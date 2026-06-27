492 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, trong tuần từ ngày 13/6/2026 đến ngày 19/6/2026 đã phát hiện 326 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Trong đó có:

Xe ô tô vượt đèn đỏ: 147 trường hợp Xe ô tô vi phạm vạch kẻ đường: 133 trường hợp Xe ô tô rẽ trái/quay đầu nơi có biển cấm: 14 trường hợp Xe ô tô dừng, đỗ sai: 03 trường hợp Xe mô tô không đội mũ bảo hiểm: 29 trường hợp.

Danh sách cụ thể như sau:

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, từ ngày 27/5/2026 đến ngày 08/6/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng CSGT đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh tổng cộng 166 trường hợp phương tiện không chấp hành đúng các quy định về TTATGT đường bộ. Danh sách biển số vi phạm cụ thể như sau:

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, các trường hợp vi phạm ở trên sẽ bị phạt nguội như sau:

- Người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4 - 6 triệu đồng). Đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4 - 6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

- Lỗi vi phạm “không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.

- Hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 - dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20 - 35 km/h sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe. Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

- Với xe máy, nếu vượt quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h bị phạt tiền từ 800.000–1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6–8 triệu đồng.

- Người điều khiển ô tô vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hoặc vạch kẻ đường sẽ bị xử phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

- Người điều khiển ôtô rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng - 3.000.000 đồng; người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng - 600.000 đồng.

- Việc không thắt dây an toàn sẽ bị xử phạt với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô hoặc xe có động cơ tương tự khi: Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; chở người trên xe ô tô mà không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang di chuyển.

- Ngoài việc xử phạt đối với người điều khiển xe, Nghị định 168/2024/NĐ-CP còn quy định mức phạt đối với người ngồi trên xe không thắt dây an toàn. Cụ thể: Người được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn khi xe đang chạy sẽ bị phạt từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng. Trừ điểm giấy phép lái xe khi vi phạm thắt dây an toàn.

- Phạt tiền từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe sử dụng ô (dù), thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác. Đồng thời, bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

- Phạt tiền từ 10 - 14 triệu đồng đối với người điều khiển xe sử dụng ô (dù), thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác mà gây tai nạn giao thông. Ngoài phạt tiền, còn bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.