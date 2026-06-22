“Có phòng gym không?”: Từng chọn view đẹp, hồ bơi vô cực, giờ hội 30+ chỉ hỏi một câu trước khi đặt phòng!

"Ở đó có phòng gym không?".

Đó là câu hỏi ngày càng xuất hiện nhiều trong các hội nhóm du lịch của những người ở độ tuổi 30+.

Nếu vài năm trước, tiêu chí chọn khách sạn thường xoay quanh view đẹp, hồ bơi vô cực, bữa sáng phong phú hay những góc chụp ảnh đủ để đăng mạng xã hội cả tháng, thì bây giờ, nhiều người lại dành thời gian xem kỹ những bức ảnh chụp phòng tập, đường chạy bộ ven biển hoặc lịch các lớp yoga buổi sáng tại resort.

Nghe qua có vẻ lạ. Đi du lịch là để nghỉ ngơi, vậy tại sao lại quan tâm đến chuyện tập luyện?

Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đó không đơn thuần là sự thay đổi trong cách đi du lịch mà còn phản ánh một chuyển dịch lớn hơn trong cách người trưởng thành tận hưởng cuộc sống.

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Sau tuổi 30, rất nhiều người không còn muốn "xả láng" trong mỗi chuyến đi. Thay vào đó, họ muốn trở về khỏe hơn lúc xuất phát. Một người bạn từng chia sẻ rằng trong chuyến đi du lịch gần đây tới Đà Nẵng, việc đầu tiên cô làm sau khi nhận phòng không phải là ra biển hay tìm quán cà phê nổi tiếng nhất thành phố mà là xuống phòng gym.

Không phải vì áp lực giảm cân để diện đồ đẹp, cũng không phải vì sợ “food tour” mà tăng vài ký sau kỳ nghỉ. Đó chỉ đơn giản là sau nhiều năm duy trì thói quen tập luyện, cơ thể cô đã quen với việc vận động mỗi ngày. Một buổi tập ngắn khiến cô cảm thấy thoải mái, ngủ ngon hơn và tận hưởng chuyến đi trọn vẹn hơn.

Điều thú vị là những câu chuyện tương tự như vậy không còn hiếm.

Ngày càng nhiều người mang theo giày chạy bộ trong vali. Có người nghiên cứu trước những cung đường chạy đẹp ở địa phương sắp đến. Có người chọn resort vì hồ bơi dài đủ tiêu chuẩn để bơi mỗi sáng. Hay cũng có người sẵn sàng trả thêm tiền để ở một nơi có trung tâm thể thao thay vì đầu tư cho những tiện ích hào nhoáng khác.

Những lựa chọn ấy cho thấy một sự thật: tuổi 30+ đang khiến nhiều người thay đổi hoàn toàn khái niệm về hưởng thụ.

Ở tuổi 20, hưởng thụ thường đồng nghĩa với việc trải nghiệm thật nhiều. Đó sẽ là một lịch trình dày đặc những điểm đến check-in, thức khuya để khám phá nightlife ở một thành phố khác, ăn mọi món ăn đặc sản,... Với người trẻ, mỗi chuyến đi gần giống như một cuộc chạy đua với thời gian, phải đi thật nhiều, ăn thật nhiều, tận dụng từng phút để không bỏ lỡ điều gì.

Nhưng đến tuổi 30, cơ thể bắt đầu gửi đi những tín hiệu khác. Ngủ sau 12h có thể khiến cơ thể mất thêm hai ngày để hồi phục, một bữa ăn quá nhiều dầu mỡ sẽ khiến dạ dày khó chịu, một chuyến đi liên tục từ sáng tới tối khiến ngày cuối cùng chỉ muốn nằm nghỉ trong khách sạn.

Ảnh minh họa.

Người ta dần nhận ra rằng sức khỏe không còn là thứ có thể đem ra tiêu hao vô điều kiện. Có thể trước đây, cơ thể giống như một tài khoản ngân hàng không đáy, muốn rút bao nhiêu cũng được. Nhưng càng lớn tuổi, nhiều người càng hiểu rằng tài khoản ấy có giới hạn. Mỗi lần thức khuya, mỗi lần bỏ bê bản thân, mỗi lần làm việc quá sức đều là những khoản chi thực sự.

Và khi nhận thức ấy xuất hiện, ưu tiên trong cuộc sống cũng thay đổi theo. Tiền dành cho những thú vui nhất thời bắt đầu chuyển thành tiền cho sức khỏe. Người ta bắt đầu đăng ký đi tập gym, học pilates, mua đồng hồ đắt tiền theo dõi sức khỏe, tìm hiểu về dinh dưỡng,... Không phải vì họ bỗng nhiên trở thành những người sống kỷ luật quá mức. Mà bởi họ bắt đầu hiểu rằng một cơ thể khỏe mạnh chính là nền tảng cho mọi niềm vui khác.

Khi mục tiêu của một kỳ nghỉ không còn là trải nghiệm thật nhiều

Sự thay đổi đó cũng đang định hình một xu hướng du lịch mới.

Trong nhiều năm, du lịch được xem là phần thưởng sau những ngày làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, không ít người nhận ra rằng nhiều chuyến đi lại khiến họ trở nên kiệt sức hơn. Sau khi trở về, điều duy nhất họ muốn làm là nghỉ thêm vài ngày nữa.

Đó là lúc ngày càng nhiều người đặt ra một câu hỏi khác: Nếu một kỳ nghỉ khiến mình mệt hơn trước, liệu nó có thực sự là nghỉ ngơi?

Từ đó, một kiểu du lịch mới xuất hiện. Thay vì cố gắng làm càng nhiều càng tốt, họ bắt đầu tập trung vào cảm giác của chính mình. Vận động đều đặn, ăn uống cân bằng hơn, dành những khoảng thời gian giúp cơ thể phục hồi.

Nghe có vẻ nhàm chán nhưng chính những điều đơn giản ấy lại đang trở thành sự xa xỉ mới của tuổi trưởng thành. Bởi khi công việc ngày càng bận rộn, khi trách nhiệm ngày càng nhiều hơn, thứ thiếu hụt nhất không còn là trải nghiệm mà là năng lượng.

Chúng ta có thể kiếm thêm tiền, đi thêm nhiều chuyến du lịch khác. Nhưng rất khó để mua lại một cơ thể khỏe mạnh hay một tinh thần thực sự được nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều người sau tuổi 30 quan tâm đến khái niệm wellness travel - du lịch phục hồi sức khỏe. Điều đáng nói là wellness travel không nhất thiết phải là những khu nghỉ dưỡng đắt đỏ hay các khóa retreat hàng chục triệu đồng. Đôi khi nó chỉ đơn giản là một cách tiếp cận khác với mỗi chuyến đi. Không cần phải tham quan tất cả các địa điểm nổi tiếng, cũng chẳng cần thức khuya dậy sớm, chỉ cần trở về trong trạng thái vui hơn, khỏe hơn mới là mục tiêu chính.

Nhìn từ bên ngoài, việc mang giày chạy bộ đi du lịch hay tìm khách sạn có phòng gym có thể khiến nhiều người nghĩ rằng hội 30+ đang quá nghiêm túc với sức khỏe. Nhưng thực tế lại ngược lại, có lẽ đây là lần đầu tiên họ hiểu rõ cách tận hưởng cuộc sống. Không phải bằng việc tiêu hao bản thân để đổi lấy những cảm xúc nhất thời mà bằng cách chăm sóc chính mình để có thể tận hưởng cuộc sống lâu dài hơn.