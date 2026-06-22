Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ mất ăn mất ngủ vì nhặt được 2 con chim lạ ở Nghệ An, chỉ mong tìm được chủ: Đã rõ cái kết

| | Sống

Trên đường đi thăm bạn, bà Hiền nhặt được 2 con chim có bộ lông đẹp.

Liên quan đến sự việc bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1960, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) nhặt được 2 con chim lạ, sau 5 ngày chính quyền địa phương thông báo tìm chủ nhân nhưng vẫn không có ai đến nhận, 2 cá thể chim đã được địa phương bàn giao cho cơ sở cứu hộ động vật Vườn quốc gia Pù Mát (xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An), theo nguồn tin trên báo Dân trí.

Trước đó, báo Tiền Phong thông tin, vào sáng ngày 15/6, khi đang đi thăm bạn tại, bà Hiền phát hiện 2 con chim lạ đang lang thang ngoài đường. Thấy 2 con chim có bộ lông đẹp, bà dự định mang về nuôi làm cảnh. Tuy nhiên sau đó, theo tư vấn của gia đình, người phụ nữ đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

2 con chim công Ấn Độ bà Hiền nhặt được. (Ảnh: Tiền Phong)

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Vinh Hưng phối hợp với lực lượng kiểm lâm kiểm tra và bước đầu xác định đây là 2 cá thể chim công Ấn Độ – loài động vật hoang dã thuộc Phụ lục III Công ước CITES, được quản lý chặt chẽ về nguồn gốc và việc nuôi nhốt.

Chính quyền địa phương giao bà Hiền tạm thời chăm sóc hai cá thể chim trong thời gian chờ xác minh chủ sở hữu.

Người phụ nữ cho hay, từ khi nhận nhiệm vụ, vì sợ chim bị chết hoặc bị kẻ gian bắt trộm nên bà luôn trong trạng thái thấp thỏm, mất ăn mất ngủ. Hàng đêm bà đều phải dậy kiểm tra vài lần, chỉ mong sớm tìm được chủ nhân hoặc cơ quan chức năng tiếp nhận thì mới yên tâm.

Loài vật chỉ còn 2 cá thể trên thế giới bất ngờ xuất hiện, ai thấy cũng nói quá may mắn

Theo Lam Giang

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một trí thức Việt sau 60 năm vẫn được thế giới nhắc tên vì sở hữu nghiên cứu kinh điển: Cống hiến đặc biệt cho Tổ quốc

Một trí thức Việt sau 60 năm vẫn được thế giới nhắc tên vì sở hữu nghiên cứu kinh điển: Cống hiến đặc biệt cho Tổ quốc Nổi bật

Nam sinh điểm cao vẫn trượt đại học, bạn điểm thấp hơn lại đỗ, nhà trường thông báo: "Không tìm thấy hồ sơ của em"

Nam sinh điểm cao vẫn trượt đại học, bạn điểm thấp hơn lại đỗ, nhà trường thông báo: "Không tìm thấy hồ sơ của em" Nổi bật

Lớp học duy nhất ở Hà Nội có 100% học sinh đỗ lớp 10 chuyên

Lớp học duy nhất ở Hà Nội có 100% học sinh đỗ lớp 10 chuyên

07:02 , 22/06/2026
5 thiết bị âm thầm ngốn điện, nên rút ra trước khi đi ngủ

5 thiết bị âm thầm ngốn điện, nên rút ra trước khi đi ngủ

06:00 , 22/06/2026
Nếu con đòi hỏi 4 điều này, cha mẹ phải đáp ứng! Từ chối có thể biến chúng thành "kẻ thù"

Nếu con đòi hỏi 4 điều này, cha mẹ phải đáp ứng! Từ chối có thể biến chúng thành "kẻ thù"

05:04 , 22/06/2026
“Có phòng gym không?”: Từng chọn view đẹp, hồ bơi vô cực, giờ hội 30+ chỉ hỏi một câu trước khi đặt phòng!

“Có phòng gym không?”: Từng chọn view đẹp, hồ bơi vô cực, giờ hội 30+ chỉ hỏi một câu trước khi đặt phòng!

04:25 , 22/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên