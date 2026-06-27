Phát hiện shipper giao hàng "bỏ túi" 10,5 tỷ đồng nhờ thi hộ sinh viên của 10 trường đại học

Từng được đánh giá là người có trình độ học vấn cao, Shahid Adnan lại chọn kiếm tiền bằng con đường bất hợp pháp. Trong nhiều năm, người đàn ông này đã thi hộ và làm bài tập thuê cho sinh viên, thu lợi hơn 300.000 bảng Anh (khoảng 10,5 tỷ đồng) trước khi bị phát hiện.

“Người thi hộ chuyên nghiệp”

Mới đây, một người đàn ông mang học vị tiến sĩ, từng làm gia sư và được đánh giá có trình độ chuyên môn cao, đã khiến dư luận Anh xôn xao khi bị phát hiện điều hành một mạng lưới thi hộ, làm bài tập thuê cho sinh viên tại nhiều trường đại học. Hoạt động kéo dài nhiều năm này không chỉ giúp ông ta thu về số tiền khổng lồ mà còn đặt ra những lo ngại về tính trung thực trong giáo dục đại học.

Theo hồ sơ vụ án, Shahid Adnan, 43 tuổi, sống tại thành phố Liverpool (Anh), làm công việc giao hàng cho Amazon và điều hành một công ty gia sư mang tên Study Sharp Ltd. Bề ngoài, ông ta là một người lao động bình thường, nhưng phía sau lại là một hoạt động gian lận học thuật được tổ chức khá tinh vi.

Shahid Adnan

Nhà chức trách xác định Adnan đã đăng nhập vào tài khoản của sinh viên để hoàn thành bài tập, làm khóa luận và trực tiếp tham gia các kỳ thi trực tuyến thay cho họ. Có trường hợp sinh viên trả 250 bảng Anh (khoảng 8,8 triệu đồng) chỉ cho một lần thi hộ.

Quá trình điều tra cho thấy Adnan có liên quan tới khoảng 124 sinh viên tại gần 10 trường đại học khác nhau. Cảnh sát tin rằng số lượng khách hàng thực tế có thể còn lớn hơn.

Điều đáng chú ý là Adnan không phải người thiếu năng lực học tập. Theo hồ sơ trước tòa, ông ta sở hữu bằng tiến sĩ ngành kỹ thuật điện và được mô tả là người có trình độ học vấn cao. Tuy nhiên, thay vì sử dụng kiến thức vào công việc chuyên môn, Adnan lại biến nó thành công cụ kiếm tiền từ hoạt động gian lận.

Chiếc USB vô tình làm lộ đường dây gian lận

Vụ việc bị phanh phui vào tháng 2/2023 khi một sinh viên ngành pháp chứng máy tính tại Đại học Liverpool John Moores nộp một chiếc USB phục vụ bài đánh giá học tập. Trong quá trình kiểm tra, giảng viên Tom Berry phát hiện bên trong thiết bị lưu trữ có hàng loạt tài liệu bất thường.

Những dữ liệu này bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu tài khoản sinh viên, thời hạn nộp bài tập, thông tin tài chính và nhiều tài liệu liên quan đến việc làm bài thay. Nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, nhà trường đã chuyển toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát Merseyside.

Kết quả điều tra cho thấy chiếc USB từng được sử dụng bởi Shahid Adnan. Khi khám xét nơi ở của người đàn ông này, cảnh sát thu giữ thêm hai máy tính xách tay chứa thông tin đăng nhập của 124 sinh viên.

Nhiều tập giấy ghi chú được tìm thấy trong quá trình khám xét nhà của Adnan. (Ảnh: CPS Mersey-Cheshire)

Các chuyên gia tài chính sau đó kiểm tra tài khoản ngân hàng và PayPal của Adnan, phát hiện tổng số tiền giao dịch lên tới 2,4 triệu bảng Anh (khoảng 84 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi đối chiếu và loại trừ các khoản không liên quan, cơ quan điều tra xác định số tiền thu lợi bất hợp pháp tối thiểu là 300.000 bảng Anh (khoảng 10,5 tỷ đồng).

Khám xét nhà riêng của Adnan, cảnh sát còn phát hiện 5.500 bảng Anh tiền mặt (khoảng 193 triệu đồng), cùng hai chiếc xe hơi hạng sang gồm BMW 5 Series và Audi A4. Công tố viên cho rằng ông ta đã tạo ra những dòng giao dịch tài chính phức tạp nhằm che giấu nguồn tiền và sử dụng lối sống xa hoa để tiêu tán số tiền kiếm được.

Ngày 17/6 vừa qua, tại Tòa án Hoàng gia Liverpool, Adnan thừa nhận các tội danh gian lận bằng cách đưa ra thông tin sai sự thật, truy cập trái phép hệ thống máy tính và rửa tiền. Thẩm phán nhận định đây là một hoạt động "kéo dài và tinh vi", đồng thời tuyên phạt người đàn ông này 3 năm tù giam.

Cảnh sát Merseyside cho biết họ hy vọng vụ án sẽ trở thành lời cảnh báo đối với những người tìm cách kiếm tiền bằng gian lận học thuật, cũng như những sinh viên nghĩ rằng có thể đạt được bằng cấp mà không cần năng lực thực sự.

Sau bản án, nhà chức trách Anh tiếp tục tiến hành thủ tục tịch thu tài sản theo Đạo luật Thu hồi Tài sản do Phạm tội mà có. Trong khi đó, Đại học Liverpool John Moores khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát nhằm bảo đảm tính trung thực và công bằng trong các hoạt động đánh giá học tập.

Theo Sky News, The Daily Telegraph