Những chi phí tuổi 30 không ai nói trước

Bước sang 30s, không phải ai cũng lập tức có nhà, có xe, có gia đình hay đi theo đúng những cột mốc mà xã hội thường gắn với độ tuổi này. Nhưng có một điều gần như chắc chắn hơn: cuộc sống bắt đầu xuất hiện những khoản chi mà trước đó bạn chưa từng phải nghĩ đến.

Chúng không phải những quyết định lớn như mua nhà hay đổi xe. Cũng không phải những cú sốc tài chính quá bất ngờ. Đó là những khoản tiền âm thầm xuất hiện trong đời sống hàng ngày rồi dần trở thành một phần mặc định của ngân sách mỗi tháng.

Không có gì quá đáng sợ ở những khoản chi này. Chúng đơn giản là hệ quả của việc cuộc sống ngày càng có nhiều thứ cần duy trì, nhiều thứ cần quan tâm và nhiều người cần để ý đến hơn. Nếu đang hoặc sắp bước vào tuổi 30, đây là những "hóa đơn cuộc sống" mà sớm hay muộn, rất nhiều người rồi cũng sẽ gặp.

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Tiền cho sức khỏe

Ở tuổi 30, sức khỏe không còn là thứ có thể mặc định để sau.

Không phải vì cơ thể đột nhiên xuống cấp, mà vì nhịp sống bắt đầu khiến bạn phải chú ý hơn đến nó. Những cơn đau lưng do ngồi nhiều, giấc ngủ thất thường, dạ dày khó chịu, mắt mỏi, da xấu đi hay cảm giác kiệt sức sau một tuần làm việc dày đặc đều là những tín hiệu rất thật.

Và từ đó, những khoản chi liên quan đến sức khỏe cũng bắt đầu xuất hiện đều hơn: khám định kỳ, nha khoa, xét nghiệm, thuốc men, thực phẩm bổ sung, gói tập luyện, vật lý trị liệu, bảo hiểm sức khỏe. Khác với một chiếc điện thoại mới hay một chuyến du lịch, tiền scho ức khỏe hiếm khi mang lại cảm giác hào hứng. Nhưng lại là những khoản rất khó trì hoãn nếu muốn duy trì chất lượng sống lâu dài.

Tiền để tiết kiệm thời gian

Một trong những thay đổi rõ nhất ở tuổi 30 là nhiều người bắt đầu dùng tiền để mua lại thời gian.

Đó có thể là gọi đồ ăn thay vì tự nấu mỗi ngày, đi taxi hoặc xe công nghệ để tiết kiệm một quãng di chuyển, thuê người dọn nhà, trả phí cho các dịch vụ giao hàng nhanh, hoặc đơn giản là chọn những giải pháp giúp mọi thứ diễn ra gọn hơn.

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Nếu ở một giai đoạn trước đó, việc tự làm mọi thứ có thể là lựa chọn mặc định, thì ở tuổi 30, nhiều người bắt đầu nhận ra thời gian mới là thứ đắt nhất. Một giờ rảnh vào buổi tối, một buổi cuối tuần không phải lo dọn dẹp, hay một ngày không phải chạy vòng quanh vì những việc lặt vặt đôi khi còn đáng giá hơn cả số tiền bỏ ra. Đây không hẳn là sự xa xỉ. Nó là cách nhiều người giữ cho cuộc sống dễ chịu hơn.

Tiền sửa chữa và thay thế

Khi cuộc sống bắt đầu ổn định hơn, tài sản cá nhân cũng nhiều lên. Không còn chỉ là điện thoại và laptop. Có thể là xe máy, ô tô, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, nội thất, đồ gia dụng, thiết bị làm việc, hoặc một căn hộ đang ở và cần chăm sóc thường xuyên. Và điều rất thực tế là mọi thứ đều có vòng đời của nó.

Máy lạnh cần bảo trì. Xe cần thay lốp, thay dầu, sửa vặt. Điện thoại xuống pin. Laptop chậm dần. Ghế làm việc hỏng bánh xe. Máy giặt bất ngờ trục trặc đúng lúc bận nhất trong tháng.

Điều đáng nói là những khoản này hiếm khi xuất hiện trong bất kỳ kế hoạch tài chính nào. Không ai ngồi đầu năm rồi ghi vào sổ rằng tháng 8 sẽ phải thay pin điện thoại hay tháng 11 sẽ sửa máy giặt. Nhưng bằng cách nào đó, năm nào cũng có vài việc như vậy xảy ra.

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Tiền cho các mối quan hệ

Tuổi 30 cũng là lúc các mối quan hệ bước vào một giai đoạn khác.

