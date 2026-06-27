CSGT dùng xe chuyên dụng đưa bé gái bị đứt lìa ngón tay đi cấp cứu

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2 vừa kịp thời hỗ trợ đưa một bé gái bị tai nạn nghiêm trọng đến bệnh viện cấp cứu.

Video: CSGT Nghệ An dùng xe chuyên dụng đưa bé gái bị đứt lìa ngón tay đi cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 26/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 7, đoạn qua xã Minh Châu, Tổ công tác số 1 thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện anh Nguyễn Cảnh Lợi (SN 2000, trú xã Hợp Minh) cùng vợ đang bế con gái là cháu N.G.H.M (SN 2024) ra hiệu cầu cứu .

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT nhận thấy cháu bé bị đứt lìa một ngón tay, mất nhiều máu, liên tục khóc lớn và có biểu hiện tím tái . Xác định tình huống khẩn cấp, Tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng đưa cháu đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An để cấp cứu.

Cháu bé bị đứt lìa một ngón tay, mất nhiều máu, liên tục khóc lớn và có biểu hiện tím tái.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, cháu M. đã được các y, bác sĩ tiếp nhận, xử lý vết thương. Hiện sức khỏe của cháu đã dần ổn định.

Hành động khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng CSGT đã góp phần giúp bệnh nhi vượt qua thời điểm nguy cấp, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong mọi tình huống.