Tin vui cho tất cả phụ nữ sinh con thứ hai từ ngày 1/7 tới đây

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Dân số năm 2025 là quy định tăng thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ sinh con thứ hai nhằm góp phần duy trì mức sinh thay thế và thực hiện các mục tiêu về dân số trong tình hình mới.

Ảnh minh hoạ: BHXH TP.Hà Nội.

Hiện nay, theo Điều 139 Bộ luật Lao động 2019, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng.

Tuy nhiên, Luật Dân số 2025 (có hiệu lực từ 1/7/2026) đã bổ sung quy định về thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ: Trường hợp sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 7 tháng.

Theo đó, lao động nữ sinh con thứ hai đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai với điều kiện tại thời điểm sinh có một con đẻ còn sống.

Như vậy, kể từ ngày 1/7/2026, lao động nữ sinh con thứ hai thuộc trường hợp nêu trên sẽ được nghỉ thai sản thêm 1 tháng so với quy định hiện hành.

Đây là chính sách mới mang ý nghĩa nhân văn, góp phần tạo điều kiện để người lao động có thêm thời gian chăm sóc sức khỏe sau sinh và chăm sóc con nhỏ trong giai đoạn đầu đời.