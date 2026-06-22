"Bao nhiêu tuổi thì nên bắt đầu mua vàng?" Nghe có vẻ là một câu hỏi về tuổi tác, nhưng thực tế lại là câu hỏi về tình hình tài chính.

Bởi nếu nhìn xung quanh, không khó để thấy mỗi người bắt đầu sở hữu vàng ở một thời điểm rất khác nhau. Có người mua chỉ vàng đầu tiên ngay sau khi đi làm. Có người đến gần 30 tuổi mới bắt đầu quan tâm. Cũng có không ít người bước qua tuổi 35 mới nghĩ đến chuyện tích sản bằng vàng. Điều này khác khá nhiều so với thế hệ trước.

Với nhiều gia đình Việt Nam, vàng từng gắn liền với những cột mốc lớn như cưới hỏi, sinh con hay mua nhà. Người trẻ thường không phải người chủ động mua vàng, mà nhận vàng từ gia đình hoặc tích lũy khi đã bước sang một giai đoạn ổn định hơn trong cuộc sống. Ngày nay, bối cảnh đã thay đổi.

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Nhiều người trẻ bắt đầu quan tâm đến vàng sớm hơn, không phải vì chuẩn bị kết hôn hay tích lũy cho một tài sản lớn, mà đơn giản vì họ muốn tìm một cách để giữ lại một phần thu nhập. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng lên, giá bất động sản ngày càng xa tầm với và áp lực tài chính xuất hiện sớm hơn, vàng trở thành một lựa chọn quen thuộc khi nhắc đến chuyện tích sản.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa càng mua vàng sớm càng tốt.

Tuổi 22, 23 có thể là thời điểm phù hợp với người đã có thu nhập ổn định, quản lý chi tiêu tốt và bắt đầu có khoản tiền nhàn rỗi sau khi trang trải các nhu cầu cơ bản. Nhưng với một người khác cùng độ tuổi, việc ưu tiên xây dựng quỹ dự phòng, đầu tư cho kỹ năng hoặc trả các khoản nợ hiện có có thể quan trọng hơn.

Tương tự, một người 30 tuổi chưa từng mua vàng cũng không có nghĩa là bắt đầu quá muộn. Trên thực tế, rất nhiều người chỉ nghĩ nghiêm túc đến chuyện tích sản sau khi thu nhập ổn định hơn hoặc khi bắt đầu lập kế hoạch dài hạn cho bản thân và gia đình.

Nhìn từ góc độ tài chính cá nhân, tuổi tác thường không phải yếu tố quyết định việc mua vàng. Điều đáng quan tâm hơn là người đó đã sẵn sàng hay chưa. Sẵn sàng ở đây không chỉ là có tiền.

Đó còn là việc có một khoản dự phòng cơ bản, không phải sử dụng số tiền dành cho nhu cầu thiết yếu để mua vàng và hiểu rõ mục đích mình đang tích lũy là gì. Khi những điều kiện này chưa được đáp ứng, việc mua vàng sớm cũng chưa chắc mang lại nhiều ý nghĩa.

Có lẽ vì vậy mà câu hỏi "Bao nhiêu tuổi thì nên bắt đầu mua vàng?" thường không có một con số chính xác.

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Với người này, đó có thể là năm 24 tuổi sau lần tăng lương đầu tiên. Với người khác, đó có thể là năm 32 tuổi khi bắt đầu nghĩ đến những kế hoạch dài hạn hơn. Điểm chung là họ đều bắt đầu khi đã có một khoản tiền nhàn rỗi và một mục tiêu đủ rõ ràng cho việc tích sản.

Suy cho cùng, mua vàng không phải một cột mốc tuổi tác giống như tốt nghiệp đại học hay kết hôn. Không có độ tuổi chuẩn để bắt đầu, cũng không có độ tuổi nào bị coi là quá sớm hay quá muộn.

Điều quan trọng hơn là thời điểm bạn bắt đầu quản lý tiền bạc một cách có kế hoạch. Và với nhiều người, chỉ vàng đầu tiên thường xuất hiện ngay sau cột mốc đó.