Ở tuổi 56, người phụ nữ này nghỉ việc với lương hưu hơn 5 triệu/tháng: “Tôi không giàu, nhưng lần đầu thấy đời mình nhẹ đi”

Không nhà lớn, không xe đẹp, cũng chẳng có khoản tiết kiệm quá khổng lồ. Nhưng sau nhiều năm chỉ biết làm việc và lo cho tương lai, cô Hương (Hà Nội) quyết định nghỉ việc để sống theo cách nhẹ nhàng hơn.

"Tôi không thấy mình nghèo. Tôi chỉ thấy cuối cùng mình cũng được thở", cô nói.

Quyết định nghỉ việc sau một lần bật khóc giữa siêu thị

Trước khi nghỉ làm, cô từng làm đủ nghề: phụ kho siêu thị, công nhân xưởng điện tử, dọn dẹp theo giờ, phụ bán hàng…

Có thời điểm, cô làm từ sáng đến tối, đứng liên tục hơn 10 tiếng mỗi ngày. Đầu gối đau, lưng nhức nhưng vẫn không dám nghỉ vì sợ mất thu nhập.

Cho đến một hôm, khi đang cúi xuống xếp rau trong siêu thị và bị quản lý thúc liên tục qua bộ đàm, cô bỗng bật khóc.

"Không phải vì bị mắng. Mà là tự nhiên thấy mình quá mệt. Mệt kiểu không biết bao giờ mới được dừng lại", cô kể.

Tối hôm đó, người phụ nữ 56 tuổi ngồi một mình trong phòng trọ và bắt đầu tính toán lại cuộc sống.

Khoản lương hưu của cô khoảng hơn 5 triệu đồng/tháng. Tiền tiết kiệm sau nhiều năm tích cóp được khoảng hơn 500 triệu đồng.

Con số ấy không lớn, nhưng sau khi ngồi tính rất kỹ, cô nhận ra mình vẫn có thể sống được nếu bớt áp lực phải "sống như người khác".

Một bài toán tài chính rất đơn giản

Cô bắt đầu ghi lại các khoản chi cơ bản mỗi tháng:

- Tiền thuê phòng: gần 3 triệu đồng

- Điện nước, internet: khoảng 500.000 đồng

- Tiền ăn: khoảng 2 triệu đồng

- Thuốc men, phát sinh: khoảng 1 triệu đồng

"Mình từng nghĩ phải kiếm thật nhiều tiền mới an toàn. Nhưng thật ra điều làm tôi kiệt sức là nỗi sợ lúc nào cũng phải kiếm thêm", cô chia sẻ.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, cô quyết định nghỉ việc.

Không tiệc chia tay. Không thông báo dài dòng. Chỉ đơn giản là dừng lại.

Cuộc sống hiện tại: Không giàu nhưng dễ thở hơn rất nhiều

Bây giờ, ngày nào cô cũng thức dậy lúc khoảng 7 giờ sáng mà không cần báo thức.

Cô tự pha trà, ăn sáng đơn giản rồi đi chợ gần nhà.

Cô không còn mua đồ theo kiểu "phòng khi cần", cũng không chạy theo các đợt giảm giá như trước.

"Mình càng mua nhiều thì càng thấy mệt. Đồ đạc đầy lên nhưng đầu óc cũng nặng theo", cô nói.

Người phụ nữ này hiện chỉ giữ rất ít quần áo, không mua điện thoại mới liên tục, cũng không còn cảm thấy áp lực khi nhìn người khác tiêu tiền.

Điều khiến cô vui nhất bây giờ lại là những chuyện rất nhỏ:

Một buổi sáng không phải chạy vội đi làm Một bữa cơm nóng tự nấu Một ngày tiêu chưa tới 100.000 đồng mà vẫn thấy đủ đầy

"Tôi không còn muốn tiêu tiền để chứng minh mình sống ổn"

Cô kể, trước đây bản thân từng rất áp lực khi nhìn người khác đổi điện thoại mới, mua đồ mới hay đi du lịch liên tục.

Nhưng càng lớn tuổi, cô càng nhận ra nhiều món đồ chỉ phục vụ cảm giác "không muốn thua kém".

"Có những thứ mình mua không phải vì cần, mà vì sợ bị đánh giá tụt hậu", cô nói.

Bây giờ, khoản tiền tiết kiệm của cô vẫn gửi ngân hàng, không đầu tư mạo hiểm, không chạy theo lời hứa lãi cao.

Ở tuổi này, điều cô cần nhất là cảm giác ổn định.

Điều khiến nhiều người bất ngờ: Cô không thấy cô đơn như người ta nghĩ

Người phụ nữ 56 tuổi thừa nhận vẫn có những lúc chạnh lòng, nhất là dịp lễ Tết khi người khác quây quần bên gia đình.

Nhưng sau nhiều năm nhìn những cuộc hôn nhân đầy áp lực quanh mình, cô hiểu rằng:

"Không phải cứ có người bên cạnh là sẽ hạnh phúc."

Có bạn bè của cô vẫn sống trong hôn nhân nhưng lúc nào cũng lo tiền bạc, con cái, viện phí và đủ thứ áp lực khác.

Trong khi đó, cô sống một mình nhưng ít nhất còn được tự quyết cuộc sống của mình.

Sau tuổi 50, nhiều phụ nữ bắt đầu muốn sống nhẹ hơn

Câu chuyện của người phụ nữ này cũng phản ánh tâm lý của khá nhiều phụ nữ trung niên hiện nay.

Sau nhiều năm lao động và chăm lo cho người khác, không ít người bắt đầu muốn:

- Tiêu ít hơn

- Sống chậm hơn

- Giảm áp lực kiếm tiền

- Quan tâm sức khỏe và tinh thần nhiều hơn

Không phải họ hết cố gắng.

Mà là họ bắt đầu hiểu thế nào là "đủ".

Với người phụ nữ 56 tuổi này, "đủ" là:

- Có khoản tiền để không phụ thuộc ai

- Có sức khỏe để tự chăm sóc bản thân

- Có những ngày không còn thức dậy với cảm giác kiệt sức

"Tôi không giàu. Nhưng ít nhất bây giờ, tôi không còn thấy mình bị cuộc sống đuổi theo nữa", cô nói.