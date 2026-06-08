Phát hiện nam sinh ròng rã 12 năm đi từ trường nghề đến học vị Tiến sĩ Đại học Bắc Kinh

Trong tư duy của nhiều thế hệ, việc không thể bước tiếp lên bậc trung học phổ thông hay đại học hệ chính quy thường bị coi là một bước lùi, khiến cánh cửa dẫn đến các học viện danh giá hoàn toàn khép lại. Nhiều người mặc định rằng điểm xuất phát thấp ở trường nghề sẽ định đoạt một tương lai mờ nhạt và giới hạn sự phát triển của một cá nhân.

Thế nhưng, câu chuyện của một chàng trai Trung Quốc vừa thu hút hơn 250 triệu lượt xem trên các nền tảng MXH nước này đã hoàn toàn đập tan định kiến đó, chứng minh rằng không có ranh giới nào là tuyệt đối nếu con người ta sở hữu một ý chí kiên định. Nhân vật chính trong câu chuyện là anh Trương Hoán Đằng, một người con của vùng nông thôn Lan Khảo, Hà Nam (Trung Quốc).

Suốt 12 năm ròng rã, anh đã đi một chặng đường dài từ một học sinh trường trung cấp nghề để trở thành Tiến sĩ Y khoa của Đại học Bắc Kinh danh giá. Thế nhưng, khi cả MXH không tiếc lời ca ngợi đây là một màn "ngược dòng ngoạn mục", anh lại bình thản phản hồi: "Đây chẳng phải màn ngược dòng gì cả, tôi chỉ đang quay trở lại quỹ đạo cuộc sống bình thường của chính mình mà thôi".

Câu chuyện của Trương Hoán Đằng đang viral trên MXH Trung Quốc

Lựa chọn rẽ ngang vì gánh nặng cơm áo gạo tiền

Trương Hoán Đằng sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ bị khuyết tật từ nhỏ không thể lao động, mọi chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào sạp hàng rong và việc thu mua phế liệu của người cha.

Mùa hè năm 2014, cậu thiếu niên 15 tuổi Trương Hoán Đằng tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp ba với số điểm vượt xa điểm chuẩn của các trường trung học phổ thông công lập tại địa phương. Thế nhưng, vì không đủ điểm vào ngôi trường mơ ước là Trường Nghiên cứu Thí nghiệm Hà Nam, Hoán Đằng buộc đứng trước hai lựa chọn: một là nộp một khoản phí chọn trường đắt đỏ để học cấp ba tại huyện, một là chọn học trường trung cấp nghề với mức học phí thấp hơn để sớm ra trường đi kiếm tiền.

Để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ, cậu học trò hiểu chuyện đã chọn con đường thứ hai. Ngày đến trường báo danh, thầy chủ nhiệm đã hoàn toàn kinh ngạc khi nhìn thấy số điểm của anh, nhưng Hoán Đằng chỉ cúi đầu nói nhỏ: "Hoàn cảnh nhà em không được tốt lắm". Tối hôm đó, anh lặng lẽ cập nhật dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình: "Thanh Hoa, Bắc Đại, tôi đến đây".

Hành trình 12 năm kiên trì của một "kẻ theo đuổi chủ nghĩa dài hạn"

Trong mắt nhiều người, việc vào học trường trung cấp nghề đồng nghĩa với việc giới hạn tương lai đã bị định sẵn. Nhưng ngay từ khi bước chân qua cánh cổng trường nghề, Trương Hoán Đằng đã không cam chịu để cái mác "học sinh trung cấp" định hình cuộc đời mình.

Trường quy định 8 giờ sáng vào lớp, anh luôn có mặt từ 7 giờ để tự học; 10 giờ tối ký túc xá tắt đèn, anh lại trùm chăn bật đèn pin tiếp tục đọc sách. Khi bạn bè xung quanh chơi game, yêu đương, anh tranh thủ từng phút để tự bổ sung kiến thức của chương trình trung học phổ thông và miệt mài giải đề.

Sau khi tốt nghiệp trung cấp, thay vì đi làm công nhân nhà máy như các bạn cùng khóa, Trương Hoán Đằng đã nắm bắt cơ hội tham gia kỳ thi đại học với tư cách thí sinh tự do và thuận lợi đỗ vào một trường hệ chính quy. Đây mới chỉ là bước đi đầu tiên trong hành trình học tập đằng đẵng. Suốt những năm tháng đại học, anh vẫn duy trì thói quen cũ khi luôn là người đầu tiên đến thư viện và là người cuối cùng rời đi. Để có tiền trang trải học phí và sinh hoạt, anh tận dụng thời gian rảnh để làm gia sư, phát tờ rơi, giao đồ ăn, lúc bận rộn nhất có thể làm tới ba công việc một ngày.

Gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến Trương Hoán Đằng phải đi đường vòng song anh không vì thế mà dừng bước

Trời không phụ lòng người, sau khi tốt nghiệp đại học, anh thi đỗ hệ thạc sĩ của Cao đẳng Y tế Hiệp Hòa Bắc Kinh. Đến năm 2026, anh tiếp tục thi đỗ hệ tiến sĩ ngành Y khoa của Đại học Bắc Kinh. Để đi từ một trường trung cấp nông thôn đến học phủ tối cao của đất nước, Trương Hoán Đằng đã đi mất 12 năm.

Điểm xuất phát không bao giờ định nghĩa được điểm kết thúc

Khi câu chuyện được lan tỏa, hộp thư cá nhân của Trương Hoán Đằng ngập tràn tin nhắn của những người trẻ đang hoang mang, câu hỏi anh nhận được nhiều nhất là: "Tôi còn cơ hội không?". Anh luôn trả lời rằng: "Tất nhiên là có. Chỉ cần bạn sẵn sàng nỗ lực từ bây giờ thì không bao giờ là muộn. Đừng để ánh mắt của người khác định nghĩa bạn, cũng đừng để những thất bại trong quá khứ giam cầm bạn. Cứ đi từng bước một, cuối cùng bạn sẽ đến được nơi mình muốn".

Cụm từ "ngược dòng" thường khiến người ta nghĩ đến một cú lật kèo ngoạn mục trong thời gian ngắn nhờ vào may mắn hay cơ duyên ngẫu nhiên. Nhưng trong câu chuyện của Trương Hoán Đằng không có bất kỳ phép màu nào, chỉ có sự kiên trì bền bỉ từ ngày này qua ngày khác. 12 năm qua, mỗi ngày anh đều đi nhiều hơn người khác một bước để tự mình đổi thay số phận.

Cuộc đời vốn dĩ không phải là một đường chạy nước rút 100 mét mà là một cuộc thi chạy marathon dài kỳ. Xuất phát chậm một chút không sao, giữa đường có phải đi đường vòng cũng chẳng hề gì, điều quan trọng là bạn có luôn tiến về phía trước hay không. Chỉ cần trong lòng có ánh sáng, dưới chân có con đường, mỗi người bình thường đều có thể từng bước quay trở lại vị trí tỏa sáng vốn thuộc về mình.

Theo China.com