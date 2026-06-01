Shipper đến lấy đơn hàng bỗng đòi mở tủ đông, diễn biến sau đó khiến chủ nhà phải đăng camera lên cho "cả nước xem"

Bên cạnh những câu chuyện giao hàng quen thuộc mỗi ngày, những khoảnh khắc shipper đến nhận đơn tại các quán cũng không ít lần khiến cư dân mạng bật cười. Mới đây, đoạn clip ghi lại tại một quán chè ở Hà Nội đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi tình huống đời thường nhưng hài hước.

Chính chủ quán cũng ngỡ ngàng vì "không ai đoán được hành động này của ông shipper" (Nguồn: @chevy.thoquan)

Theo camera an ninh, nam shipper bước vào quán để lấy đơn như thường lệ. Sau khi nghe chủ quán xác nhận đơn 2 cốc và đề nghị đứng chờ một chút, shipper lại cất tiếng: “Cho em nhờ cái tủ lạnh tí". (chính xác là tủ đông).

Lời đề nghị bất ngờ khiến chủ quán có phần ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ đồng ý. Điều khiến nhiều người bật cười là ngay sau đó, shipper mở cửa tủ đông rồi đặt luôn chiếc điện thoại của mình vào bên trong để làm mát.

Chứng kiến hành động này, chủ quán vừa cười vừa hỏi: "Nóng quá à anh?", rồi tiếp tục niềm nở mời: "Anh uống nước không anh?".

Không khí tự nhiên, thoải mái giữa chủ quán và nam shipper khiến đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là một tình huống rất đúng mùa, bởi trong những ngày nắng nóng chỉ cần đứng ngoài đường vài phút vào giữa trưa, điện thoại cũng có thể nóng ran.

Khoảnh khắc shipper cho điện thoại vào tủ đông

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, rất nhiều shipper và người thường xuyên phải làm việc ngoài trời cho biết họ từng rơi vào tình huống tương tự. Có người còn nói đùa rằng điện thoại của shipper trong mùa hè còn cần giải nhiệt hơn cả chủ nhân.

“Y chang tui, chạy 1 thời gian mới phát hiện nóng là do combo 4G + dùng app có định vị liên tục á”, “Giống mình, toàn cho vào tủ mát”, “Chạy toàn vào mấy quán nước xin cục đá chườm. Nhân viên hỏi ‘Anh ngã xe chườm chân à?’. ‘Không anh chườm điện thoại’”, “Nó sốc nhiệt nó ốm thì sao?”, “Máy nóng quá là nó bị lag không quẹt đơn được”, “Mùa này con điện thoại nào cũng nóng bỏng tay khi ra đường vào buổi trưa”, “Làm vậy có bị sốc nhiệt không ạ?”,...

Bên cạnh những bình luận hài hước, không ít cư dân mạng cũng nhắc nhở rằng việc cho điện thoại vào tủ lạnh/ tủ đông chỉ nên là giải pháp bất đắc dĩ và cần hết sức cẩn thận. Bởi lẽ hành động này có thể ảnh hưởng đến điện thoại hoặc để quên quá lâu trong tủ lạnh/ tủ đông quá lâu.

“Lúc trước tôi cũng vậy để tủ lạnh ngăn đông bỏ xong quên 2 tiếng xong mới nhớ điện thoại bỏ tủ lạnh”, “Làm vậy nhiều hơi nước nó đọng ở trong nhanh sọc màn lắm”, “Thời tiết nóng, mọi người dùng điện thoại nhớ đừng vừa xài vừa sạc nha, để máy ổn nhiệt lại rồi xài nha”, “Giống tôi lúc nào nóng máy quá ném vào tủ lạnh nhiều lần xong loa rè luôn”,... là một số lời nhắc nhở.

Thực tế những nhắc nhở này hoàn toàn chính xác. Theo các chuyên gia, khi điện thoại bị quá nhiệt, người dùng nên hạn chế để thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp vì máy sẽ hấp thụ và giữ nhiệt rất nhanh. Việc giảm độ sáng màn hình cũng giúp giảm tải cho pin, từ đó hạn chế lượng nhiệt sinh ra trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, nên ưu tiên sử dụng bộ sạc chính hãng hoặc từ các thương hiệu uy tín, đồng thời kiểm tra cáp sạc và cổng sạc để tránh nguy cơ quá nhiệt do phụ kiện kém chất lượng. Người dùng cũng được khuyến cáo đóng các ứng dụng chạy ngầm không cần thiết vì chúng khiến bộ xử lý hoạt động liên tục, làm máy nóng lên. Bên cạnh đó, việc thường xuyên cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới cũng giúp khắc phục lỗi, tối ưu hiệu năng và giảm mức tiêu thụ năng lượng, từ đó hạn chế tình trạng điện thoại nóng khi sử dụng.