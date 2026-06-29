CHÍNH THỨC: Lịch công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào lúc 8h ngày 1/7. Đây là mốc thời gian quan trọng để hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước hoàn tất các bước tiếp theo trong quá trình xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Ngay sau khi biết điểm thi, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo có thể nộp đơn tại đơn vị đăng ký dự thi trong thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Công tác tổ chức phúc khảo bài thi sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/7.

Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường hoàn thành trước ngày 3/7. Chậm nhất đến ngày 7/7, thí sinh sẽ được cấp Giấy chứng nhận kết quả thi, trả học bạ và các giấy chứng nhận liên quan (bản chính).

Sau khi có kết quả thi, thí sinh sẽ bắt đầu thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thời gian quy định.

Cụ thể, từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Lịch công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 8h ngày 1/7 tới đây

Trong khoảng thời gian từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở đào tạo sẽ tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển. Trước 17h ngày 13/8, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển đại học, cao đẳng đợt 1. Sau đó, trước 17h ngày 21/8, thí sinh phải hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1.

Từ tháng 8 đến tháng 12/2026, các cơ sở đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển, nhập học theo quy định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6, với quy mô hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm trước và là kỳ thi có số lượng thí sinh lớn nhất từ trước đến nay. Trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi, hơn 1,16 triệu em là học sinh lớp 12, chiếm 95,24%, còn 57.334 là thí sinh tự do, chiếm 4,76%.

Năm nay, công tác chấm thi tiếp tục được siết chặt nhằm bảo đảm công bằng và độ tin cậy của kỳ thi. Các bài thi trắc nghiệm được chấm hoàn toàn bằng máy với phần mềm chuyên dụng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp. Riêng môn Ngữ văn được chấm theo hai vòng độc lập trên cơ sở hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại TP.HCM

Đáng chú ý, năm 2026 là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng rubric trong chấm thi tự luận môn Ngữ văn. Phương pháp này sử dụng hệ thống tiêu chí và khung điểm cụ thể, giúp giảm tính chủ quan của người chấm, đồng thời tạo sự thống nhất trong quá trình đánh giá bài làm của thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đề thi Ngữ văn được xây dựng theo hướng mở nên đáp án và cách chấm cũng khuyến khích tư duy sáng tạo, tôn trọng các quan điểm, lập luận và góc nhìn riêng của thí sinh nếu bảo đảm tính logic và phù hợp với yêu cầu của đề bài.