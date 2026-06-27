Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 loại cây cảnh dành cho người lười: Ít tưới nước vẫn phát triển xanh mướt

| | Sống

Một số cây trồng trong nhà chịu hạn tốt hơn nhiều so với các loại khác – đây là những lựa chọn ít phải chăm sóc, có thể sống khỏe dù không được tưới nước thường xuyên.

Việc chăm sóc cây xanh, dù là ngoài vườn hay trong nhà, thường đòi hỏi khá nhiều thời gian và công sức. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi loại cây nào có thể sống lâu nhất mà không cần tưới nước hay chưa?

Trong bối cảnh thời tiết nóng bức, một điều mà nhiều người thường quên là chăm sóc cây cảnh trong nhà.

Chuyên gia làm vườn Ted Bromley-Hall tại Anh mới đây đã chia sẻ những loại cây có thể phát triển tốt mà không cần tưới nước quá thường xuyên.

Ted cho biết: "Nhiều loại cây trồng trong nhà gặp khó khăn khi chủ nhà đi du lịch và không có người chăm sóc. Nguyên nhân lớn nhất thường là thiếu nước."

Ông lấy ví dụ về cây Monstera Deliciosa, thường được gọi là cây trầu bà lá xẻ hoặc cây Monstera.

"Đây là một loại cây rất phổ biến, có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới Trung Mỹ, nơi chúng leo bám vào các cây khác và sinh trưởng ở những vị trí râm mát, độ ẩm cao. Loài cây này khá khó chăm sóc vì không thích nghi tốt với điều kiện khô hạn, do đó cần được tưới nước khoảng một đến hai lần mỗi tuần."

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng Monstera không chịu được tình trạng úng nước.

"Chúng nên được đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp, không quá nắng gắt và có bóng râm nhẹ trong nhà."

Trong khi đó, một số loại cây cảnh được yêu thích khác như cây Thiên Điểu (Bird of Paradise) lại có khả năng chịu những đợt khô hạn ngắn ngày tốt hơn, miễn là được tưới nước khi đất bắt đầu khô.

3 loại cây cảnh dành cho người lười: Ít tưới nước vẫn phát triển xanh mướt- Ảnh 1.

Một số loại cây cảnh được yêu thích khác như cây Thiên Điểu (Bird of Paradise) lại có khả năng chịu những đợt khô hạn ngắn ngày tốt hơn.

Chuyên gia cho biết thêm: "Loài cây này cần nhiều ánh sáng mặt trời, độ ẩm và môi trường ấm áp. Vì vậy, đây là lựa chọn phù hợp để trồng trong nhà và có thể không cần tưới trong khoảng một tuần khi bạn đi du lịch."

Đối với các loại thảo mộc trồng chậu như oải hương (lavender) và hương thảo (rosemary), Ted cho rằng đây là những loại cây tuyệt vời dành cho người bận rộn hoặc thường xuyên đi du lịch.

3 loại cây cảnh dành cho người lười: Ít tưới nước vẫn phát triển xanh mướt- Ảnh 2.
3 loại cây cảnh dành cho người lười: Ít tưới nước vẫn phát triển xanh mướt- Ảnh 3.

Đối với các loại thảo mộc trồng chậu như oải hương (lavender) và hương thảo (rosemary), Ted cho rằng đây là những loại cây tuyệt vời dành cho người bận rộn hoặc thường xuyên đi du lịch.

Ông giải thích: "Chúng có khả năng chịu hạn cực kỳ tốt. Những loại cây này không cần tưới nước hoặc bón phân thường xuyên và có thể được để tự phát triển trong thời gian ngắn khi chủ nhà vắng mặt."

Ngoài ưu điểm dễ chăm sóc, chúng còn mang lại hương thơm dễ chịu.

"Chúng có mùi hương rất dễ chịu và còn giúp thanh lọc không khí trong nhà mà không quá nồng."

5 loại cây đuổi muỗi cực hiệu quả, nhà nào cũng nên trồng

Theo Trà My

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
3 loại cây cảnh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
55% sinh viên ĐH VinUni tốt nghiệp năm nay được Amazon, IBM… mời làm việc, nhiều kỹ sư gia nhập VinFast, 23% tân khoa trúng tuyển Thạc sĩ, Tiến sĩ các trường hàng đầu thế giới

55% sinh viên ĐH VinUni tốt nghiệp năm nay được Amazon, IBM… mời làm việc, nhiều kỹ sư gia nhập VinFast, 23% tân khoa trúng tuyển Thạc sĩ, Tiến sĩ các trường hàng đầu thế giới Nổi bật

Đúng hôm nay, Việt Nam có Trung tâm phẫu thuật robot công nghệ cao đa kết: Vingroup chi luôn 300 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân

Đúng hôm nay, Việt Nam có Trung tâm phẫu thuật robot công nghệ cao đa kết: Vingroup chi luôn 300 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân Nổi bật

Hàng nghìn fan nữ biến concert Thanh xuân thành sàn diễn thời trang

Hàng nghìn fan nữ biến concert Thanh xuân thành sàn diễn thời trang

20:30 , 27/06/2026
Lịch thi đấu World Cup ngày 28/6: Lộ diện những tấm vé cuối cùng vòng 32 đội

Lịch thi đấu World Cup ngày 28/6: Lộ diện những tấm vé cuối cùng vòng 32 đội

20:01 , 27/06/2026
CSGT dùng xe chuyên dụng đưa bé gái bị đứt lìa ngón tay đi cấp cứu

CSGT dùng xe chuyên dụng đưa bé gái bị đứt lìa ngón tay đi cấp cứu

19:32 , 27/06/2026
492 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

492 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

18:43 , 27/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên