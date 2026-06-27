Người phụ nữ 33 tuổi ngày nào cũng ăn trứng suốt 5 tháng, đi khám sức khỏe bác sĩ bất ngờ hỏi: "Chị đã làm gì vậy?"

Cô Lâm (33 tuổi, Trung Quốc) luôn cho rằng mình có lối sống khá lành mạnh. Cô không hút thuốc, ít thức khuya và hiếm khi gọi đồ ăn mang về.

Điều duy nhất gần như trở thành thói quen cố định là ăn trứng. Mỗi ngày, cô thường ăn khoảng 4 quả trứng: 2 quả trứng luộc vào bữa sáng, trứng hấp vào bữa trưa và một quả trứng chiên vào bữa tối. Theo cô, trứng vừa rẻ, tiện lợi, giàu protein nên rất phù hợp với mục tiêu giảm cân và duy trì sức khỏe.

Sau khoảng 5 tháng duy trì chế độ ăn này, cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ. Kết quả khiến cô bất ngờ khi cân nặng không giảm đáng kể, trong khi chỉ số LDL-C (hay còn gọi là cholesterol "xấu") lại tăng rõ rệt so với lần khám trước.

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Khi tìm hiểu chế độ ăn uống, bác sĩ được biết phần lớn lượng protein cô nạp vào cơ thể đều đến từ trứng. Bên cạnh đó, cô cũng cắt giảm cơm và các thực phẩm giàu tinh bột vì lo tăng cân, đồng thời chỉ ăn một lượng nhỏ rau xanh.

Sau khi xem xét toàn bộ khẩu phần, bác sĩ cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân trứng mà ở việc trứng gần như trở thành thực phẩm chính trong mọi bữa ăn, khiến chế độ dinh dưỡng mất cân đối.

Trứng vẫn là thực phẩm tốt nhưng cần ăn cân đối

Trứng được đánh giá là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, vitamin nhóm B, choline, sắt và selen.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hiện chưa có bằng chứng cho thấy chỉ riêng việc ăn trứng ở người khỏe mạnh làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Với phần lớn người trưởng thành, trứng hoàn toàn có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh.

Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của một thực phẩm không đồng nghĩa với việc càng ăn nhiều càng tốt. Điều quan trọng là duy trì sự cân bằng giữa các nhóm thực phẩm trong khẩu phần hằng ngày.

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Trong trường hợp của cô Lâm, bác sĩ cho rằng chế độ ăn trở nên mất cân đối do thiếu chất xơ.

Cô ăn rất ít rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các thực phẩm giàu chất xơ. Chất xơ giúp duy trì hệ vi sinh đường ruột, tăng cảm giác no và góp phần cải thiện chuyển hóa cholesterol. Thiếu chất xơ trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe chuyển hóa.

Bên cạnh đó, không phải bữa nào cô Lâm cũng ăn trứng luộc. Nhiều bữa, cô chiên trứng với khá nhiều dầu và đôi khi ăn kèm thịt chế biến sẵn.

Ăn bao nhiêu trứng là hợp lý?

Theo các chuyên gia, không có một con số cố định áp dụng cho tất cả mọi người. Lượng trứng phù hợp phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn, tình trạng sức khỏe, mức cholesterol máu và các bệnh lý nền nếu có.

Với người trưởng thành khỏe mạnh, trứng có thể là một nguồn protein chất lượng trong chế độ ăn hằng ngày. Tuy nhiên, nếu mắc rối loạn lipid máu, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ hoặc bệnh tim mạch, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn phù hợp.

Điều quan trọng không phải là ăn bao nhiêu quả trứng, mà là trứng có đang thay thế quá nhiều nhóm thực phẩm khác trong khẩu phần hay không.

Sau khi đánh giá chế độ ăn, bác sĩ khuyến nghị cô Lâm vẫn có thể tiếp tục ăn trứng nhưng cần điều chỉnh tần suất và cách kết hợp thực phẩm.

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Ở bữa sáng, cô được khuyên tiếp tục ăn trứng luộc hoặc trứng hấp, đồng thời bổ sung yến mạch hoặc bánh mì nguyên cám.

Bữa trưa và bữa tối không nhất thiết phải có trứng. Nguồn protein nên được luân phiên giữa cá, các sản phẩm từ đậu nành, thịt gia cầm và thịt nạc, đồng thời tăng lượng rau xanh trong mỗi bữa.

Đối với các bữa phụ, bác sĩ khuyến khích lựa chọn sữa chua không đường hoặc các loại hạt không tẩm muối thay vì bánh ngọt hay đồ uống nhiều đường.

Ngoài ra, việc cắt bỏ hoàn toàn cơm hoặc các thực phẩm giàu tinh bột cũng không phải là cách giảm cân bền vững. Thay vào đó, có thể thay một phần gạo trắng bằng ngũ cốc nguyên hạt để tăng lượng chất xơ và cải thiện chất lượng khẩu phần.

Sau khoảng hai tháng điều chỉnh chế độ ăn theo hướng cân bằng hơn và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, kết quả tái khám cho thấy chỉ số mỡ máu của cô Lâm đã cải thiện, đồng thời cân nặng cũng bắt đầu giảm ổn định hơn.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng không nên coi bất kỳ thực phẩm nào là "thần dược" hay "thủ phạm". Trứng vẫn là thực phẩm giàu dinh dưỡng nếu được sử dụng với lượng phù hợp và kết hợp trong một chế độ ăn đa dạng.

Điều giúp cải thiện sức khỏe lâu dài không nằm ở một loại thực phẩm riêng lẻ mà ở việc duy trì chế độ ăn cân bằng, đa dạng, kết hợp vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Theo Toutiao