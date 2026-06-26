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Người lao động mắc bệnh dài ngày được hưởng chế độ ốm đau tối đa bao nhiêu ngày?

| | Sống

Người lao động mắc bệnh dài ngày được hưởng chế độ ốm đau tối đa bao nhiêu ngày?

Từ thời điểm Luật Bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực, hàng triệu người lao động sẽ được hưởng thêm ngày trợ cấp ốm đau, đặc biệt với người mắc bệnh nặng

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, mang đến thay đổi quan trọng trong cách tính thời gian hưởng chế độ ốm đau, đặc biệt có lợi cho người lao động đang điều trị bệnh dài ngày.

Theo Điều 43 Luật BHXH 2024, thời gian hưởng chế độ ốm đau tối đa trong một năm (từ 1/1 đến 31/12) được tính theo ngày làm việc, không tính ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hằng tuần.

Với người làm việc trong điều kiện bình thường:

Đóng BHXH dưới 15 năm: được hưởng 30 ngày 

Đóng từ 15 năm đến dưới 30 năm: 40 ngày 

Đóng từ 30 năm trở lên: 60 ngày

Với người làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn:

Đóng BHXH dưới 15 năm: 40 ngày 

Đóng từ 15 năm đến dưới 30 năm: 50 ngày 

Đóng từ 30 năm trở lên: 70 ngày

Trong trường hợp hết thời hạn trên mà người lao động vẫn tiếp tục điều trị do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, họ sẽ được hưởng tiếp chế độ ốm đau. Thời gian nghỉ hưởng chế độ này cũng được tính theo ngày làm việc , không kể ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hằng tuần.

Đây là thay đổi đáng chú ý so với Luật BHXH 2014. Trước đây, thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh dài ngày được tính theo ngày dương lịch, tức là bao gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hằng tuần. Điều này khiến người lao động vô tình bị "hao hụt" số ngày trợ cấp thực tế, đặc biệt khi đợt điều trị trùng vào các kỳ nghỉ dài như Tết Nguyên Đán hay nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Với cách tính mới từ 1/7/2025, người lao động chỉ bị trừ những ngày thực sự phải nghỉ việc để điều trị, đồng nghĩa với việc tổng số ngày được hưởng trợ cấp thực tế sẽ nhiều hơn trước.

Minh Ánh

Phụ nữ mới

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