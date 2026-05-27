Cây kim tiền từng “nhà nào cũng có” giờ bị nhiều người âm thầm bỏ: 4 nhược điểm khiến ai trồng rồi cũng ngán

Nhưng vài năm gần đây, nhiều người bắt đầu lặng lẽ bỏ loại cây này ra khỏi nhà. Không ít chậu cây từng xanh mướt nay chỉ còn vài cành khẳng khiu, lá vàng úa hoặc thậm chí thối rễ, chết dần dù chủ nhà chăm rất kỹ.

Nhiều người chơi cây lâu năm còn nói vui: "Kim tiền đúng là mang tiền… cho người bán cây".

Nhìn dễ sống nhưng thực tế lại rất khó chiều

Điểm khiến nhiều người "vỡ mộng" nhất là cây kim tiền trông cực kỳ khỏe mạnh, bóng bẩy nhưng thực tế lại rất dễ chết vì úng nước.

Phần gốc của cây có dạng củ mọng nước, hoạt động như một kho dự trữ nước tự nhiên. Vì vậy, nó chịu hạn khá tốt nhưng lại cực kỳ sợ bị tưới quá nhiều.

Đây cũng là lỗi phổ biến nhất của người mới chơi cây. Thấy đất hơi khô là tưới, ngày nào cũng chăm chăm kiểm tra độ ẩm, kết quả là phần rễ bên trong bị úng và mục nát từ lúc nào không hay.

Nhiều chậu nhìn bên ngoài vẫn xanh tốt nhưng chỉ cần chạm nhẹ là thân cây đổ rạp xuống vì phần gốc đã mềm nhũn. Một khi đã thối củ, gần như rất khó cứu.

Đó là lý do nhiều người nói vui rằng: "8/10 chậu kim tiền chết vì được chăm quá kỹ".

Cây cực kỳ "khó tính" về ánh sáng và nhiệt độ

Một trong những lý do khiến cây kim tiền ngày càng bị thất sủng là vì nó không "dễ tính" như lời quảng cáo.

Đặt ngoài nắng gắt, lá sẽ cháy vàng và mất độ bóng đẹp. Nhưng nếu để trong góc tối quá lâu, cây sẽ vươn cao bất thường, thân mảnh và yếu, nhìn thiếu sức sống.

Không ít người mua cây về chỉ vì thấy hợp decor phòng khách, nhưng vài tháng sau cây bắt đầu mọc lệch, lỏng lẻo, mất dáng rất nhanh.

Chưa hết, loại cây này còn khá nhạy cảm với nhiệt độ.

Dưới 10 độ C: cây dễ bị sốc lạnh, đặc biệt ở những khu vực nồm ẩm.

Trên 35 độ C: cây gần như ngừng phát triển, dễ rụng lá và xuống sắc.

Với thời tiết thất thường ở Việt Nam, nhất là các căn hộ kín hoặc nhà phố thiếu ánh sáng tự nhiên, việc giữ một chậu kim tiền đẹp lâu dài thực sự không đơn giản.

Thu hút sâu bệnh nhiều hơn mọi người tưởng

Nhiều người bỏ cây kim tiền không phải vì cây chết, mà vì… côn trùng.

Loại cây này rất dễ bị rệp sáp, rệp vảy và nhện đỏ tấn công. Chúng thường bám dưới mặt lá hoặc quanh thân cây, hút nhựa khiến lá bị nhớt, đen và mất thẩm mỹ.

Đáng ngại hơn là lớp dịch do côn trùng tiết ra có thể tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển. Lá cây sẽ bị phủ một lớp đen lì rất khó lau sạch.

Không ít người từng mua cây chỉ để "làm đẹp nhà", cuối cùng lại phải mất thêm tiền mua thuốc trừ sâu, thay đất, cắt lá hỏng và xử lý nấm bệnh.

Trong khi đó, nếu pha thuốc sai nồng độ, cây còn có thể bị cháy lá nhanh hơn cả lúc chưa trị sâu.

Với nhiều người bận rộn, đây là điểm khiến họ quyết định bỏ cuộc.

Càng để lâu càng dễ… mất đẹp

Một thực tế mà ít người bán cây nói tới là cây kim tiền rất khó giữ được vẻ đẹp ban đầu sau vài năm.

Lúc mới mua, cây thường sum suê, lá xanh bóng và mọc đều. Nhưng sau 2–3 năm, nếu không thay đất định kỳ, bón phân đúng cách hoặc cắt tỉa thường xuyên, cây sẽ bắt đầu xuống dáng.

Lá già rụng dần, lá mới mọc ít, thân thưa và mất cân đối. Có chậu cuối cùng chỉ còn vài cành lơ thơ nhìn khá "xơ xác".

Muốn giữ cây đẹp lâu năm, người trồng phải: thay đất định kỳ, kiểm soát nước, bón phân tan chậm, xử lý sâu bệnh, theo dõi nhiệt độ và ánh sáng.

Nói cách khác, đây không còn là kiểu cây "mua về để đó vẫn sống" như nhiều người từng nghĩ.

Vì sao nhiều người vẫn mua cây kim tiền?

Dù bị chê khá nhiều, cây kim tiền vẫn chưa hoàn toàn hết thời. Lý do là vì nó vẫn có ưu điểm riêng: dáng đẹp, lá xanh sang, hợp không gian hiện đại, mang ý nghĩa phong thủy về tài lộc.

Đặc biệt, trong các dịp khai trương hay tân gia, đây vẫn là món quà phổ biến vì tên gọi mang ý nghĩa may mắn.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều người chuyển sang chọn các loại cây "nhàn" hơn như lưỡi hổ, trầu bà hay sen đá – những loại ít phải chăm sóc nhưng vẫn hợp decor và dễ sống trong môi trường căn hộ.

Có lẽ điều khiến nhiều người ngán cây kim tiền nhất không phải vì nó xấu, mà vì nó đẹp theo kiểu "đòi hỏi công sức". Với những người bận rộn, một chậu cây cần quá nhiều sự để tâm đôi khi lại trở thành áp lực nhỏ trong nhà.