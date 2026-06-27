Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chị gái bán tàu hũ ở Hội An bắn sương sương 5 thứ tiếng, hỏi sao thị trường lao động nay khắc nghiệt

| | Sống

Bạn nghĩ muốn làm việc trong một môi trường đa quốc gia thì bắt buộc phải ngồi văn phòng máy lạnh, sở hữu chứng chỉ IELTS cao nhất hay tấm bằng cử nhân quốc tế sang xịn?

Thực tế đôi khi lại bất ngờ hơn thế rất nhiều. Mới đây, một chiến thần ngoại ngữ xuất hiện ngay trên vỉa hè Phố cổ Hội An đã khiến hàng triệu cư dân mạng phải tự nhìn lại bản thân sau một chiếc video ngắn gây bão khắp cõi mạng.

Mọi chuyện bắt đầu từ một đoạn clip ghi lại cuộc hội thoại tình cờ giữa một nam du khách và chị gái bán tàu hũ tại Hội An. Thay vì những lời mời chào mua bán thông thường, anh chàng này đã vô tình bắt trọn khoảnh khắc chị chủ đang tư vấn món ăn cho một vị khách người Thái Lan. Điều đáng nói là chị nói chuyện vô cùng lưu loát, nhấn nhá ngữ điệu tự nhiên chẳng khác gì một người bản địa thực thụ. Quá đỗi ngạc nhiên, nam du khách liền tò mò hỏi chị biết nói mấy thứ tiếng. Chị chủ chỉ cười xòa, khiêm tốn bảo mình biết ít ít thôi. Thế nhưng, cái "ít ít" của người lao động phố cổ lại khiến người nghe phải bật ngửa khi chị lần lượt chứng minh khả năng giao tiếp rành rọt từ tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Thái cho đến tiếng Anh. Sự xuất sắc này khiến chủ nhân đoạn clip phải thốt lên đầy cảm thán rằng bản thân trải qua hai mươi tám nồi bánh chưng, học ngoại ngữ trầy trật cũng không bằng một góc của bà chị bán tàu hũ nơi đây.

Ngay sau khi xuất hiện, đoạn video đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý và thu về hơn ba triệu lượt xem cùng hàng ngàn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, cư dân mạng vừa trầm trồ vừa không khỏi hài hước than vãn về độ khắc nghiệt của thị trường lao động thời nay. Nhiều bạn trẻ văn phòng ngậm ngùi chia sẻ rằng bản thân đang tính xin nghỉ việc để gom ít vốn về quê bán chè, nhưng xem xong clip này thì đành tắt ngay ý định và tiếp tục kiếp làm công ăn lương vì thấy mình không đủ trình độ để cạnh tranh với vỉa hè. Một số khác lại đùa vui rằng tiêu chuẩn đi bán hàng rong bây giờ chắc phải lận lưng tầm tám thứ tiếng thì mới mong sống sót qua mùa du lịch, tạo nên một áp lực đồng trang lứa vô cùng thực tế nhưng cũng rất dễ thương.

Tuy nhiên, câu chuyện của chị gái bán tàu hũ không phải là trường hợp duy nhất tại các thủ phủ du lịch Việt Nam. Nếu đã từng đặt chân đến Sapa, nhiều du khách chắc chắn sẽ không thể quên hình ảnh những đứa trẻ người Mông, người Dao chỉ mới bảy, tám tuổi nhưng đã có thể chuyển đổi mượt mà từ tiếng Anh, tiếng Pháp sang tiếng Nhật để trò chuyện và bán quà vặt cho khách nước ngoài.

Hoặc ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, hình ảnh cụ bà tóc bạc phơ ngồi bên quầy bánh mì ở TP.HCM, sẵn sàng "bắn" tiếng Anh bồi vô cùng tự tin để hướng dẫn đường đi hay kể chuyện lịch sử cho khách Tây từ lâu đã trở thành một nét văn hóa độc đáo. Điểm chung của những "bậc thầy ngôn ngữ" vỉa hè này là họ chưa từng đi du học, cũng chẳng sở hữu tấm bằng chính quy nào. Vốn liếng của họ hoàn toàn được tích lũy từ việc học mót và quá trình giao tiếp thực chiến ngày này qua tháng khác.

Quầy bánh mì của bà Hai ở góc đường Nguyễn Trãi, người thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp với khách

Một đoạn video chỉ kéo dài chưa đầy một phút, nhưng đủ để mang đến góc nhìn khác về những người lao động bình dị ở các đô thị du lịch. Không có lớp học bài bản, không sở hữu những chứng chỉ ngoại ngữ danh giá, họ vẫn từng ngày trau dồi vốn ngôn ngữ qua những cuộc trò chuyện với du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Câu chuyện của chị bán tàu hũ Hội An vì thế không chỉ là một khoảnh khắc gây thích thú trên mạng xã hội, mà còn phản ánh sự linh hoạt, tinh thần học hỏi và khả năng thích nghi của những con người đang góp phần tạo nên nét thân thiện, hiếu khách của du lịch Việt Nam.

Từng là mặt hàng xa xỉ, loại trái cây này đột ngột rớt giá mạnh, bán chung trên xe hàng rong

Theo Ngọc Ánh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
55% sinh viên ĐH VinUni tốt nghiệp năm nay được Amazon, IBM… mời làm việc, nhiều kỹ sư gia nhập VinFast, 23% tân khoa trúng tuyển Thạc sĩ, Tiến sĩ các trường hàng đầu thế giới

55% sinh viên ĐH VinUni tốt nghiệp năm nay được Amazon, IBM… mời làm việc, nhiều kỹ sư gia nhập VinFast, 23% tân khoa trúng tuyển Thạc sĩ, Tiến sĩ các trường hàng đầu thế giới Nổi bật

Đúng hôm nay, Việt Nam có Trung tâm phẫu thuật robot công nghệ cao đa kết: Vingroup chi luôn 300 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân

Đúng hôm nay, Việt Nam có Trung tâm phẫu thuật robot công nghệ cao đa kết: Vingroup chi luôn 300 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân Nổi bật

Vì sao nhiều gia đình thích mua cá ở siêu thị hơn ở chợ?

Vì sao nhiều gia đình thích mua cá ở siêu thị hơn ở chợ?

21:46 , 27/06/2026
Người phụ nữ 33 tuổi ngày nào cũng ăn trứng suốt 5 tháng, đi khám sức khỏe bác sĩ bất ngờ hỏi: "Chị đã làm gì vậy?"

Người phụ nữ 33 tuổi ngày nào cũng ăn trứng suốt 5 tháng, đi khám sức khỏe bác sĩ bất ngờ hỏi: "Chị đã làm gì vậy?"

21:26 , 27/06/2026
Bị ép chọn giữa HIEUTHUHAI và Isaac, Tiểu Vy có màn ứng xử không ai ngờ tới

Bị ép chọn giữa HIEUTHUHAI và Isaac, Tiểu Vy có màn ứng xử không ai ngờ tới

20:56 , 27/06/2026
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1-7

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1-7

20:49 , 27/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên