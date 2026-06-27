Tại sao trên thảo nguyên chỉ mọc cỏ chứ không mọc cây cây thân gỗ?

Sự vắng bóng của những cánh rừng cổ thụ trên các thảo nguyên bát ngát không phải là một sự ngẫu nhiên của tạo hóa, mà là kết quả của một cuộc sàng lọc khắc nghiệt do nguồn nước, kết cấu lòng đất và thiên tai định đoạt.

25-06-2026

24-06-2026

20-06-2026