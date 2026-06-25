Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được HĐND thành phố Hà Nội thông qua tại Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô. Để được hưởng chính sách hỗ trợ này, người dân cần đáp ứng đồng thời các điều kiện gồm:

Thuộc độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến 35 tuổi; Có mức cận thị từ 03 diop trở lên; Thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng tại Hà Nội Thực hiện điều trị tật khúc xạ tại cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

Theo đó, nội dung hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ của mắt theo mức giá do cơ quan có thẩm quyền quy định tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý khi thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

Người được hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ sẽ được các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chi trả. Hàng năm, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thanh quyết toán phần kinh phí này từ nguồn ngân sách thành phố giao theo phân cấp.

Trong bối cảnh tỷ lệ cận thị ở thanh thiếu niên đô thị liên tục tăng cao, việc lần đầu hỗ trợ điều trị mắt bằng ngân sách được xem là bước đi đáng chú ý, giúp giảm gánh nặng tài chính cho các gia đình và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Song song với việc được chăm sóc mắt, người dân có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên trên địa bàn Thành phố sẽ được hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần từ nguồn ngân sách thành phố. Chính sách này áp dụng cho mọi nhóm tuổi, từ trẻ em đến người trưởng thành.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, nội dung khám thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Học sinh trong các cơ sở giáo dục được khám theo quy định về y tế trường học. Người từ 6 đến dưới 18 tuổi được khám các chuyên khoa lâm sàng theo quy định hiện hành; người từ 18 tuổi trở lên được khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết.

Ngoài khám sức khỏe tổng quát, người dân còn được sàng lọc, phát hiện sớm nhiều bệnh không lây nhiễm và các loại ung thư phổ biến. Danh mục gồm sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư khoang miệng; đồng thời đánh giá nguy cơ rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu và các rối loạn tâm thần liên quan đến sử dụng rượu.

Kinh phí khám bệnh, xét nghiệm và các dịch vụ kỹ thuật được hỗ trợ theo mức giá áp dụng tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố. Mục tiêu là giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng, phát hiện sớm bệnh tật và giảm gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe.

(Theo Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Hà Nội )