LOTTE Max Sale dự kiến tiếp tục hút khách với loạt ưu đãi mới từ đầu tháng 7

Lượng khách tăng vọt trong đợt khuyến mại LOTTE Max Sale

Khởi động từ ngày 17/6, LOTTE Max Sale nhanh chóng đưa LOTTE MART trở thành điểm đến mua sắm, vui chơi được nhiều gia đình lựa chọn trong mùa hè. Không chỉ thu hút khách hàng bằng hàng nghìn sản phẩm giảm giá sâu, chương trình còn tạo nên không khí sôi động khi kết hợp ưu đãi mua sắm với các trải nghiệm ăn uống, vui chơi và giải trí dành cho cả gia đình.

Các chương trình nổi bật như "Đại tiệc thương hiệu", "Siêu giảm – Siêu tiết kiệm", "Siêu phẩm mỗi ngày" với mức giảm đến 50%, cùng nhiều ưu đãi mua 1 tặng 1, ưu đãi theo combo được áp dụng rộng rãi trên các ngành hàng thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng thiết yếu. Đây là những nhóm sản phẩm gắn liền với nhu cầu hằng ngày là một trong những lý do giúp LOTTE Max Sale thu hút đông đảo người tiêu dùng đến mua sắm.

Người tiêu dùng tranh thủ dịp khuyến mại LOTTE Max Sale để mua sắm các mặt hàng thiết yếu

Bên cạnh sức hút từ các ưu đãi tại siêu thị, đại diện LOTTE MART cho biết nhiều hoạt động giải trí được tổ chức ngay trong không gian mua sắm cũng góp phần mang đến trải nghiệm trọn vẹn hơn cho khách hàng, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ trong dịp nghỉ hè.

Ngoài ưu đãi tại siêu thị, chương trình LOTTE Max Sale Extra 10 cũng góp phần gia tăng sức hút khi nhiều thương hiệu ẩm thực, giải trí, làm đẹp và mua sắm như LOTTERIA, LOTTE Cinema, Phúc Long, Kichi Kichi, Gogi House, tiNiWorld hay MYKINGDOM áp dụng ưu đãi thêm từ 10% tại một số gian hàng trong hai giai đoạn 17–26/6 và 1–10/7.

LOTTE Max Sale còn mang đến không khí lễ hội mùa hè với khu vực trò chơi được tổ chức tại sảnh sự kiện của nhiều siêu thị LOTTE MART. Từ nay đến ngày 13/7, khách hàng có hóa đơn mua sắm đủ điều kiện sẽ được tặng vé tham gia miễn phí các trò chơi tại LOTTE MART Nam Sài Gòn, Gò Vấp, Cần Thơ, Phan Thiết, Vũng Tàu và Vinh.

Tiếp tục nối dài chương trình siêu khuyến mại hè

Sau thành công từ tuần đầu tiên của LOTTE Max Sale, LOTTE MART cho biết sẽ tiếp tục nối dài chương trình LOTTE Max Sale nhằm kích cầu tiêu dùng và mang đến cho khách hàng một mùa hè sôi động với chi phí hợp lý. Từ ngày 1/7 đến 14/7, hệ thống sẽ tiếp tục tung ra loạt chương trình khuyến mại mới, áp dụng trên hàng trăm mặt hàng cùng nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mua sắm trực tiếp tại siêu thị và trên kênh trực tuyến.

Anh Tuấn Anh (TP.HCM), hào hứng chia sẻ: "Dịp hè năm nay lại trùng với mùa World Cup nên nhu cầu tụ tập ăn uống, xem bóng đá cùng bạn bè và gia đình càng nhiều hơn. Thay vì mất thời gian đi siêu thị, tôi chọn đặt hàng qua ứng dụng đi chợ trực tuyến LOTTE MART Online vì rất tiện lợi. Nhờ chương trình LOTTE Max Sale, tôi tiết kiệm được đáng kể chi phí mua sắm, trong khi dịch vụ giao hàng của LOTTE MART rất nhanh chóng, chỉ trong vòng 2 giờ sau khi đặt là tôi đã nhận được hàng".

Chương trình áp dụng đồng thời tại siêu thị và trên ứng dụng đi chợ trực tuyến LOTTE MART Online

Chị Minh Anh (Vinh), chia sẻ rằng với gia đình chị, LOTTE MART không chỉ là nơi mua sắm cuối tuần mà còn là điểm đến quen thuộc để cả nhà cùng tận hưởng thời gian bên nhau trong dịp hè. "Điều tôi thích nhất là ở đây cả gia đình có thể cùng vui chơi, ăn uống và mua sắm với các con trong không gian hiện đại, mát mẻ".

"Dịp này LOTTE MART đang triển khai chương trình khuyến mại LOTTE Max Sale nên người đến mua sắm rất đông. Nhiều mặt hàng có mức giảm giá tốt, lại thêm các ưu đãi dành cho khách hàng thành viên nên tôi tiết kiệm được khá nhiều. Với những gia đình có con nhỏ như chúng tôi, một điểm đến trọn vẹn, có thể kết hợp vui chơi, giải trí, ăn uống và mua sắm để bố mẹ cùng con cái trải nghiệm như LOTTE MART thực sự là lựa chọn rất lý tưởng trong mùa hè", chị Minh Anh nói thêm.

Đăng ký thành viên để không bỏ lỡ đặc quyền trong giai đoạn tiếp theo

Song song với các chương trình khuyến mại dành cho tất cả khách hàng, LOTTE MART tiếp tục dành thêm nhiều quyền lợi riêng cho khách hàng thành viên trong thời gian diễn ra LOTTE Max Sale. Ngoài các ưu đãi "Giá sốc" và "Siêu Coupon Siêu Rẻ", thành viên còn được nhân 5 điểm tích lũy (giới hạn tối đa 250.000 điểm tích lũy/thành viên/ngày) vào Ngày Thành viên L-Day (ngày 9 hằng tháng) và Ngày Thành viên Platinum (ngày 19 hằng tháng), tạo thêm cơ hội tích lũy điểm thưởng và gia tăng giá trị cho mỗi lần mua sắm.

Khách hàng thành viên còn được hưởng nhiều chương trình đặc quyền hấp dẫn

LOTTE MART cũng khuyến khích khách hàng đăng ký trở thành thành viên để tận hưởng đầy đủ các đặc quyền trong mùa LOTTE Max Sale. Khách hàng có thể đăng ký trực tiếp tại siêu thị hoặc thông qua ứng dụng LOTTE MART Online để dễ dàng tiếp cận các chương trình ưu đãi độc quyền, tích điểm và sử dụng coupon điện tử trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Tiếp tục mở rộng ưu đãi từ đầu tháng 7, LOTTE Max Sale được kỳ vọng sẽ duy trì sức hút trong mùa cao điểm mua sắm hè, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng thêm nhiều lựa chọn tiết kiệm, tiện lợi và một mùa hè trọn niềm vui cho cả gia đình.