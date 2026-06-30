Wellspring Saigon South: Điều gì làm nên một hành trình học tập hạnh phúc?

Sau gần hai thập kỷ phát triển, Wellspring đã xây dựng uy tín với mô hình giáo dục song ngữ kết hợp hài hòa giữa chương trình chuẩn quốc gia Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế như CCSS, NGSS, đồng thời đạt kiểm định toàn phần bởi WASC tại cả hai cơ sở Wellspring Hanoi và Wellspring Saigon. Tuy nhiên, điều làm nên bản sắc của Wellspring không chỉ nằm ở chương trình học hay các chứng nhận quốc tế, mà ở cách nhà trường xây dựng một cộng đồng WISers gắn kết, nơi nhà trường và gia đình cùng đồng hành để mỗi học sinh được phát triển trong sự yêu thương, thấu hiểu, tôn trọng và truyền cảm hứng mỗi ngày.

Cộng đồng WISers - Nơi hành trình trưởng thành hạnh phúc được nuôi dưỡng bởi sự đồng hành

Một hành trình trưởng thành hạnh phúc không được tạo nên bởi riêng gia đình hay nhà trường, mà từ sự đồng hành của cả hai. Bên cạnh những kiến thức tiếp thu trong lớp học, học sinh còn lớn lên qua những trải nghiệm, những mối quan hệ và sự dẫn dắt từ những người đồng hành xung quanh. Chính vì vậy, sự kết nối giữa gia đình và nhà trường luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách, cảm xúc và năng lực thích nghi của mỗi học sinh.

Tại Wellspring, phụ huynh không đứng bên lề hành trình giáo dục mà trở thành một phần của cộng đồng WISers – cộng đồng kết nối học sinh, gia đình và nhà trường thông qua nhiều hoạt động học tập, trải nghiệm và gắn kết. Trong đó, Ban Thường trực Hội Phụ huynh giữ vai trò như một cầu nối gần gũi giữa gia đình và nhà trường, nhằm lắng nghe, chia sẻ và lan tỏa những tiếng nói xây dựng từ phụ huynh.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường còn được vun đắp thông qua những cuộc trao đổi cởi mở, những góp ý mang tính xây dựng và tinh thần cùng nhau tìm kiếm giải pháp tốt nhất cho học sinh. Từ đó, một môi trường giáo dục nhất quán được hình thành, nơi mọi quyết định đều hướng về mục tiêu chung: Tất cả vì học sinh.

Tinh thần đồng hành ấy còn được thể hiện qua nhiều sáng kiến kết nối trong đời sống học đường. Tại Wellspring, phụ huynh có cơ hội trực tiếp tham gia vào các hoạt động học tập và trải nghiệm cùng học sinh, chia sẻ kiến thức chuyên môn, câu chuyện nghề nghiệp hay những bài học cuộc sống từ chính hành trình của mình. Những trải nghiệm ấy giúp học sinh nhìn thấy cha mẹ ở một vai trò mới, đồng thời tạo thêm cơ hội để gia đình và nhà trường cùng thấu hiểu, đồng hành trong quá trình trưởng thành của các em.

Các hoạt động thể thao và cộng đồng tại Wellspring góp phần nuôi dưỡng tinh thần gắn kết, giúp học sinh, phụ huynh và thầy cô cùng chia sẻ những trải nghiệm học đường năng động, tích cực và giàu cảm hứng.

Sự kết nối ấy giúp trẻ cảm nhận rằng việc học không tách rời khỏi gia đình. Những điều các em khám phá ở trường có thể tiếp tục được sẻ chia trong những cuộc trò chuyện tại nhà, trong sự quan tâm và đồng hành của cha mẹ. Đồng thời, nhà trường cũng có thêm cơ hội thấu hiểu từng học sinh từ góc nhìn của gia đình, từ đó tạo nên một môi trường giáo dục nhất quán và giàu tính hỗ trợ hơn.

Từ những trải nghiệm như vậy, triết lý Tất cả vì học sinh được hiện thực hóa trong từng hành động cụ thể, nơi gia đình và nhà trường cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh.

An tâm học tập, hạnh phúc khi đến trường

Là bước tiến mở rộng của Hệ thống Wellspring, Wellspring Saigon South tiếp tục phát triển với nền tảng "Trường học hạnh phúc - Happy School" do UNESCO khởi xướng, hướng đến một môi trường giáo dục tích cực, an toàn và tôn trọng sự khác biệt, nơi học sinh được lắng nghe, được khích lệ, được rèn luyện trong yêu thương và có đủ nội lực để bước tiếp.

Định hướng này được thể hiện thông qua hệ thống chăm sóc học sinh toàn diện. Từ môi trường học tập an toàn, các hoạt động vận động, thói quen sinh hoạt lành mạnh đến việc quan tâm cảm xúc, sức khỏe tinh thần và khả năng xây dựng các mối quan hệ tích cực, nhà trường luôn hướng đến việc đồng hành cùng học sinh trong từng trải nghiệm hằng ngày. Song song đó, chương trình song ngữ giúp các em phát triển tư duy, năng lực ngôn ngữ và khả năng tiếp cận tri thức theo chuẩn quốc tế, đồng thời vẫn giữ sự kết nối với nền tảng văn hóa Việt Nam.

Trong một thế giới thay đổi nhanh, trẻ em cần nhiều hơn kiến thức để trưởng thành. Các em cần sự tự tin để đặt câu hỏi, lòng tử tế để sống cùng người khác, khả năng thích nghi để bước vào tương lai và cảm giác được yêu thương để luôn có một điểm tựa trở về. Đó cũng là lý do Wellspring xem sự đồng hành giữa gia đình và nhà trường là nền tảng quan trọng của giáo dục.