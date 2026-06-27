Chị gái bán tàu hũ ở Hội An bắn sương sương 5 thứ tiếng, hỏi sao thị trường lao động nay khắc nghiệt

Thực tế đôi khi lại bất ngờ hơn thế rất nhiều. Mới đây, một chiến thần ngoại ngữ xuất hiện ngay trên vỉa hè Phố cổ Hội An đã khiến hàng triệu cư dân mạng phải tự nhìn lại bản thân sau một chiếc video ngắn gây bão khắp cõi mạng.

Mọi chuyện bắt đầu từ một đoạn clip ghi lại cuộc hội thoại tình cờ giữa một nam du khách và chị gái bán tàu hũ tại Hội An. Thay vì những lời mời chào mua bán thông thường, anh chàng này đã vô tình bắt trọn khoảnh khắc chị chủ đang tư vấn món ăn cho một vị khách người Thái Lan. Điều đáng nói là chị nói chuyện vô cùng lưu loát, nhấn nhá ngữ điệu tự nhiên chẳng khác gì một người bản địa thực thụ. Quá đỗi ngạc nhiên, nam du khách liền tò mò hỏi chị biết nói mấy thứ tiếng. Chị chủ chỉ cười xòa, khiêm tốn bảo mình biết ít ít thôi. Thế nhưng, cái "ít ít" của người lao động phố cổ lại khiến người nghe phải bật ngửa khi chị lần lượt chứng minh khả năng giao tiếp rành rọt từ tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Thái cho đến tiếng Anh. Sự xuất sắc này khiến chủ nhân đoạn clip phải thốt lên đầy cảm thán rằng bản thân trải qua hai mươi tám nồi bánh chưng, học ngoại ngữ trầy trật cũng không bằng một góc của bà chị bán tàu hũ nơi đây.

Ngay sau khi xuất hiện, đoạn video đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý và thu về hơn ba triệu lượt xem cùng hàng ngàn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, cư dân mạng vừa trầm trồ vừa không khỏi hài hước than vãn về độ khắc nghiệt của thị trường lao động thời nay. Nhiều bạn trẻ văn phòng ngậm ngùi chia sẻ rằng bản thân đang tính xin nghỉ việc để gom ít vốn về quê bán chè, nhưng xem xong clip này thì đành tắt ngay ý định và tiếp tục kiếp làm công ăn lương vì thấy mình không đủ trình độ để cạnh tranh với vỉa hè. Một số khác lại đùa vui rằng tiêu chuẩn đi bán hàng rong bây giờ chắc phải lận lưng tầm tám thứ tiếng thì mới mong sống sót qua mùa du lịch, tạo nên một áp lực đồng trang lứa vô cùng thực tế nhưng cũng rất dễ thương.

Tuy nhiên, câu chuyện của chị gái bán tàu hũ không phải là trường hợp duy nhất tại các thủ phủ du lịch Việt Nam. Nếu đã từng đặt chân đến Sapa, nhiều du khách chắc chắn sẽ không thể quên hình ảnh những đứa trẻ người Mông, người Dao chỉ mới bảy, tám tuổi nhưng đã có thể chuyển đổi mượt mà từ tiếng Anh, tiếng Pháp sang tiếng Nhật để trò chuyện và bán quà vặt cho khách nước ngoài.

Hoặc ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, hình ảnh cụ bà tóc bạc phơ ngồi bên quầy bánh mì ở TP.HCM, sẵn sàng "bắn" tiếng Anh bồi vô cùng tự tin để hướng dẫn đường đi hay kể chuyện lịch sử cho khách Tây từ lâu đã trở thành một nét văn hóa độc đáo. Điểm chung của những "bậc thầy ngôn ngữ" vỉa hè này là họ chưa từng đi du học, cũng chẳng sở hữu tấm bằng chính quy nào. Vốn liếng của họ hoàn toàn được tích lũy từ việc học mót và quá trình giao tiếp thực chiến ngày này qua tháng khác.

Quầy bánh mì của bà Hai ở góc đường Nguyễn Trãi, người thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp với khách

Một đoạn video chỉ kéo dài chưa đầy một phút, nhưng đủ để mang đến góc nhìn khác về những người lao động bình dị ở các đô thị du lịch. Không có lớp học bài bản, không sở hữu những chứng chỉ ngoại ngữ danh giá, họ vẫn từng ngày trau dồi vốn ngôn ngữ qua những cuộc trò chuyện với du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Câu chuyện của chị bán tàu hũ Hội An vì thế không chỉ là một khoảnh khắc gây thích thú trên mạng xã hội, mà còn phản ánh sự linh hoạt, tinh thần học hỏi và khả năng thích nghi của những con người đang góp phần tạo nên nét thân thiện, hiếu khách của du lịch Việt Nam.