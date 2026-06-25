Tại sao có lỗ nhỏ trên dao nạo rau củ?

Nạo rau củ là dụng cụ quen thuộc trong nhiều căn bếp, được sử dụng để gọt vỏ khoai tây, cà rốt, dưa leo hay nhiều loại rau củ khác. Nếu quan sát kỹ, dễ nhận ra nhiều mẫu nạo rau củ thường có một hoặc hai lỗ tròn nhỏ được thiết kế ở phần đầu nạo. Không ít người cho rằng đây chỉ là chi tiết trang trí, nhưng thực tế chúng lại có những công dụng khá hữu ích.

Loại bỏ mắt khoai tây nhanh chóng

Một trong những công dụng phổ biến nhất của lỗ tròn trên nạo rau củ là hỗ trợ loại bỏ mắt khoai tây. Sau khi gọt vỏ, khoai tây thường còn sót lại các "mắt" hoặc những đốm đen nhỏ trên bề mặt. Nếu dùng dao để cắt bỏ, người dùng có thể vô tình lấy đi nhiều phần thịt khoai không cần thiết. Để khắc phục điều này, các nhà sản xuất thường thiết kế một lỗ tròn hoặc đầu nhọn nhỏ ở phần đầu nạo. Người dùng chỉ cần đặt lỗ vào vị trí mắt khoai rồi xoay nhẹ cổ tay để khoét bỏ phần cần loại bỏ. Cách làm này giúp lấy mắt khoai nhanh hơn, chính xác hơn và hạn chế lãng phí thực phẩm.

Hỗ trợ tạo hình và trang trí món ăn

Ngoài chức năng xử lý mắt khoai tây, lỗ tròn còn có thể được tận dụng để tạo hình rau củ. Với một chút khéo tay và sáng tạo, người dùng có thể dùng lỗ tròn để đục các miếng rau củ nhỏ có kích thước tương đối đồng đều. Cà rốt, dưa leo, củ cải trắng hay một số loại trái cây mềm đều có thể được tạo thành những hình tròn nhỏ phục vụ cho việc trang trí món ăn. Những chi tiết này thường được sử dụng để làm salad, bento, đĩa trái cây hoặc các món ăn cần trình bày đẹp mắt. Dù không phải công dụng chính của dụng cụ, đây vẫn là mẹo nhỏ được nhiều người nội trợ và đầu bếp gia đình áp dụng.

Lỗ treo lý tưởng

Đây là chi tiết được thiết kế để phục vụ việc treo hoặc móc dụng cụ sau khi sử dụng. Người dùng có thể treo nạo lên giá bếp, thanh treo hoặc các móc chuyên dụng thay vì đặt trực tiếp lên mặt bàn hay cất trong ngăn kéo. Việc treo nạo mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, dụng cụ sẽ khô ráo nhanh hơn sau khi rửa, hạn chế tình trạng đọng nước gây mất vệ sinh. Ngoài ra, cách bảo quản này còn giúp tiết kiệm diện tích, đặc biệt hữu ích với những căn bếp có không gian nhỏ.

Những lưu ý khi sử dụng lỗ tròn trên nạo rau củ

Dùng lực vừa phải

Khi loại bỏ mắt khoai tây hoặc tạo hình rau củ, chỉ cần thao tác nhẹ nhàng và đều tay. Việc dùng lực quá mạnh có thể làm nát thực phẩm hoặc khiến dụng cụ trượt khỏi vị trí mong muốn.

Cẩn thận với phần lưỡi dao

Các lỗ chức năng thường nằm gần khu vực lưỡi gọt. Vì vậy, người dùng nên giữ tay ở vị trí an toàn để tránh bị trầy xước hoặc đứt tay trong quá trình thao tác.

Vệ sinh kỹ sau mỗi lần sử dụng

Các lỗ nhỏ trên nạo rau củ là nơi dễ mắc lại vụn thực phẩm. Nếu không được làm sạch, cặn rau củ có thể tích tụ và gây mất vệ sinh. Sau khi sử dụng, nên rửa dụng cụ dưới vòi nước chảy và dùng bàn chải nhỏ để làm sạch các khe, lỗ hoặc góc khuất. Điều này giúp nạo rau củ luôn sạch sẽ và sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo.