Vụ "bắt" học sinh HÀI HƯỚC nhất mọi thời đại: Vì nhân tài, 2 ĐH top đầu châu Á "đấu mưu", tung chiêu như phim hành động!

Nếu bạn nghĩ kỳ thi đại học ở Trung Quốc (Cao Khảo) chỉ khốc liệt đối với các thí sinh, thì bạn đã lầm. Đối với các thầy cô trong ban tuyển sinh của hai đại học danh giá bậc nhất đất nước này là Thanh Hoa và Bắc Kinh (Bắc Đại) - cuộc chiến thực sự chỉ bắt đầu khi điểm số được công bố.

Giai thoại về chuyến xe "mật vụ" chạy xuyên đêm để giành giật thủ khoa Trùng Khánh năm 2015 là một minh chứng kinh điển cho thấy: Vì nhân tài, các ngôi trường danh giá sẵn sàng tung ra những chiêu trò không thua gì phim hành động.

"Mục tiêu" 704 điểm và cuộc đào tẩu bất thành

Mùa hè năm 2015, khi kỳ thi Cao Khảo vừa khép lại, Lưu Nam Phong - học sinh trường Trung học Ba Thục (Trùng Khánh) tự thưởng cho mình một chuyến du lịch thảnh thơi tại Thành Đô (Tứ Xuyên). Cậu học trò khối Văn hoàn toàn không biết rằng, một cơn bão truyền thông và "ngoại giao" sắp đổ ập xuống đầu mình.

Ngay khi hệ thống công bố điểm, cái tên Lưu Nam Phong sáng rực trên bảng vàng: 704 điểm , chính thức phá kỷ lục và trở thành Thủ khoa khối Khoa học Xã hội của thành phố Trùng Khánh.

Tại văn phòng tuyển sinh của Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, chuông điện thoại reo liên hồi. Hai "ông lớn" của nền giáo dục Trung Quốc lập tức bật chế độ "chiến đấu". Mục tiêu tối thượng: Phải ký được thỏa thuận nhập học với Lưu Nam Phong trước khi đối thủ kịp chạm vào cậu ấy.

Lưu Nam Phong

Chuyến xe "mật vụ" xuyên đêm của Bắc Đại

Biết tin thủ khoa đang ở Thành Đô và đang có ý định mua vé tàu cao tốc để quay về Trùng Khánh, đội ngũ tuyển sinh của Bắc Đại đã đưa ra một quyết định táo bạo. Họ biết rằng nếu Nam Phong lên tàu công cộng, các "mật thám" của Thanh Hoa chắc chắn sẽ phục kích ngay tại ga tàu hoặc tìm cách tiếp cận cậu trên toa hành khách.

Để biểu thị "thành ý tối cao" và quan trọng hơn là để cách ly hoàn toàn mục tiêu khỏi đối thủ , Bắc Đại đã chi tiền thuê ngay một chiếc xe chuyên dụng hạng sang, lập tức xuất phát xuyên đêm từ Trùng Khánh sang Thành Đô để "hộ tống" Nam Phong.

Nhiệm vụ của tài xế rất rõ ràng: Đón bằng được Nam Phong lên xe, đóng chặt cửa, giữ cho điện thoại của cậu không bị quấy nhiễu bởi các lời mời chào khác, và chạy thẳng về Trùng Khánh.

Do di chuyển bằng đường bộ đường dài và để né tránh mạng lưới "săn đầu người" dày đặc của Thanh Hoa, chuyến xe định mệnh ấy đã kéo dài hơn dự kiến. Trả lời phỏng vấn của phóng viên tờ Trùng Khánh Vãn Báo qua điện thoại vào lúc 5 giờ chiều ngày 23/6 khi vẫn đang... ngồi trên xe, Lưu Nam Phong dở khóc dở cười chia sẻ: “Tôi vẫn đang trên đường về. Phía Bắc Đại kiên quyết phái xe đến đón tôi. Đi ô tô mệt quá, bị trễ mất hơn 4 tiếng đồng hồ rồi!”.

"Chúng tôi phải làm vậy để bảo vệ thí sinh khỏi những áp lực không đáng có từ... các trường bạn" - Một thành viên giấu tên trong đội tuyển sinh Bắc Đại dí dỏm phân trần.

Cái kết "ngọt ngào" cho chuyến xe nghìn dặm

Trong khi Thanh Hoa chỉ biết ngậm ngùi "hít khói" vì không thể tiếp cận được thủ khoa, thì chuyến xe của Bắc Đại đã cập bến an toàn. Sự chăm sóc "tận răng" và chiến lược tác chiến nhanh như chớp này đã mang lại quả ngọt.

Vốn là một học sinh chuyên khối Khoa học Xã hội, Lưu Nam Phong từ lâu đã ngưỡng mộ bề dày truyền thống về nhân văn và kinh tế của Bắc Đại. Ngay sau khi xuống xe, cậu đã chính thức "chốt đơn" với ngôi trường này, trở thành tân sinh viên của Học viện Quản lý Quang Hoa, trực thuộc Đại học Bắc Kinh - nơi được mệnh danh là "thánh địa" đào tạo các thiên tài kinh tế của Trung Quốc.

Cuộc chiến giành giật Lưu Nam Phong năm 2015 đã trở thành một giai thoại hài hước được truyền thông Trung Quốc nhắc lại mỗi mùa Cao Khảo. Nó chứng minh một sự thật: Tại đất nước tỷ dân, khi bạn là thủ khoa, bạn không cần đi tìm trường đại học, mà trường đại học sẽ lái xe xuyên đêm để đến... "bắt" bạn đi!