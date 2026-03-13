5 loại cây "hút cạn" may mắn, không nên trồng trong nhà

Theo tạp chí Homes and Gardens , 5 loại cây dưới đây thường được khuyến cáo không nên đặt trong không gian sống hoặc cần cân nhắc vị trí trồng.

Cây xương rồng

Cây xương rồng (Ảnh: Getty).

Xương rồng là loại cây cảnh quen thuộc nhờ dễ chăm sóc và chịu hạn tốt. Tuy nhiên, trong phong thủy, những cây có gai nhọn hoặc hình dáng sắc cạnh thường được cho là không thuận lợi cho dòng chảy năng lượng trong nhà.

Theo một số chuyên gia thiết kế nội thất, hình dạng gai nhọn của xương rồng được xem là có thể tạo cảm giác căng thẳng hoặc xung đột. Vì vậy, nếu trồng xương rồng, nhiều người khuyên không nên đặt ở phòng khách hoặc khu vực sinh hoạt chung.

Thay vào đó, cây có thể được đặt gần cổng nhà, ban công hoặc bệ cửa sổ, nơi mang ý nghĩa bảo vệ theo quan niệm phong thủy.

Cây bonsai

Bonsai là nghệ thuật trồng cây thu nhỏ có nguồn gốc từ Nhật Bản và được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ. Tuy nhiên, một số quan điểm phong thủy cho rằng hình dạng nhỏ và bị "kìm hãm" của bonsai có thể tượng trưng cho sự phát triển bị hạn chế.

Vì lý do này, một số chuyên gia khuyên nếu yêu thích bonsai, bạn nên trồng ngoài sân hoặc ban công thay vì đặt trong phòng khách hoặc phòng làm việc.

Cây sanh

Cây sanh (Ảnh: Getty).

Cây sanh là loại cây cảnh khá phổ biến, có tán lá mềm mại và cành rủ xuống. Tuy nhiên, chính dáng rủ của cây lại khiến nhiều người liên tưởng đến sự trì trệ hoặc cảm xúc tiêu cực.

Trong phong thủy, cây phát triển thẳng đứng thường tượng trưng cho sự thăng tiến và sinh khí, còn cây có dáng rủ xuống đôi khi được xem là biểu tượng của năng lượng giảm sút.

Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, cây sanh thường phù hợp trồng ở sân vườn, đình chùa hoặc khuôn viên rộng hơn là đặt trong nhà.

Những loại cây có độc tính

Một số cây cảnh trong nhà có thể gây kích ứng hoặc ngộ độc nếu ăn phải. Vì vậy, nhiều người cho rằng chúng không phù hợp đặt trong nhà, đặc biệt khi có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi. Một số cây thường được nhắc tới gồm cây kim tiền, lan ý… Những cây này có thể gây kích ứng hoặc sưng miệng nếu con người ăn phải.

Đối với vật nuôi, một số loại cây như lô hội hoặc trầu bà lá xẻ có thể gây nôn mửa hoặc tiêu chảy nếu ăn phải.

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh dễ trồng nhất trong nhà và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, do lá nhọn và mọc thẳng đứng, một số quan niệm phong thủy cho rằng cây có thể thu hút năng lượng tiêu cực.

Vì vậy, nếu trồng lưỡi hổ, nhiều người khuyên không nên đặt trong phòng ngủ vì có thể ảnh hưởng tới cảm giác thư giãn và giấc ngủ. Thay vào đó, cây thường được đặt gần cửa ra vào, nơi được xem là phù hợp hơn với đặc tính "bảo vệ" của cây.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng dù tin vào phong thủy hay không, yếu tố quan trọng nhất vẫn là giữ cho cây cảnh luôn khỏe mạnh. Một cây xanh tươi tốt sẽ mang lại cảm giác dễ chịu, trong khi cây héo úa hoặc chết lại dễ tạo cảm giác tiêu cực trong không gian sống.

*Thông tin mang tính chất tham khảo.

Nguồn: Homes and Gardens