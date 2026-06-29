Tin vui: Hơn 30.000 tân sinh viên sẽ nhận học bổng tới 55 triệu đồng/năm nếu học 15 nhóm ngành này và đủ điều kiện

Hơn 30.000 sinh viên sẽ được nhận học bổng, tối đa 84 triệu đồng/năm

Theo thông tin từ VnExpress, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chia sẻ tại Hội nghị triển khai các chương trình và chính sách đào tạo nhân lực STEM chiều 27/6, Bộ vừa phê duyệt danh sách 109 ngành thuộc 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Năm 2026, nhóm ngành này dự kiến tuyển khoảng 166.000 người học ở các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Trong số đó, ước tính khoảng 30.000-32.000 người sẽ được Chính phủ cấp học bổng.

Theo GS Nguyễn Tiến Thảo, hiện nay cả nước có hơn 771.000 người học thuộc các lĩnh vực STEM, chiếm khoảng 29% tổng quy mô đào tạo đại học. Ông nhận định nguồn tuyển sinh của khối ngành này vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Chính sách học bổng mới được kỳ vọng sẽ tạo động lực để học sinh, dù có điều kiện kinh tế hay không, mạnh dạn lựa chọn các ngành STEM, đặc biệt là những ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu nâng tỷ lệ người học thuộc khối STEM lên khoảng 35% vào năm 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ chiến lược.

Mức học bổng hỗ trợ theo Nghị định 179. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo Nghị định 179 của Chính phủ về chính sách học bổng dành cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, sinh viên đại học sẽ được nhận học bổng khoảng 37-55 triệu đồng/năm, tương đương 3,7-5,5 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, học viên cao học và nghiên cứu sinh được hỗ trợ khoảng 55-84 triệu đồng/năm, tương đương khoảng 8,4 triệu đồng/tháng.

Để được hưởng chính sách này, người học phải trúng tuyển vào các ngành thuộc danh mục quy định. Đồng thời, phải thuộc một trong hai nhóm đối tượng gồm học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế được tuyển thẳng; hoặc thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT trong tổ hợp xét tuyển gồm môn Toán và hai trong bốn môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh đạt từ 22,5 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng, điểm quy đổi) và nằm trong nhóm 30% thí sinh có điểm cao nhất cùng nhóm ngành trên toàn quốc.

Học bổng sẽ được duy trì hằng năm trên cơ sở kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ và kết quả nghiên cứu của người học. Theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngay trong năm tuyển sinh 2026 sẽ có khoảng 30.000-32.000 người học ở cả ba trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ được hưởng chính sách này, với tổng kinh phí khoảng 1.300 tỷ đồng

Không chỉ áp dụng với khóa tuyển sinh năm 2026, khoảng 22.250 sinh viên đã trúng tuyển từ năm học 2025-2026 vào các ngành thuộc Nghị định 179 cũng sẽ được hưởng chính sách từ tháng 9 tới. Dự kiến tổng giá trị học bổng dành cho nhóm này khoảng 350 tỷ đồng, tương ứng học bổng của 4 tháng cuối năm 2025.

Học bổng chỉ là một phần, các trường cần nâng chất lượng đào tạo STEM

Việc Chính phủ ban hành Nghị định 179 là bước đi quan trọng và thiết thực, giúp sinh viên giảm bớt gánh nặng chi phí học tập, đồng thời tạo cơ hội để nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn thực hiện ước mơ theo đuổi các ngành STEM.

Tuy nhiên, bên cạnh chính sách hỗ trợ người học, các trường đại học cũng cần nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu, giữa nhà trường với doanh nghiệp và địa phương để tạo ra nguồn nhân lực thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển của nền công nghiệp hiện đại.

Theo Vietnamnet, tại hội thảo, PGS.TS Trần Mạnh Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng ngoài học bổng, cần tiếp tục đầu tư mạnh hơn về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và trang thiết bị phục vụ đào tạo. Ông cho biết hiện nguồn kinh phí dành cho việc sửa chữa, nâng cấp thiết bị của nhà trường vẫn còn nhiều hạn chế.

Học sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Nội hồi tháng 6

Trong khi đó, GS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM nhấn mạnh việc phát triển các kỹ năng ngoài chuyên môn cũng rất cần thiết đối với sinh viên STEM. Từ phản hồi của doanh nghiệp về việc sinh viên còn hạn chế kỹ năng mềm, nhà trường đã phối hợp với các chuyên gia xây dựng nhiều chương trình về giao tiếp, quản lý bản thân, tư duy lãnh đạo...

Đồng thời, trường triển khai chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, yêu cầu 100% sinh viên chương trình tài năng tham gia nghiên cứu khoa học và thành lập quỹ hỗ trợ lãi suất vay học phí từ doanh nghiệp.

Theo danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách học bổng gồm: Sinh học, Sinh học ứng dụng, Khoa học vật chất, Khoa học Trái đất, Toán học, Thống kê, Máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, Kỹ thuật điện - điện tử và viễn thông, Kỹ thuật hóa học - vật liệu - luyện kim và môi trường, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật địa chất - địa vật lý và trắc địa, Kỹ thuật mỏ và Xây dựng.