Bạn bè bắt đầu cưới, sinh con, mua nhà, chuyển việc, chuyển thành phố. Những cuộc gặp gỡ không còn diễn ra ngẫu nhiên như trước mà thường gắn với các dịp cụ thể: đám cưới, sinh nhật, tân gia, đầy tháng, thôi nôi, họp lớp, gặp mặt cuối năm, du lịch nhóm.

Mỗi khoản riêng lẻ có thể không quá lớn. Nhưng cộng dồn lại, đây là một phần ngân sách khá đáng kể trong năm.

Điều thú vị là ở tuổi 30, nhiều người không còn xem những khoản này là "chi phí xã giao" nữa. Chúng trở thành một phần của việc giữ kết nối với những người quan trọng trong đời. Không phải lúc nào cũng cần quá nhiều, nhưng gần như không thể không có.

Tiền cho gia đình hai bên

Đây là một trong những khoản chi mà nhiều người chỉ thật sự cảm nhận rõ khi bước vào tuổi 30.

Có người bắt đầu gửi tiền về cho bố mẹ hàng tháng. Có người hỗ trợ thuốc men, khám bệnh, sửa nhà, thay đồ điện tử, hoặc xử lý những khoản phát sinh trong gia đình. Có người chưa cần làm đều đặn, nhưng vẫn phải sẵn sàng cho những lúc cần.

Nếu đã lập gia đình, bài toán thường không chỉ dừng ở một phía. Nó có thể là cả hai bên nội ngoại, với những nhu cầu khác nhau, những kỳ vọng khác nhau và những khoản chi không phải lúc nào cũng báo trước.

Đây không hẳn là áp lực theo nghĩa tiêu cực. Nó chỉ là một phần rất thật của việc trưởng thành: tiền không còn chỉ xoay quanh bản thân mình nữa.

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Tiền cho con cái

Với những người đã có con, đây thường là khoản chi tăng lên nhanh nhất và đều nhất.

Tiền sữa, tiền bỉm, tiền học, tiền giữ trẻ, tiền khám bệnh, tiền quần áo, tiền đồ dùng, tiền ngoại khóa, tiền đưa đón, tiền sinh hoạt... Danh sách này gần như không bao giờ ngắn.

Điều đáng chú ý là khi có con, cách nhìn về tiền cũng thay đổi. Một khoản chi không còn được cân nhắc chỉ dựa trên nhu cầu cá nhân, mà dựa trên sự an toàn, sự phát triển và chất lượng sống của cả gia đình. Và vì con cái lớn lên rất nhanh, nên những khoản chi này cũng thường tăng theo từng giai đoạn. Không phải lúc nào cũng ồn ào, nhưng gần như không bao giờ đứng yên.

Khoản chi lớn nhất là những thứ không thể đoán trước

Nếu phải chọn ra điều khiến tuổi 30 trở nên "tốn" hơn, thì đó không hẳn là vì bạn mua nhiều đồ hơn. Mà là vì cuộc sống bắt đầu có nhiều biến số hơn.

Một lần thất nghiệp kéo dài. Một người thân nhập viện. Một sự cố trong nhà. Một khoản sửa chữa khẩn cấp. Một chuyến đi đột xuất. Một thay đổi lớn trong công việc. Những thứ này không xuất hiện theo lịch, nhưng khi đến thì luôn cần tiền ngay.

Đó là lý do quỹ dự phòng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết ở tuổi 30. Không phải để đầu tư sinh lời, cũng không phải để tạo cảm giác an toàn tuyệt đối. Chỉ đơn giản là để khi một hóa đơn bất ngờ xuất hiện, cuộc sống không bị chao đảo quá mạnh.

Tuổi 30 không phải là áp lực, mà là thực tế

Điều không ai nói trước về tuổi 30 là tiền không còn chỉ dùng để phục vụ những gì mình muốn nữa. Nó còn được dùng để duy trì những gì mình đang có và chuẩn bị cho những điều có thể xảy ra.

Bạn vẫn là chính mình. Vẫn đi làm, vẫn đi chơi, vẫn mua sắm, vẫn có những niềm vui rất riêng. Chỉ là bên cạnh những điều đó sẽ có thêm nhiều khoản chi cần được tính đến, nhiều trách nhiệm cần được duy trì và nhiều thứ không thể tiếp tục để mặc như trước.

Tuổi 30 không bắt ai phải lớn lên theo một cách cụ thể nào. Nhưng đây thường là giai đoạn mà rất nhiều người bắt đầu nhìn tiền theo một cách thực tế hơn: không chỉ để tiêu, mà để giữ cho cuộc sống chạy ổn định, đủ linh hoạt và đủ an toàn để đi tiếp.