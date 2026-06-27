Hàng nghìn fan nữ biến concert Thanh xuân thành sàn diễn thời trang

Không chỉ chuẩn bị trang phục, nhiều khán giả còn đầu tư banner, khăn cổ động và phụ kiện nhận diện fandom. Những món đồ được chuẩn bị từ nhiều ngày trước trở thành điểm nhấn, thể hiện sự ủng hộ dành cho nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong concert.