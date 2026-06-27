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Lịch thi đấu World Cup ngày 28/6: Lộ diện những tấm vé cuối cùng vòng 32 đội

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Cập nhật chi tiết lịch thi đấu World Cup ngày 28/6.

Ngày 28/6 (theo giờ Việt Nam), ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 sẽ tiếp tục guồng quay nghẹt thở với loạt trận cuối cùng tại các bảng J, K và L. Đây là thời điểm quyết định tấm vé đi tiếp cũng như vị trí ngôi đầu bảng.

Mở màn cho ngày thi đấu vào lúc 04h00 là hai cuộc đối đầu ở cục diện bảng L. Đội tuyển Anh đối đầu Panama. Sự chú ý cũng đổ dồn vào cặp đấu cùng giờ giữa Croatia và Ghana. Với việc cả hai đều còn nguyên hy vọng cạnh tranh suất vào vòng sau, đây hứa hẹn sẽ là màn chạm trán "sinh tử" không có chỗ cho những sai lầm.

Đến 06h30, tâm điểm của người hâm mộ toàn cầu sẽ chuyển sang bảng K với trận đại chiến đỉnh cao giữa Colombia và Bồ Đào Nha. Trận đấu cùng giờ giữa CHDC Congo và Uzbekistan cũng mang tính chất sống còn, khi cả hai đại diện đều khát điểm nhằm nuôi hy vọng mong manh lọt qua khe cửa hẹp của vòng bảng.

Khung giờ muộn nhất vào lúc 09h00 sẽ khép lại ngày thi đấu bằng các trận cầu thuộc bảng J. Nhà đương kim vô địch Argentina sẽ chạm trán Jordan để hướng đến vị trí đầu bảng. Trong bối cảnh đó, tấm vé còn lại của bảng J sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt trực tiếp giữa Algeria và Áo.

Theo Tiên Tiên

Đời sống & Pháp luật

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