Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng nghìn fan nữ biến concert Thanh xuân thành sàn diễn thời trang

| | Sống

Hàng nghìn khán giả có mặt từ rất sớm tại Trường đua F1 Mỹ Đình để check-in concert Thanh xuân. Giữa thời tiết nắng nóng, fan nữ gây chú ý với phong cách thời trang trẻ trung, năng động cùng loạt phụ kiện chống nắng, banner, photocard và quạt mini, biến khu vực fanzone thành không gian ngập tràn sắc màu của các fandom.

Từ 15h, hàng nghìn khán giả nữ đổ về Trường đua F1, chuẩn bị cho concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h. Các bạn trẻ đầu tư trang phục, makeup, sẵn sàng chờ đón 20 nghệ sĩ đổ bộ.

Ba fan nữ giữa dòng người đổ về Trường đua F1 Mỹ Đình với phong cách Y2K trẻ trung. Crop top, quần short, khăn bandana và phụ kiện đồng điệu tạo nên diện mạo năng động, đúng tinh thần mùa hè. Ngay từ khu vực check-in, nhiều nhóm bạn đã tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đầu tiên trước khi bước vào đêm nhạc.

Nhiều fan nữ mang theo photocard, banner và phụ kiện cổ vũ nghệ sĩ yêu thích. Từ đầu giờ chiều, khu vực check-in đã ngập tràn sắc màu của các fandom khi khán giả háo hức chụp ảnh, giao lưu và chia sẻ không khí trước giờ diễn.

Không chỉ chuẩn bị trang phục, nhiều khán giả còn đầu tư banner, khăn cổ động và phụ kiện nhận diện fandom. Những món đồ được chuẩn bị từ nhiều ngày trước trở thành điểm nhấn, thể hiện sự ủng hộ dành cho nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong concert.

Trên đường tiến vào fanzone, nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những bức ảnh check-in dưới ánh nắng cuối chiều, lưu giữ khoảnh khắc đầu tiên tại concert Thanh xuân.

Fan nữ cười rạng rỡ khi checkin cùng ấn phẩm đặc biệt của Báo Tiền Phong. Nhiều khán giả thích thú cầm trên tay những tờ báo lưu niệm mang chủ đề "Thanh xuân", coi đây như món quà đánh dấu hành trình có mặt tại concert.

Không chỉ đến để thưởng thức âm nhạc, nhiều bạn trẻ dành thời gian lưu lại những bức ảnh kỷ niệm với ấn phẩm của chương trình. Không khí lễ hội hiện rõ từ khu vực check-in đến các điểm trải nghiệm dành cho khán giả.

Thời tiết nắng nóng không làm giảm sức hút của concert Thanh xuân. Nhiều khán giả chuẩn bị khăn trùm đầu, mũ rộng vành và kem chống nắng để bảo vệ sức khỏe trong lúc xếp hàng chờ vào sân.

Sau nhiều giờ di chuyển và chờ đợi, nhiều fan nữ tranh thủ bổ sung nước uống, đồ ăn nhẹ trước giờ chương trình bắt đầu. Ban tổ chức cũng bố trí nhiều khu vực dịch vụ để phục vụ nhu cầu của hàng chục nghìn khán giả.

Quạt cầm tay là phụ kiện không thể thiếu của các fan nữ giữa thời tiết nắng nóng ở Trường đua F1. Bên cạnh những bộ trang phục chỉn chu, khán giả chuẩn bị sẵn quạt mini, nước uống và phụ kiện chống nắng để có thể thoải mái tận hưởng đêm nhạc kéo dài nhiều giờ.

Một fan nữ khoe nụ cười rạng rỡ, thể hiện sự háo hức trước giờ concert khai màn. Đây là sự kiện được chờ đợi từ nhiều tuần qua, ai cũng muốn có mặt từ sớm để hòa mình vào không khí lễ hội quy tụ 20.000 khán giả.

Từng dòng khán giả liên tục đổ về Trường đua F1 Mỹ Đình. Fan nữ chiếm số đông với nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ năng động, tối giản đến cá tính. Mũ lưỡi trai, quần short, váy ngắn, khăn bandana và quạt cầm tay trở thành những món đồ xuất hiện dày đặc, vừa giúp chống nắng vừa tạo điểm nhấn cho màn check-in trước giờ diễn.

Thời trang năng động của khán giả dự concert.

Theo Trạch Dương - Trọng Tài - Như Ý

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
55% sinh viên ĐH VinUni tốt nghiệp năm nay được Amazon, IBM… mời làm việc, nhiều kỹ sư gia nhập VinFast, 23% tân khoa trúng tuyển Thạc sĩ, Tiến sĩ các trường hàng đầu thế giới

55% sinh viên ĐH VinUni tốt nghiệp năm nay được Amazon, IBM… mời làm việc, nhiều kỹ sư gia nhập VinFast, 23% tân khoa trúng tuyển Thạc sĩ, Tiến sĩ các trường hàng đầu thế giới Nổi bật

Đúng hôm nay, Việt Nam có Trung tâm phẫu thuật robot công nghệ cao đa kết: Vingroup chi luôn 300 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân

Đúng hôm nay, Việt Nam có Trung tâm phẫu thuật robot công nghệ cao đa kết: Vingroup chi luôn 300 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân Nổi bật

Lịch thi đấu World Cup ngày 28/6: Lộ diện những tấm vé cuối cùng vòng 32 đội

Lịch thi đấu World Cup ngày 28/6: Lộ diện những tấm vé cuối cùng vòng 32 đội

20:01 , 27/06/2026
CSGT dùng xe chuyên dụng đưa bé gái bị đứt lìa ngón tay đi cấp cứu

CSGT dùng xe chuyên dụng đưa bé gái bị đứt lìa ngón tay đi cấp cứu

19:32 , 27/06/2026
492 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

492 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

18:43 , 27/06/2026
Vì sao châu Âu đang nóng như chảo lửa vẫn ít dùng điều hoà?

Vì sao châu Âu đang nóng như chảo lửa vẫn ít dùng điều hoà?

18:28 , 27/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên