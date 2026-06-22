Tại sao ở bồn rửa thường có 1 lỗ nhỏ?

Bồn rửa là thiết bị quen thuộc trong mỗi gia đình và được sử dụng hằng ngày trong các hoạt động sinh hoạt. Khi quan sát bồn rửa, nhiều người dễ dàng nhận thấy một lỗ nhỏ nằm ở phía trên thành bồn nhưng thường không mấy quan tâm đến nó. Trên thực tế, chi tiết tưởng chừng đơn giản này lại có vai trò rất quan trọng, góp phần giúp bồn rửa hoạt động hiệu quả và an toàn hơn.

Ngăn nước tràn ra ngoài

Công dụng nổi bật nhất của lỗ chống tràn là ngăn nước tràn khỏi bồn rửa. Trong trường hợp người dùng quên tắt vòi nước hoặc vô tình đóng nút thoát nước dưới đáy bồn, mực nước sẽ dâng lên nhanh chóng. Khi nước chạm đến vị trí của lỗ chống tràn, nước sẽ chảy qua lỗ này và được dẫn xuống hệ thống thoát nước. Nhờ đó, nước không bị tràn ra sàn nhà, giúp tránh tình trạng ngập úng, mất vệ sinh và hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra đối với đồ đạc xung quanh.

Hỗ trợ quá trình thoát nước

Không chỉ có chức năng chống tràn, lỗ nhỏ này còn giúp nước thoát nhanh hơn. Khi nước chảy xuống đường ống, không khí cần được lưu thông để cân bằng áp suất bên trong hệ thống thoát nước. Lỗ chống tràn tạo điều kiện cho không khí đi vào, giúp dòng nước chảy đều và mạnh hơn. Nhờ vậy, hiện tượng nước thoát chậm hoặc phát ra tiếng động khó chịu trong đường ống được giảm đáng kể.

Góp phần bảo vệ an toàn và tài sản

Một lợi ích khác của lỗ chống tràn là góp phần bảo vệ không gian sinh hoạt của gia đình. Nếu nước thường xuyên tràn ra ngoài, sàn nhà có thể trở nên trơn trượt, làm tăng nguy cơ té ngã. Bên cạnh đó, nước cũng có thể làm hư hỏng tủ bếp, đồ gỗ hoặc các thiết bị điện đặt gần khu vực bồn rửa. Nhờ có lỗ chống tràn, những rủi ro này được hạn chế đáng kể, giúp bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Cần vệ sinh lỗ chống tràn thường xuyên

Mặc dù rất hữu ích, lỗ chống tràn cũng là nơi dễ tích tụ cặn bẩn, dầu mỡ và vi khuẩn. Nếu không được vệ sinh định kỳ, khu vực này có thể phát sinh mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng đến vệ sinh của bồn rửa. Người dùng nên thường xuyên làm sạch bằng nước ấm, dung dịch tẩy rửa phù hợp hoặc bàn chải nhỏ để duy trì hiệu quả hoạt động của bộ phận này.