà Nội

Điểm đặc biệt của HANU là nhiều ngành chuyên môn được giảng dạy hoàn toàn bằng ngoại ngữ, từ Kinh doanh quốc tế, Truyền thông doanh nghiệp đến Công nghệ thông tin. Học phí được tính theo tín chỉ.

Đối với các ngành ngôn ngữ, mức thu khoảng 1,1 triệu đồng/tín chỉ; các học phần đại cương khoảng 780.000 đồng/tín chỉ. Tính trung bình, sinh viên thường phải đóng khoảng 30-40 triệu đồng/năm tùy số tín chỉ đăng ký.

Học viện Ngoại giao

Học viện Ngoại giao không đào tạo ngoại ngữ thuần túy nhưng lại là một trong những trường có yêu cầu cao về năng lực ngoại ngữ.

Học viện Ngoại giao

Các ngành nổi bật của trường gồm Quan hệ quốc tế, Truyền thông quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Ngôn ngữ Anh,… Môi trường học tập mang tính quốc tế hóa cao cùng mạng lưới đối tác nước ngoài rộng lớn là điểm thu hút của DAV trong nhiều năm qua.

Những năm gần đây, học phí chương trình chuẩn của Học viện Ngoại giao dao động khoảng 45-55 triệu đồng/năm học, thuộc nhóm cao trong khối trường công lập nhưng vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ thí sinh nhờ chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị đào tạo theo định hướng quốc tế hóa của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường hiện triển khai nhiều chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh như Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Công nghệ tài chính, Phân tích dữ liệu kinh doanh, Tin học và Kỹ thuật máy tính. Đây là lựa chọn phổ biến đối với những học sinh muốn học tập trong môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên.

Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị đào tạo theo định hướng quốc tế hóa của Đại học Quốc gia Hà Nội

Đối với khóa tuyển sinh 2026, trường chưa công bố mức học phí chính thức. Tuy nhiên, theo mức thu của năm học trước, học phí dao động khoảng 40-112,7 triệu đồng/năm tùy chương trình đào tạo. Đây là một trong những đơn vị có mức học phí cao nhất trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là trường sư phạm trọng điểm quốc gia, đào tạo nhiều ngành Sư phạm Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp và Tiếng Nga.

Điểm đặc biệt của nhóm ngành sư phạm là sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ học phí theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, sinh viên thuộc diện được hưởng chính sách còn có thể nhận hỗ trợ sinh hoạt phí trong quá trình học tập. Sinh viên nếu làm hồ sơ đăng ký theo Nghị định 116 sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt là 3.630.000 VNĐ/tháng (không quá 10 tháng/năm học).

Nhờ đó, chi phí học tập tại HNUE thấp hơn đáng kể so với nhiều trường có giảng dạy ngành ngoại ngữ khác, đặc biệt với những sinh viên xác định theo đuổi nghề giáo.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Mức học phí nhóm ngành ngoài sư phạm tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội được tính toán cụ thể dựa trên số lượng tín chỉ tích lũy. Đối với các ngành thuộc khối Khoa học giáo dục, Nhân văn và Khoa học xã hội (như Ngôn ngữ Anh, Tâm lý học), học phí từ 11 triệu đến 13 triệu VNĐ/năm học.

Đại học Sư phạm TP.HCM

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM là một trong những cơ sở đào tạo giáo viên hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh các ngành sư phạm ngoại ngữ như Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn, trường còn đào tạo các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quốc tế học và nhiều ngành liên quan đến văn hóa, ngôn ngữ.

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Tương tự các trường sư phạm khác, sinh viên theo học các ngành đào tạo giáo viên được hưởng chính sách hỗ trợ học phí theo quy định hiện hành. Các ngành ngoài Sư phạm hệ đại trà có học phí dự kiến dao động từ 14,1 triệu VNĐ đến 20 triệu VNĐ/năm.

So sánh nhanh mức học phí của các trường có giảng dạy ngành ngoại ngữ