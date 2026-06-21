Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui cho tất cả phụ nữ sinh con thứ hai từ ngày 1/7 tới đây

| | Sống

Kể từ ngày 1/7/2026, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản thêm 1 tháng so với quy định hiện hành.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Dân số năm 2025 là quy định tăng thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ sinh con thứ hai nhằm góp phần duy trì mức sinh thay thế và thực hiện các mục tiêu về dân số trong tình hình mới.

Ảnh minh hoạ: BHXH TP.Hà Nội.

Hiện nay, theo Điều 139 Bộ luật Lao động 2019, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng.

Tuy nhiên, Luật Dân số 2025 (có hiệu lực từ 1/7/2026) đã bổ sung quy định về thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ: Trường hợp sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 7 tháng.

Theo đó, lao động nữ sinh con thứ hai đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai với điều kiện tại thời điểm sinh có một con đẻ còn sống.

Như vậy, kể từ ngày 1/7/2026, lao động nữ sinh con thứ hai thuộc trường hợp nêu trên sẽ được nghỉ thai sản thêm 1 tháng so với quy định hiện hành.

Đây là chính sách mới mang ý nghĩa nhân văn, góp phần tạo điều kiện để người lao động có thêm thời gian chăm sóc sức khỏe sau sinh và chăm sóc con nhỏ trong giai đoạn đầu đời.

Theo Duy Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 đại học kinh tế sở hữu 102 Giáo sư, Phó Giáo sư, 790 Tiến sĩ, Thạc sĩ, đang hướng tới vào top 100 đại học châu Á

Việt Nam có 1 đại học kinh tế sở hữu 102 Giáo sư, Phó Giáo sư, 790 Tiến sĩ, Thạc sĩ, đang hướng tới vào top 100 đại học châu Á Nổi bật

Ngôi trường THPT công lập đang khiến phụ huynh Hà Nội sửng sốt: 4 năm liên tiếp, từ 2023 - 2026 đều có điểm chuẩn cao nhất Thủ đô!

Ngôi trường THPT công lập đang khiến phụ huynh Hà Nội sửng sốt: 4 năm liên tiếp, từ 2023 - 2026 đều có điểm chuẩn cao nhất Thủ đô! Nổi bật

Cặp song sinh dính liền: Một người có chồng đẹp trai, đời sống vợ chồng gây "ngỡ ngàng"

Cặp song sinh dính liền: Một người có chồng đẹp trai, đời sống vợ chồng gây "ngỡ ngàng"

23:02 , 20/06/2026
4 con giáp được Thần tài "chốt sổ" giàu sang từ năm 2026 đến 2028

4 con giáp được Thần tài "chốt sổ" giàu sang từ năm 2026 đến 2028

22:48 , 20/06/2026
Người 60 tuổi tập thể dục mỗi ngày và người thích nghỉ ngơi, ai khỏe mạnh hơn? Kết quả khám sức khỏe khiến tất cả ngạc nhiên

Người 60 tuổi tập thể dục mỗi ngày và người thích nghỉ ngơi, ai khỏe mạnh hơn? Kết quả khám sức khỏe khiến tất cả ngạc nhiên

22:25 , 20/06/2026
Lời khuyên cho những người thường xuyên thức khuya rồi ngủ bù vào cuối tuần

Lời khuyên cho những người thường xuyên thức khuya rồi ngủ bù vào cuối tuần

22:18 , 20/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên