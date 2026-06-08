Chồng mất, tôi học cách sống một mình với lương hưu 6 triệu đồng/tháng: Điều bất ngờ là tiền tiết kiệm ngày càng nhiều hơn

Lần đầu tiên trong đời phải vay tiền con gái

Năm nay 58 tuổi, cô Lưu (Hồ Nam, Trung Quốc) đã nghỉ hưu được ba năm. Khoản lương hưu hàng tháng của cô khoảng 6 triệu đồng.

Trước đây, cuộc sống của cô gần như xoay quanh gia đình. Cô chăm sóc cha mẹ già, nuôi con khôn lớn rồi tiếp tục vun vén cho tổ ấm riêng của mình. Đồng lương nào nhận được cũng nhanh chóng dùng vào các khoản sinh hoạt chung.

"Tôi chưa từng tiết kiệm được đồng nào cho riêng mình", cô kể.

Hai năm trước, chỉ một thời gian ngắn sau khi con gái kết hôn, chồng cô bất ngờ bị xuất huyết não và qua đời. Sự ra đi đột ngột ấy khiến cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn. Từ một người luôn sống trong gia đình đông đủ, cô phải đối diện với những ngày tháng chỉ còn một mình trong căn nhà quen thuộc.

Những tháng đầu tiên, cô nghĩ rằng mình nên sống thoải mái hơn sau nhiều năm vất vả. Muốn ăn gì cô mua nấy, trái cây, đồ ăn vặt lúc nào cũng có sẵn trong nhà. Điện nước cũng sử dụng khá thoải mái vì nghĩ rằng chỉ còn một mình thì chẳng đáng bao nhiêu.

Nhưng thực tế khác xa suy nghĩ đó. Chưa hết tháng, tiền trong tài khoản đã gần cạn.

Lần đầu tiên trong đời, cô phải gọi điện cho con gái để vay tạm một khoản tiền nhỏ. Trong lúc nói chuyện, cô vô tình nghe được con rể thắc mắc rằng tại sao mẹ lại thiếu tiền đến mức phải vay vài trăm nghìn. Câu nói ấy không hề mang ác ý, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy chạnh lòng.

"Tôi đã sống gần hết cuộc đời mà vẫn không có nổi một khoản dự phòng cho chính mình", cô nhớ lại.

Từ ngày hôm đó,cô quyết tâm thay đổi.

Khi chỉ còn một mình, tôi nhận ra mình không cần nhiều đến thế

Trước đây, tổng lương hưu của hai vợ chồng lên tới hơn 15 triệu đồng mỗi tháng nên cô chưa bao giờ cảm thấy áp lực về tiền bạc. Nhưng sau khi chồng mất, thu nhập gia đình giảm đi hơn một nửa, cô hiểu rằng mình không thể tiếp tục chi tiêu theo thói quen cũ.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, cô đặt cho mình một nguyên tắc đơn giản: Kiểm soát chi tiêu sinh hoạt ở mức khoảng 3 triệu mỗi tháng, còn lại đều đưa vào khoản tiết kiệm.

Việc đầu tiên cô thay đổi là chuyện ăn uống.

Trước đây, hai vợ chồng thường xuyên ăn sáng bên ngoài. Một bữa sáng có thể tốn từ 10 đến 20 nhân dân tệ. Nay cô chuyển sang tự nấu ăn ở nhà.

- Có hôm là cháo kê.

- Có hôm là cháo ngô.

- Có hôm chỉ đơn giản là bánh trứng hấp ăn cùng rau muối tự làm.

Chi phí rất thấp nhưng vẫn đủ dinh dưỡng và hợp với người lớn tuổi.

Đến bữa trưa, cô chỉ nấu lượng thức ăn vừa đủ. Rau củ luôn ưu tiên loại đúng mùa vì vừa rẻ vừa ngon hơn. Thay vì mua sắm trong siêu thị lớn, cô thường ghé các khu chợ vào cuối buổi, khi nhiều tiểu thương giảm giá hàng còn lại trong ngày.

Thịt được mua hai tuần một lần, chia thành từng phần nhỏ rồi cấp đông. Mỗi bữa chỉ cần một ít thịt để tăng hương vị cho món ăn là đủ.

Bữa tối còn đơn giản hơn. Nhiều hôm chỉ là một bát mì nóng cùng vài cọng rau xanh. Ăn nhẹ, dễ tiêu hóa mà vẫn no bụng.

Ngoài ban công, cô trồng thêm hành lá, rau mùi và một số loại rau ngắn ngày. Mỗi lần nấu ăn chỉ cần ra hái vài cọng là có ngay nguyên liệu tươi.

Tiết kiệm không phải là sống kham khổ

Cô Lưu cho biết nhiều người nghĩ cô đang sống quá tiết kiệm.

Nhưng bản thân cô không thấy như vậy.

Cô không hút thuốc, không uống rượu, không có những thú vui tốn kém. Quần áo cũ vẫn mặc được thì tiếp tục sử dụng. Sau khi nghỉ hưu,cô cũng không còn nhu cầu mua sắm hay chạy theo xu hướng thời trang mới.

Điện nước trong nhà được sử dụng có kế hoạch hơn.

- Ban ngày tận dụng ánh sáng tự nhiên. Đèn được tắt ngay khi không sử dụng.

- Quần áo được gom lại mới giặt.

- Nước vo gạo hay nước rửa rau được tận dụng để tưới cây hoặc xả bồn cầu.

Nhờ vậy, hóa đơn điện, nước và gas mỗi tháng chỉ ở mức khoảng 300-400 nghìn.

Cô cũng tránh mua các loại thực phẩm chức năng hoặc sản phẩm được quảng cáo quá mức.

"Tôi tin rằng ăn uống điều độ và giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh còn hiệu quả hơn nhiều", cô nói.

Khoản tiết kiệm mang lại cảm giác an toàn lớn hơn bất kỳ món đồ nào

Điều khiến cô vui nhất hiện nay không phải là mua được thứ gì mới. Đó là nhìn số dư tiết kiệm tăng lên đều đặn mỗi tháng.

Khoản tiền 3 triệu được gửi vào ngân hàng sau mỗi kỳ nhận lương hưu mang lại cho cô cảm giác an tâm chưa từng có.

Cô không còn lo lắng nếu chẳng may đau ốm, không còn sợ những khoản phát sinh bất ngờ.

Cũng không phải ngại ngần gọi điện nhờ con cái hỗ trợ.

Đáng chú ý, từ khi ăn uống đơn giản và điều độ hơn, sức khỏe của cô cũng cải thiện đáng kể. Những vấn đề như huyết áp cao, mỡ máu hay đường huyết đều ổn định hơn trước.

Mỗi ngày, cô dành thời gian đi dạo trong công viên, tập thể dục cùng bạn bè hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng trong khu dân cư. Những niềm vui ấy hầu như không tốn tiền nhưng lại khiến cuộc sống trở nên phong phú hơn.

Ở tuổi 58, cô Lưu không cho rằng mình đang sống kham khổ. Ngược lại, cô cảm thấy bình yên hơn nhiều so với trước đây.

"Sống một mình không có nghĩa là sống thiếu thốn. Chỉ cần ăn uống đủ đầy, giữ gìn sức khỏe và có một khoản tiền dự phòng cho tương lai, tôi đã thấy cuộc sống tuổi già rất đáng quý rồi", cô chia sẻ.