Người mua vàng lỗ 32,5 triệu đồng trong 3 tháng

Giá vàng có tăng, có giảm vốn là điều không còn xa lạ gì. Tuy nhiên, không ít người mua vàng vẫn chẳng tránh được những lần “phải thở dài” vì trót… đu đỉnh.

Lỡ “đu đỉnh” vàng lúc giá vàng 18 triệu 1 chỉ… (Ảnh chụp màn hình)

“18 triệu 1 chỉ thì vẫn còn đỡ hơn mình, mình mua lúc 18,7 triệu 1 chỉ cơ” - Một người kể.

“Mua vàng tích lũy thì cứ phiên phiến chuyện giá vàng đi thôi, lúc nào thấy lời thì mình vui còn lúc nào mà đang tạm lỗ thì mình kệ, mình nghĩ còn giữ vàng là còn yên tâm. Thế cho đỡ tiếc các bác ạ” - Một người chia sẻ.

“Mình mua 1 cây lúc 187 triệu cơ, giờ không dám tính nữa rồi” - Một người bộc bạch.

Những người mua vàng ở “đỉnh giá” chắc hẳn sẽ nhớ ngày này 3 tháng trước: 2/3/2026, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 184 triệu đồng/lượng (mua vào) và 187 triệu đồng/lượng (bán ra).

Còn hôm nay - 2/6/2026, giá vàng miếng, vàng nhẫn được nhiều thương hiệu lớn niêm yết quanh ngưỡng 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 157,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Như vậy trong vòng 3 tháng, người mua vàng ở đỉnh giá “đang lỗ”: 187 - 154,5 = 32,5 triệu đồng/lượng .

Làm sao ổn định tâm lý khi giá vàng biến động?

1. Xác định lại mục tiêu mua vàng của bản thân

Một trong những nguyên nhân khiến không ít người dễ căng thẳng là quên mất lý do ban đầu mình mua vàng. Có người mua để tích lũy tài sản trong nhiều năm, có người dành một phần tiền nhàn rỗi để đa dạng hóa danh mục, nhưng cũng có người chỉ nhìn vào những đợt tăng giá ngắn hạn rồi kỳ vọng lợi nhuận ngay lập tức.

Khi giá vàng biến động, việc quay lại với mục tiêu ban đầu sẽ giúp bạn có góc nhìn rõ ràng và vững tâm hơn. Nếu mua vàng với kế hoạch tích lũy dài hạn, những biến động trong vài ngày hay vài tuần thường không mang quá nhiều ý nghĩa. Ngược lại, nếu mục tiêu là giao dịch ngắn hạn thì việc chấp nhận những đợt tăng giảm là điều cần được tính đến từ trước.

Thực tế, cảm giác lo lắng thường xuất hiện khi kỳ vọng và thực tế không giống nhau. Một người xác định tích lũy dài hạn nhưng lại liên tục theo dõi giá từng giờ sẽ dễ rơi vào trạng thái bất an. Trong khi đó, người hiểu rõ mục tiêu của mình thường ít bị cuốn theo các biến động ngắn hạn hơn. Việc tự nhắc nhở "mình mua vàng để làm gì" là cách đơn giản nhất để giữ tâm lý ổn định.

2. Hạn chế theo dõi giá vàng quá thường xuyên

Khi thị trường biến động, nhiều người hình thành thói quen mở điện thoại liên tục để kiểm tra giá. Mỗi lần giá tăng lại thấy phấn khởi, mỗi lần giá giảm lại cảm thấy tiếc nuối hoặc lo lắng. Điều này vô tình khiến cảm xúc bị kéo theo từng biến động nhỏ của thị trường.

Trên thực tế, việc cập nhật thông tin là cần thiết, nhưng theo dõi quá sát chưa chắc mang lại quyết định tốt hơn, mà còn có thể khiến mình dễ hành động theo cảm xúc thay vì kế hoạch đã đặt ra. Không ít trường hợp mua vào vì sợ bỏ lỡ cơ hội hoặc bán ra chỉ vì lo giá còn giảm tiếp, để rồi sau đó lại hối tiếc.

Một cách đơn giản là thiết lập khoảng thời gian cố định để cập nhật thị trường, chẳng hạn mỗi ngày một lần hoặc meach tuần một lần. Khi không còn bị cuốn vào từng nhịp tăng giảm trong ngày, tâm lý cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Việc giảm tần suất theo dõi biến động giá không có nghĩa là bạn thờ ơ với thị trường, chỉ đơn giản là tạo khoảng cách cần thiết để giữ sự tỉnh táo.

3. Chấp nhận rằng biến động là một phần bình thường của thị trường

Nhiều áp lực tâm lý xuất phát từ mong muốn giá luôn đi theo kỳ vọng của mình. Khi vừa mua xong mà giá giảm, người ta dễ thất vọng. Khi đã bán ra rồi giá tiếp tục tăng, cảm giác tiếc nuối lại xuất hiện. Tuy nhiên, trên thực tế, không ai có thể xác định chính xác đâu là mức giá thấp nhất để mua hay cao nhất để bán.

Thay vì cố gắng dự đoán hoàn hảo mọi diễn biến, hãy nhìn nhận biến động giá vàng như một đặc điểm vốn có và tất yếu của thị trường. Giá tăng rồi giảm, giảm rồi tăng là điều bình thường. Việc chấp nhận thực tế này giúp bạn giảm bớt áp lực phải "đúng tuyệt đối" trong mỗi quyết định.

Bên cạnh đó, cũng nên tránh so sánh bản thân với những câu chuyện về người mua đúng đáy hay bán đúng đỉnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Những trường hợp như vậy thường là số ít và không phản ánh toàn bộ bức tranh thị trường. Điều quan trọng hơn là quyết định của bản thân phù hợp với khả năng tài chính và kế hoạch cá nhân.

Suy cho cùng, giá vàng có thể thay đổi từng ngày, nhưng tâm lý của người mua vàng không nhất thiết phải biến động theo cùng nhịp độ. Khi hiểu rõ mục tiêu của mình, hạn chế bị cuốn theo các diễn biến ngắn hạn và chấp nhận rằng biến động là điều bình thường, mỗi người sẽ có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn, đồng thời tránh được những áp lực không cần thiết trong quá trình tích lũy tài sản.