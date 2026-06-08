Đêm oi bức trằn trọc mất ngủ, người bốc hỏa: Sắm ngay mớ hoa thơm ngát về nấu với cá quả, đặt lưng là ngủ sâu tới sáng

Cái nắng gắt của mùa hè không chỉ vắt kiệt sức lực vào ban ngày mà còn bám đuổi vào tận phòng ngủ khi đêm xuống. Cơn nóng hầm hập tích tụ trong không gian khiến cơ thể luôn trong trạng thái bứt rứt, đầu óc bốc hỏa, nhịp tim tăng nhanh dẫn đến những đêm dài trằn trọc, ngủ không sâu giấc. Thay vì lạm dụng các loại thuốc an thần hay thức uống làm mát chứa đường, mâm cơm chiều hè chỉ cần một bát canh chua dịu, thoảng hương thơm thanh tao của một loại hoa quen thuộc là đủ để "hạ hỏa" hệ thần kinh, giúp bạn nhẹ lòng đặt lưng là ngủ một mạch tới sáng.

Ảnh minh hoạ

"Liệu pháp" an thần, xoa dịu não bộ từ hương hoa dịu nhẹ

Sự kết hợp giữa hoa thiên lý và cá lóc (cá quả) từ lâu đã được xem là một bài thuốc dưỡng sinh kinh điển, giúp cân bằng lại trạng thái tinh thần và thể chất trong những ngày thời tiết khắc nghiệt:

Xoa dịu thần kinh, trị mất ngủ: Hoa thiên lý chứa các chất an thần tự nhiên cùng lượng kẽm dồi dào, có khả năng làm dịu các kích thích ở não bộ, giảm căng thẳng và làm mát cơ thể từ bên trong, giúp đi vào giấc ngủ tự nhiên và êm ái hơn.

Bồi bổ thể lực, giải nhiệt nội tiết: Cá lóc vị ngọt, tính bình, giàu protein lành tính và các axit amin thiết yếu giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi sau một ngày dài mất sức dưới nắng. Vị chua thanh nhẹ từ cà chua băm nhỏ quyện vào canh giúp kích thích tiêu hóa, thanh lọc độc tố mà không gây áp lực cho dạ dày vào ban đêm.

Nấu bát canh trong veo, thơm nức trong 7 phút

Hoa thiên lý có tác dụng cải thiện giấc ngủ khá tốt

Để hoa thiên lý giữ trọn vẹn hương thơm thảo mộc đặc trưng và độ giòn ngọt, người đứng bếp cần tuân thủ trình tự nấu nướng nhanh gọn sau:

Chuẩn bị nguyên liệu: 150g hoa thiên lý tươi; 300g cá lóc (chọn phần thân cá cắt lát hoặc phi lê thái miếng mỏng); 2 quả cà chua; 1 củ hành tím; hành hoa, thì la.

Sơ chế: Hoa thiên lý nhặt bỏ cuống già, ngâm nước muối loãng 5 phút rồi rửa lại nhẹ tay để tránh làm nát hoa. Cá lóc xát chút muối, gừng để khử tanh, rửa sạch rồi để ráo. Cà chua bổ múi cau.

Nấu cốt canh chua thanh: Phi thơm hành tím băm với một chút xíu dầu ăn, cho một nửa phần cà chua vào xào chín mềm để tạo màu sắc tự nhiên cho nước dùng. Đổ lượng nước vừa ăn vào nồi, đun sôi bùng lên thì thả các lát cá lóc vào. Đun lửa vừa trong khoảng 5 phút cho cá chín săn và tiết nước ngọt.

Thả hoa và hoàn thành: Thả nốt nửa phần cà chua còn lại vào nồi, nêm nếm gia vị, nước mắm cho vừa vặn vị chua ngọt thanh nhẹ. Cuối cùng, vặn lửa thật lớn cho nước sôi sùng sục thì trút toàn bộ hoa thiên lý vào, đảo nhanh tay trong đúng 20 giây khi hoa vừa chuyển sang màu xanh đậm hơn là tắt bếp ngay lập tức.

Mẹo nhỏ cốt lõi: Hoa thiên lý cực kỳ nhanh chín và chứa các tinh dầu thơm rất dễ bay hơi nếu gặp nhiệt độ cao quá lâu. Do đó, bắt buộc phải thả hoa vào lúc nước đang sôi mạnh nhất và tắt bếp ngay , không được đậy vung sau khi tắt bếp. Thao tác này giúp giữ lại 100% chất an thần trong hoa, đồng thời giúp cọng hoa giữ được độ giòn sần sật mọng nước khi ăn.





Múc canh ra tô, bạn sẽ bị cuốn hút bởi làn nước canh trong veo, điểm xuyết sắc đỏ của cà chua và sắc xanh mướt mát của những chùm hoa thiên lý, thoảng đưa một mùi hương thơm ngát cực kỳ thư thái. Khi thưởng thức, vị ngọt đậm đà, chắc thịt của cá lóc hòa quyện hoàn hảo với vị chua dịu bừng tỉnh vị giác, nhấn nhá thêm những búp hoa giòn ngọt, thanh khiết. Bát canh thanh đạm, không một chút váng mỡ này chính là món quà tuyệt vời cho sức khỏe, giúp thanh lọc mọi bức bối trong người, trả lại một cơ thể sảng khoái và một tinh thần thư thái để bạn có một giấc ngủ thật sâu, trọn vẹn đêm hè.







