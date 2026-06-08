Gần 13 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học "khốc liệt nhất hành tinh"

Bước đệm vào đại học từ kỳ thi gaokao

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, khoảng 12,9 triệu học sinh trên toàn quốc đã đăng ký tham dự kỳ thi Đại học hay còn gọi là “gaokao” năm nay, giảm 450.000 em so với năm trước. Đây là năm thứ hai liên tiếp số lượng thí sinh giảm, sau khi kỳ thi năm 2025 ghi nhận mức giảm 70.000 người, theo Reuters .

Kỳ thi kéo dài nhiều ngày, bắt đầu từ ngày 7/6, kiểm tra kiến thức của thí sinh về các môn bao gồm tiếng Trung, toán học, tiếng Anh, khoa học và nhân văn – với kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào cuối tháng 6.

Thí sinh bước vào một điểm thi ở thủ đô Bắc Kinh trong ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc Trung Quốc (Gaokao), ngày 7/6 - Ảnh: AFP

Tại thủ đô Bắc Kinh, hàng ngàn học sinh mang theo bút và giấy tờ tùy thân xếp hàng vào điểm thi dưới sự chứng kiến của đông đảo phụ huynh.

“Đây là lần đầu tiên nên em hơi lo lắng,” học sinh Zhang Xinnan nói vài phút trước khi bước vào phòng thi.

Chàng trai đeo kính người Bắc Kinh thừa nhận mình lo lắng về phần viết luận của bài kiểm tra tiếng Trung, vì cậu cho rằng các đề bài đã trở nên khó trả lời hơn. Song, cậu tin mình có thể làm tốt vì đã dành cả năm qua để luyện tập các câu hỏi mẫu.

Một thí sinh cầm tấm biển với dòng chữ “Quá khứ, hiện tại, giờ là lúc phấn đấu” chụp ảnh cùng giáo viên trước khi bước vào điểm thi

Bên ngoài các điểm thi, nhiều phụ huynh mặc trang phục màu đỏ, màu được xem là biểu tượng may mắn trong văn hóa Trung Quốc.

Một giáo viên đã giương cao một bông hoa hướng dương khổng lồ được làm từ hàng chục quả bóng bay – tên của loài cây này trong tiếng Quan thoại đồng âm với một thành ngữ Trung Quốc về sự thành công.

Lực lượng cảnh sát và nhân viên an ninh cũng được bố trí tại các điểm thi. Nhà chức trách Trung Quốc tăng cường các biện pháp chống gian lận, đồng thời nghiêm cấm thí sinh mang kính thông minh hoặc đồng hồ thông minh vào khu vực thi. Khu vực thi cũng được giám sát chặt bằng camera.

"Em hy vọng có thể vào được trường đại học mà mình mong muốn", Zhang Xinnan nói và cho biết thêm, "Có thể giữ bình tĩnh là điều quan trọng nhất. Tâm lý là yếu tố quan trọng nhất đối với Gaokao".

Phụ huynh chờ đợi bên ngoài địa điểm tổ chức kỳ thi "gaokao" tại Bắc Kinh

Kỳ thi gaokao đang giảm dần sức hút

Tại Trung Quốc, hàng triệu học sinh đã dành nhiều năm học tập với cường độ cao để giành một suất vào các trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế và thị trường lao động đang khiến quan niệm đó thay đổi.

Những năm gần đây, ngày càng nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học Trung Quốc gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm thanh niên từ 16 đến 24 tuổi vẫn duy trì trên mức 16% vào tháng 4 năm nay.

Phụ huynh Trung Quốc chờ con bên ngoài điểm thi đại học - Ảnh: Reuters

Các chuyên gia dự báo sức ép sẽ còn lớn hơn khi mùa hè này có thêm 12,7 triệu sinh viên mới tốt nghiệp gia nhập thị trường lao động - mức cao nhất từ trước đến nay.

Bởi vậy, thái độ đối với kỳ thi đang thay đổi, học sinh và phụ huynh ngày càng không muốn đánh đổi sức khỏe thể chất và tinh thần để lấy điểm số cao.

“Tôi khá thoải mái trong việc để con tự do làm bài,” bà Deng Ju, một người mẹ đứng đối diện phòng thi, tay cầm một chồng sách bài tập cho con gái.

Một người mẹ đưa hoa cho con gái khi các học sinh rời khỏi địa điểm thi sau khi hoàn thành bài thi đầu tiên

“Chỉ cần làm việc bình thường là đủ rồi,” ông Đặng, 53 tuổi, nói. “Tôi quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe thể chất; bài kiểm tra chỉ là hình thức.”

Đối với ông Đặng, người có con gái không nhắm đến những trường danh tiếng như Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh ở thủ đô, ông nghĩ việc bãi bỏ kỳ thi gaokao sẽ là lý tưởng.

Theo The Straits Times, Reuters