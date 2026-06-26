Món quà "độc nhất vô nhị" của bệnh nhân sau ca mổ: Lời cảnh báo về 1 kiểu uống nước của nhiều người Việt

Mới đây, bác sĩ Mai Văn Lực, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân khá đặc biệt. Bệnh nhân nữ ngoài 60 tuổi, nhập viện trong tình trạng tiểu buốt kéo dài, tiểu rắt, dòng tiểu ngập ngừng và đau nhiều khi đi tiểu.

Kết quả thăm khám khiến bác sĩ và ê-kíp bất ngờ khi phát hiện trong bàng quang của người bệnh có một viên sỏi khổng lồ kích thước hơn 10 cm, lớn tương đương một quả trứng ngỗng.

Bác sĩ Lực cho biết, đây không phải là viên sỏi hình thành trong thời gian ngắn mà là hậu quả của quá trình phát triển âm thầm suốt nhiều năm.

"Viên sỏi lớn như vậy không thể xuất hiện chỉ sau vài tháng. Người bệnh đã có các triệu chứng rất điển hình như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu ngắt quãng trong thời gian dài nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, không đi khám", bác sĩ Lực chia sẻ.

Do kích thước viên sỏi quá lớn, các phương pháp nội soi tán sỏi thông thường không còn phù hợp. Ê-kíp buộc phải chỉ định phẫu thuật mở để lấy toàn bộ viên sỏi ra khỏi bàng quang.

Thay vì lựa chọn đường mổ dọc truyền thống, các bác sĩ thực hiện một đường mổ ngang nhỏ ở vùng hạ vị, đi theo nếp lằn da tự nhiên nhằm hạn chế sẹo và tăng tính thẩm mỹ cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt. Vết mổ khô, liền đẹp và các triệu chứng tiểu buốt kéo dài nhiều năm đã chấm dứt.

"Món quà" đặc biệt bệnh nhân tặng lại bác sĩ.

Điều khiến các bác sĩ bất ngờ là trước khi xuất viện, người bệnh đã xin tặng lại viên sỏi cho khoa để trưng bày như một lời nhắc nhở đối với những người còn chủ quan với sức khỏe.

Theo lời kể của bác sĩ Lực, bệnh nhân nói vui: "Viên sỏi này tôi mang trong người bao năm, nay bác sĩ lấy ra giúp tôi nhẹ cả người. Tôi xin tặng lại khoa để ai lười uống nước hay ngại đi bệnh viện như tôi thì nhìn vào đó mà làm gương".

Cảnh báo thói quen lười uống nước, nhịn tiểu

Từ ca bệnh trên, bác sĩ Lực cho biết sỏi đường tiết niệu là bệnh lý khá phổ biến. Nhiều trường hợp có thể được điều trị đơn giản nếu phát hiện từ giai đoạn sớm. Tuy nhiên, không ít người vì ngại đi khám hoặc cho rằng các biểu hiện tiểu buốt, tiểu rắt chỉ là viêm đường tiết niệu thông thường nên cố gắng chịu đựng trong thời gian dài.

Một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ hình thành sỏi là uống không đủ nước. Khi cơ thể thiếu nước, nước tiểu trở nên cô đặc, các tinh thể khoáng chất dễ lắng đọng và kết tụ thành sỏi. Bên cạnh đó, thói quen nhịn tiểu kéo dài, nhiễm khuẩn tiết niệu tái diễn hoặc rối loạn dòng chảy nước tiểu cũng góp phần khiến sỏi phát triển.

Nếu không được điều trị, viên sỏi sẽ tiếp tục lớn dần, gây đau đớn, nhiễm trùng, tiểu ra máu, bí tiểu, tổn thương bàng quang và có thể ảnh hưởng đến chức năng thận.

Bác sĩ Lực khuyến cáo, người dân nên duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày, không nhịn tiểu và chủ động đi khám khi xuất hiện các dấu hiệu như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó, tiểu ngắt quãng, tiểu ra máu hoặc đau vùng hạ vị.

"Sỏi hệ tiết niệu nếu được phát hiện sớm thì việc điều trị thường nhẹ nhàng, có thể chỉ cần nội soi hoặc tán sỏi ít xâm lấn. Đừng để viên sỏi phát triển lớn như 'quả trứng ngỗng' rồi mới đến bệnh viện", bác sĩ Lực nhấn mạnh.

Ngọc Minh