5 loại cây đuổi muỗi cực hiệu quả, nhà nào cũng nên trồng

Nhà có nhiều cây xanh không chỉ giúp không gian mát mẻ mà còn góp phần hạn chế muỗi xuất hiện. Theo Times of India, một số loại cây chứa tinh dầu tự nhiên với mùi hương khiến muỗi khó chịu. Bạn có thể trồng chúng quanh nhà, trong vườn, gần khu sinh hoạt chung hoặc đặt trên ban công để tăng hiệu quả xua đuổi côn trùng. Dưới đây là 5 loại cây mà bạn có thể tham khảo.

Cây hương nhu tía

Cây hương nhu tía.

Hương nhu tía là loại cây quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, thường được trồng quanh nhà hoặc trong chậu nhỏ đặt gần khu sinh hoạt. Loại cây này tỏa ra mùi thơm đặc trưng nhờ chứa nhiều tinh dầu, được cho là có khả năng khiến muỗi và một số loại côn trùng khó chịu, từ đó hạn chế chúng xuất hiện.

Ngoài công dụng xua muỗi, hương nhu tía còn được sử dụng trong dân gian để nấu nước gội đầu, xông giải cảm hoặc pha nước uống. Cây phát triển tốt ở nơi có nhiều ánh sáng, không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ và có thể trồng ở sân vườn, cạnh cửa sổ hay trên ban công để vừa làm cảnh, vừa góp phần tạo không gian thơm mát, dễ chịu.

Cây oải hương

Cây oải hương.

Hương thơm đặc trưng của oải hương được nhiều người yêu thích, nhưng lại không hấp dẫn với muỗi. Cây thích hợp với nơi có nhiều ánh sáng và có thể phát triển tốt trong chậu. Những bông hoa tím còn giúp khu vườn hay ban công trở nên nổi bật hơn. Tinh dầu oải hương cũng thường được sử dụng trong các sản phẩm tạo hương thơm tự nhiên.

Cây cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ.

Cúc vạn thọ được trồng phổ biến nhờ hoa đẹp và khả năng thích nghi tốt. Theo Times of India, mùi hương của loài cây này có thể giúp hạn chế một số loại côn trùng gây hại.

Nhiều người trồng cúc vạn thọ gần vườn rau hoặc khu vực quanh nhà để tạo cảnh quan và góp phần xua đuổi muỗi. Cây dễ chăm sóc và thích hợp với khí hậu nóng.

Cây hương thảo

Cây hương thảo.

Những năm gần đây, hương thảo ngày càng được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ vẻ đẹp xanh mát, mùi thơm dễ chịu và nhiều công dụng trong đời sống. Không ít người trồng hương thảo ở sân vườn, gần khu sinh hoạt chung hoặc đặt trên ban công để tạo không gian thư giãn và mang lại cảm giác dễ chịu.

Đây là loại cây đa công dụng. Lá và cành có thể dùng làm gia vị trong nấu ăn, pha trà hoặc tạo hương thơm tự nhiên. Theo Times of India, mùi hương đặc trưng của hương thảo được cho là khiến nhiều loại côn trùng, trong đó có muỗi, tránh xa.

Hương thảo ưa nắng, phát triển khá nhanh và không đòi hỏi chăm sóc quá cầu kỳ. Chỉ cần được đặt ở nơi thông thoáng, có ánh sáng tốt, cây sẽ xanh tốt quanh năm, vừa làm đẹp không gian sống vừa góp phần hạn chế sự xuất hiện của muỗi.

Cây bạc hà mèo

Cây bạc hà mèo.

Bạc hà mèo chứa hợp chất nepetalactone. Theo một số nghiên cứu được Times of India dẫn lại, chất này có khả năng chống muỗi khá hiệu quả.

Loại cây này có mùi thơm đặc trưng, dễ trồng và phù hợp với nhiều vị trí trong nhà. Trồng bạc hà mèo quanh sân hoặc gần nơi nghỉ ngơi ngoài trời có thể giúp những buổi tối mùa hè trở nên dễ chịu hơn.

Lưu ý: Các loại cây trên không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp phòng chống muỗi. Việc kết hợp vệ sinh môi trường, loại bỏ nước đọng và sử dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp sẽ giúp hạn chế muỗi hiệu quả hơn.

Nguồn: Times of India