Trời nóng như đổ lửa, EVN nhắc người dân NHỚ NHƯ IN 5 số trước khi bật điều hòa để vừa mát vừa tiết kiệm

Nắng nóng đang bao trùm nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh. Trong bối cảnh hóa đơn tiền điện mùa hè thường leo thang, ngành điện khuyến nghị người dân ghi nhớ 5 con số quan trọng trước khi bật điều hòa để vừa đảm bảo hiệu quả làm mát, vừa tiết kiệm chi phí.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng cục bộ, riêng vùng trung du và đồng bằng có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ ngoài trời tăng cao khiến điều hòa trở thành thiết bị gần như hoạt động liên tục tại nhiều gia đình.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng chỉ một vài thay đổi nhỏ trong cách sử dụng có thể giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ mỗi tháng.

Điều hòa có thể chiếm tới 60% lượng điện trong gia đình

Theo khuyến cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), vào mùa nắng nóng, điều hòa là thiết bị tiêu thụ điện năng lớn nhất trong nhiều hộ gia đình. Tỷ lệ điện năng mà thiết bị này sử dụng có thể chiếm từ 30% đến 60% tổng lượng điện tiêu thụ, tùy thuộc vào công suất máy, thời gian vận hành và thói quen sử dụng.

Đây cũng là lý do khiến hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình tăng mạnh trong những tháng hè, ngay cả khi các thiết bị điện khác không có nhiều thay đổi.

26-27 độ C là mức nhiệt "vàng" cho điều hòa

Một trong những sai lầm phổ biến là cài đặt điều hòa ở mức quá thấp với mong muốn làm mát nhanh hơn. Trên thực tế, điều này không chỉ khiến thiết bị hoạt động với công suất lớn hơn mà còn tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

EVN khuyến nghị người dân nên đặt điều hòa ở mức 26-27 độ C. Đây được xem là khoảng nhiệt độ phù hợp để vừa đảm bảo cảm giác dễ chịu, vừa giúp máy vận hành hiệu quả.

Để tăng khả năng làm mát, người dùng có thể kết hợp sử dụng thêm quạt điện. Luồng gió từ quạt giúp không khí lạnh phân bổ đều hơn trong phòng, từ đó mang lại cảm giác mát mẻ mà không cần hạ nhiệt độ điều hòa xuống quá thấp.

Tăng 1 độ C có thể tiết kiệm tới 3% điện năng

Một con số đáng chú ý khác được EVN đưa ra là chỉ cần tăng nhiệt độ cài đặt thêm 1 độ C, người dùng có thể tiết kiệm khoảng 1-3% điện năng tiêu thụ.

EVN khuyến nghị đến người dân (Ảnh: Điện lực Việt Nam)

Ví dụ, thay vì duy trì mức 24 độ C trong thời gian dài, việc chuyển sang 26 độ C có thể giúp giảm đáng kể chi phí điện hàng tháng mà vẫn đảm bảo sự thoải mái cho người sử dụng.

Đây là giải pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, đặc biệt trong những đợt nắng nóng kéo dài khi điều hòa phải hoạt động liên tục nhiều giờ mỗi ngày.

Bảo dưỡng định kỳ giúp tiết kiệm thêm 5-7% điện

Không ít gia đình chỉ sử dụng điều hòa mà quên mất việc bảo dưỡng thiết bị. Sau thời gian dài vận hành, bụi bẩn bám trên dàn lạnh, dàn nóng và lưới lọc sẽ khiến hiệu suất làm lạnh giảm sút, đồng thời làm tăng mức tiêu thụ điện năng.

Theo khuyến cáo, người dùng nên bảo dưỡng điều hòa ít nhất 1 lần mỗi năm và vệ sinh lưới lọc định kỳ 3 tháng/lần.

Việc thực hiện đúng lịch bảo dưỡng có thể giúp tiết kiệm khoảng 5-7% điện năng, đồng thời kéo dài tuổi thọ của thiết bị và giảm nguy cơ hư hỏng trong những ngày cao điểm nắng nóng.

Ưu tiên điều hòa đạt chuẩn 5 sao năng lượng

Con số cuối cùng mà người tiêu dùng cần lưu ý là 5 sao năng lượng. Khi có nhu cầu mua mới hoặc thay thế điều hòa cũ, EVN khuyến nghị nên ưu tiên các sản phẩm được dán nhãn năng lượng mức cao nhất.

Những mẫu điều hòa đạt chuẩn 5 sao thường được trang bị công nghệ tiết kiệm điện hiện đại, khả năng vận hành hiệu quả hơn và giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ trong suốt quá trình sử dụng.

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng khắc nghiệt, nhu cầu làm mát bằng điều hòa là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, chỉ cần ghi nhớ 5 con số quan trọng gồm 30-60%, 26-27°C, 1-3%, 5-7% và 5 sao năng lượng, người dân có thể sử dụng điều hòa hiệu quả hơn, tiết kiệm điện hơn mà vẫn đảm bảo không gian sống luôn thoải mái trong những ngày nắng nóng cao điểm.