Ngày làm văn phòng lương hơn 30 triệu/tháng, tối bán hàng rong kiếm gấp đôi: "An phận quá tôi không ưng..."

A Vĩ là cử nhân tốt nghiệp từ một trường đại học trọng điểm ở Trung Quốc. Hiện anh làm nhân viên văn phòng tại một doanh nghiệp lớn, với mức lương ổn định hơn 35 triệu đồng/tháng. Nhưng khác với nhiều người chọn an phận, A Vĩ không bằng lòng với sự “an phận" đó.

Sự vất vả và thành quả ngoài mong đợi

A Vĩ hiểu rõ rằng, tiền kiếm được từ buôn bán vỉa hè là đồng tiền đầy mồ hôi và nhọc nhằn. Thế nhưng, anh không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn coi đó là niềm tự hào. Với anh, chỉ cần tự nuôi sống bản thân bằng chính đôi tay của mình, bất kể làm nghề gì thì đều xứng đáng được tôn trọng.

Thực tế đã chứng minh điều đó. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chỉ trong vòng một tháng, thu nhập từ việc buôn bán vỉa hè của A Vĩ đã đạt được 20.000 tệ (khoảng 74 triệu đồng).

Bí quyết chọn địa điểm và phong cách bán hàng

Không phải ngẫu nhiên mà công việc tay trái của A Vĩ lại gặt hái được thành công. A Vĩ tỏ ra rất tinh tường trong việc lựa chọn địa điểm buôn bán. Anh thường chọn những nơi có lượng người qua lại đông đúc, như trước cổng căng-tin sinh viên, gần các điểm du lịch nổi tiếng, quanh rạp chiếu phim ở khu phố thương mại hay bên cạnh cửa hàng McDonald’s. Chính những vị trí đắc địa này đã mang lại cho anh nguồn khách hàng ổn định, giúp doanh thu luôn duy trì ở mức cao.

Là một cử nhân xuất thân từ trường đại học trọng điểm, A Vĩ đã khéo léo áp dụng tư duy kinh doanh vào công việc buôn bán vỉa hè. Anh hiểu rằng “lưu lượng khách” chính là cốt lõi của mọi hoạt động kinh doanh, vì vậy luôn chọn những khu vực có lượng người qua lại đông để đặt sạp.

Không chỉ dừng ở việc chọn địa điểm, A Vĩ còn chú trọng tạo dựng không gian bán hàng. Bằng cách ăn mặc chỉn chu, thỉnh thoảng vừa ngồi bán vừa đọc sách, anh đã xây dựng một phong thái mang màu sắc “văn nghệ”, qua đó thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ yêu thích lối sống sáng tạo và cá tính.

Ngoài ra, A Vĩ cũng rất sắc sảo trong tiếp thị. Anh đưa ra chương trình giảm giá theo số lượng, tặng kèm quà nhỏ để gây thiện cảm và giữ chân khách. Chính những chi tiết tưởng chừng đơn giản ấy lại góp phần lớn vào thành công.

Bài học từ câu chuyện của A Vĩ





Con đường của A Vĩ không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Thời sinh viên, anh từng phải đi làm để trang trải sinh hoạt phí; sau khi tốt nghiệp, anh lại đối diện cảnh thất nghiệp.

Thế nhưng, nhờ có chuyên môn vững vàng và tinh thần bền bỉ, A Vĩ đã tìm được công việc ổn định tại một doanh nghiệp lớn. Song song đó, nghề tay trái giúp anh có khoản thu nhập đáng kể, đủ tích lũy tiền đặt cọc mua nhà và chuẩn bị kết hôn với bạn gái vào năm tới.

Câu chuyện của A Vĩ cho thấy rõ tiềm năng của việc làm thêm và khởi nghiệp. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi thị trường đầu tư ngày càng thận trọng, muốn cải thiện cuộc sống thì mỗi người cần chủ động tìm cách mở rộng nguồn thu nhập. Việc A Vĩ kiếm được thu nhập cao nhờ buôn bán vỉa hè chính là một minh chứng điển hình, mang lại bài học thực tiễn và gợi ý thiết thực cho nhiều người.

Đồng thời, câu chuyện của A Vĩ cũng nhắn nhủ rằng không nên coi thường bất kỳ công việc nào. Dù là nhân viên văn phòng hay tiểu thương buôn bán vỉa hè, chỉ cần có sự chăm chỉ và khôn khéo, mỗi người đều có thể đạt được thành công cho riêng mình. Chúng ta cần tôn trọng mọi nghề nghiệp và trân trọng những con người đang nỗ lực lao động mỗi ngày ấy.

Hành trình của A Vĩ là một bức tranh sinh động về giá trị của nỗ lực, trí tuệ và sự bền bỉ. Những trải nghiệm ấy không chỉ cho thấy cơ hội từ việc làm thêm và khởi nghiệp là hoàn toàn khả thi, mà còn mang lại bài học quý giá: mọi công việc đều đáng trân trọng, và thành công luôn đến với những ai dám thử sức, dám kiên trì.