2 quả thận bị "bóp nghẹt" khi tiêu thụ quá nhiều 4 loại thực phẩm này: Loại cuối cùng gây bất ngờ

Nhiều người quan tâm đến sức khỏe tim mạch hay xương khớp khi bước sang tuổi 60 nhưng lại ít chú ý đến thận. Trong khi đó, các chuyên gia cho biết chức năng thận có xu hướng suy giảm dần theo tuổi tác, khiến cơ quan này dễ bị tổn thương hơn trước những áp lực từ chế độ ăn uống.

Theo tiến sĩ Uday Nori, bác sĩ chuyên khoa thận tại Trung tâm Y tế Đại học Bang Ohio (Mỹ), chức năng thận bắt đầu suy giảm tự nhiên khoảng 1% mỗi năm sau tuổi 40. Tốc độ lão hóa này có thể nhanh hơn ở người mắc tăng huyết áp hoặc đái tháo đường.

Dưới đây là 4 nhóm thực phẩm được các chuyên gia thận học cảnh báo có thể gây áp lực lớn cho thận nếu tiêu thụ quá mức.

1. Thịt đỏ

Tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ có thể gây hại cho thận.

Thịt đỏ là nguồn cung cấp protein quan trọng nhưng ăn quá nhiều có thể khiến thận phải làm việc vất vả hơn.

Tiến sĩ Tim Pflederer, Giám đốc Y khoa của Evergreen Nephrology (Mỹ), cho biết: “Chế độ ăn nhiều thịt đỏ làm tăng khối lượng công việc lọc của thận, từ đó dẫn đến tình trạng sẹo hóa ở các đơn vị lọc và làm tăng nguy cơ bệnh thận mạn tính”.

Nguy cơ này đặc biệt đáng lưu ý ở người lớn tuổi, khi khả năng dự trữ chức năng của thận đã suy giảm theo thời gian.

2. Thịt chế biến sẵn

Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội và nhiều loại thịt chế biến sẵn khác thường chứa lượng natri và phụ gia phốt pho cao. Theo các chuyên gia, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể góp phần làm tăng huyết áp, đồng thời làm trầm trọng thêm các vấn đề liên quan đến bệnh thận mạn tính.

Tiến sĩ Pflederer cho biết: “Thịt chế biến sẵn chứa lượng natri và phụ gia phốt pho cao, góp phần làm tăng huyết áp và các biến chứng liên quan đến bệnh thận khi được tiêu thụ quá nhiều”.

3. Thực phẩm siêu chế biến

Thực phẩm siêu chế biến

Nước ngọt có đường, thức ăn nhanh, đồ ăn đông lạnh, khoai tây chiên đóng gói, bánh kẹo hay bánh ngọt công nghiệp đều thuộc nhóm thực phẩm siêu chế biến.

Các sản phẩm này thường chứa nhiều muối, đường, chất béo và đã được chế biến qua nhiều công đoạn. Theo các chuyên gia, việc tiêu thụ quá nhiều nhóm thực phẩm này có thể làm tăng tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể và góp phần làm bệnh thận mạn tính tiến triển nhanh hơn.

4. Rau bina (cải bó xôi)

Rau bina

Đây có lẽ là cái tên khiến nhiều người bất ngờ nhất. Rau bina từ lâu được xem là thực phẩm lành mạnh nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, các bác sĩ thận học cảnh báo việc tiêu thụ quá nhiều loại rau này có thể không tốt cho một số người.

Theo tiến sĩ Pflederer, rau bina chứa hàm lượng oxalat rất cao. Đây là một hợp chất tự nhiên có trong nhiều loại thực phẩm thực vật. “Ở những người có nguy cơ sỏi thận, oxalat có thể kết hợp với canxi tạo thành sỏi canxi oxalat. Nếu sỏi làm tắc đường dẫn nước tiểu, chúng không chỉ gây đau mà còn có thể làm tổn thương thận”, tiến sĩ Pflederer nói.

Ông cũng cho biết một số bằng chứng cho thấy chế độ ăn quá nhiều oxalat có thể gây viêm tại các đơn vị lọc của thận và góp phần làm tăng nguy cơ tổn thương thận mạn tính.

Ngoài rau bina, quả khế, lá đại hoàng và cải cầu vồng cũng có thể gây tổn thương cho thận nếu được tiêu thụ với số lượng lớn.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa mọi người phải loại bỏ rau bina khỏi thực đơn. Với đa số người khỏe mạnh, lợi ích dinh dưỡng của loại rau này vẫn lớn hơn nguy cơ. Sự thận trọng chủ yếu cần thiết ở những người từng bị sỏi thận hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh này.

Theo đó, một số kiểu tiêu thụ rau bina có thể làm tăng nguy cơ bao gồm uống sinh tố hoặc nước ép rau bina với lượng lớn. Chưa đầy 2 cốc rau bina ở dạng lỏng mỗi ngày cũng có thể cung cấp hơn 1.200 mg oxalat. Đây là mức mà cơ thể có thể gặp khó khăn trong việc đào thải.

Lam Chi

Nguồn: Parade