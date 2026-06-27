Bị ép chọn giữa HIEUTHUHAI và Isaac, Tiểu Vy có màn ứng xử không ai ngờ tới

Từng không ít lần trở thành tâm điểm tranh luận vì những phát ngôn bị nhận xét còn quá vô tư, Tiểu Vy giờ đây lại khiến cư dân mạng dành nhiều lời khen nhờ màn ứng xử khéo léo. Mới đây, Tiểu Vy đã tham gia một sự kiện giải trí ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện này, nàng hậu gen Z bất ngờ nhận câu hỏi mang tính "gài kèo": "Trong showbiz Việt bạn thấy ai đẹp trai nhất. Isaac hay là HIEUTHUHAI?".

Đây vốn là dạng câu hỏi dễ đẩy nghệ sĩ vào thế khó bởi cả hai đều là những cái tên có sức hút lớn, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Thay vì đưa ra lựa chọn cụ thể 1 trong 2 cái tên, Tiểu Vy lập tức có màn "chữa cháy" được nhận xét nhanh nhạy. Nàng hậu trả lời: "Anh Lâm (Lê Dương Bảo Lâm - PV). Anh Lâm đẹp trai, anh Lâm dễ thương. Việt Nam mình chấn động nha, ai cũng đẹp".

Câu trả lời ngoài dự đoán của Tiểu Vy nhanh chóng khiến những người có mặt tại sự kiện thích thú. Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cũng dành lời khen cho sự nhanh nhạy của nàng hậu khi vừa tránh được tình huống khó, vừa giữ được bầu không khí vui vẻ và không làm mất lòng bất kỳ ai.

Tiểu Vy nhận được lời khen ngợi khi ứng xử khéo léo tại sự kiện. Nguồn: @showbiznhatbao

Nàng hậu đưa ra câu trả lời duyên dáng khi được đặt câu hỏi lựa chọn giữa HIEUTHUHAI và Isaac. Nguồn: @showbiznhatbao

Thực tế, đây không phải lần đầu Tiểu Vy trở thành tâm điểm chú ý vì cách giao tiếp và ứng xử trước công chúng. Những năm đầu sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, người đẹp từng nhiều lần gây tranh luận bởi những phát ngôn bị nhận xét còn thiếu tự nhiên hoặc chưa đủ sắc sảo khi xuất hiện trước truyền thông.

Đáng chú ý, cách đây không lâu, Tiểu Vy từng vướng bàn tán khi tham dự một sự kiện về làm đẹp nhưng lại tỏ ra khá lúng túng trong phần chia sẻ trải nghiệm sản phẩm. Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nàng hậu liên tục ngập ngừng và phải nhờ người hỗ trợ vì không nhớ rõ tên sản phẩm mình định giới thiệu.

Cụ thể, Tiểu Vy từng nói: "Có một sản phẩm mà Vy rất hay dùng để làm sáng da đó là… Chị Trâm ơi… đó là serum… Xin lỗi vì em không hiểu biết, không nhớ tên, không hiểu biết về sản phẩm làm đẹp quá nhiều…". Khoảnh khắc này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Trước đó, Tiểu Vy không ít lần vướng tranh cãi vì ứng xử thiếu sự khéo léo. Ảnh: FBNV

Thời điểm đó, một bộ phận cư dân mạng cho rằng Tiểu Vy chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tham gia các sự kiện có yếu tố thương mại và hình ảnh của một hoa hậu đòi hỏi sự chỉn chu hơn trong cách thể hiện trước công chúng. Không ít ý kiến nhận xét dù đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp vẫn đôi lúc để lộ sự bị động trong giao tiếp.

Sau đó, khi trò chuyện cùng Quốc Trường, Tiểu Vy thẳng thắn thừa nhận bản thân hôm đó bị mất tập trung và tự nhận mình là người "không khéo ăn nói". Dù lời giải thích tiếp tục tạo ra nhiều tranh luận, nhưng cũng có ý kiến cho rằng nàng hậu chọn cách đối diện và thừa nhận thiếu sót thay vì né tránh.

Có lẽ cũng chính từ những lần trở thành chủ đề bàn luận như vậy mà thời gian gần đây, công chúng dần nhìn thấy một Tiểu Vy tiết chế hơn, linh hoạt hơn trong cách phản ứng trước các tình huống bất ngờ. Và màn xử lý khi bị đặt lên bàn cân giữa HIEUTHUHAI và Isaac lần này tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ vì sự khéo léo và duyên dáng hơn hẳn hình ảnh trước đó.

Tiểu Vy từng thẳng thắn thừa nhận bản thân hôm đó bị mất tập trung và tự nhận mình là người "không khéo ăn nói". Ảnh: FBNV

Thời gian vừa qua, Tiểu Vy cũng bận rộn với lịch trình cine tour quảng bá cho bộ phim điện ảnh Ốc Mượn Hồn do cô đảm nhận vai nữ chính. Người đẹp cho biết đây là vai diễn có màu sắc tâm lý nặng đô hơn rất nhiều so với những trải nghiệm diễn xuất trước đây của cô. Vì vậy, Tiểu Vy đã dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu nhân vật, tập trung vào diễn biến cảm xúc và chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn lần này.

Nàng hậu chia sẻ cô hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy sự nỗ lực, nghiêm túc của mình với điện ảnh và dành sự ủng hộ cho vai diễn mới. “Vy đã cố gắng rất nhiều cho nhân vật này vì đây là một thử thách lớn với bản thân”, cô bộc bạch trong buổi giao lưu cùng người hâm mộ.

Đáng chú ý, tại buổi công chiếu phim ở Hà Nội, NSND Lan Hương đã dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Tiểu Vy. Nữ nghệ sĩ đánh giá Tiểu Vy có tinh thần học hỏi, sự nghiêm túc với nghề và ngày càng tiến bộ rõ rệt qua từng dự án. Theo NSND Lan Hương, với sự nỗ lực hiện tại, Tiểu Vy hoàn toàn có thể trở thành một diễn viên chuyên nghiệp trong tương lai gần.

Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi và nhanh chóng trở thành một trong những nàng hậu nổi bật của Vbiz nhờ nhan sắc sắc sảo cùng thần thái được đánh giá mang màu sắc quốc tế. Sau đăng quang, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Miss World và lọt Top 30 chung cuộc, đồng thời ghi dấu ấn ở nhiều phần thi phụ. Những năm gần đây, Tiểu Vy hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực thời trang, giải trí và bắt đầu lấn sân sang diễn xuất. Chính vì độ phủ sóng ngày càng lớn nên mọi phát ngôn hay khoảnh khắc xuất hiện của nàng hậu cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.