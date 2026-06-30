Cảnh báo bất cứ ai đang dùng máy xay thịt

Mới đây, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thông tin, Bệnh viện mới tiếp nhận 1 phụ nữ 54 tuổi phải đối mặt với hậu quả nặng nề từ máy xay thịt. Người bệnh nhập viện trong tình trạng bàn tay mắc kẹt trong máy xay thịt, ngón 2, 3, 4 bị dập nát hoàn toàn. Sau khi đánh giá tổn thương, các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật tạo mỏm cụt do phần chi thể không còn khả năng bảo tồn.

Ngay sau khi nhập viện, người bệnh được các bác sĩ khẩn trương thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương và tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Do các ngón tay bị dập nát không còn khả năng bảo tồn, ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện tạo mỏm cụt nhằm xử lý tổn thương, bảo tồn tối đa chức năng còn lại của bàn tay và giảm nguy cơ biến chứng nhiễm trùng.

Theo các bác sĩ, tai nạn liên quan đến máy xay thịt thường gây tổn thương rất nặng do cơ chế cuốn, nghiền và cắt đồng thời. Chỉ một giây bất cẩn khi đưa tay vào gần miệng máy hoặc cố gắng lấy thực phẩm bị kẹt khi máy vẫn đang hoạt động cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí mất một phần hoặc toàn bộ bàn tay.

Trước đó, vào ngày 21/4, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân N.T.R (35 tuổi) trong tình trạng bàn tay phải bị cuốn dính chặt trong máy xay thịt.

Theo lời kể, bệnh nhân đã có hơn 20 năm làm công việc xay thịt tại chợ Bình Điền. Khoảng 2 giờ sáng 21.4, trong lúc làm việc, bệnh nhân mất tập trung khiến tay bị máy xay thịt cuốn vào. Đến khoảng 4 giờ 30 phút, bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM với bàn tay phải vẫn còn dính chặt trong máy.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ khẩn cấp. Dưới sự kiểm soát của bác sĩ gây mê, các y bác sĩ vừa tiến hành phẫu thuật, vừa tháo rời máy xay để giải phóng cẳng tay và bàn tay khỏi máy xay thịt.

Vào tháng 3/2026, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cũng tiếp nhận 1 phụ nữ 36 tuổi bị kẹt nguyên bàn tay trong máy xay thịt. Cụ thể, chị L.T.M (36 tuổi, Hải Phòng) gặp tai nạn lao động trong quá trình làm việc tại bếp ăn do tay bị cuốn vào máy xay thịt, tai nạn xảy ra khiến vùng bàn tay bị tổn thương nghiêm trọng, tổn hại gần toàn bộ chu vi bàn tay.

Ngay sau sự cố, nạn nhân được sơ cứu ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Chí Linh, sau đó nhanh chóng chuyển tuyến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục xử lý và điều trị chuyên sâu trong tình trạng bàn tay vẫn còn kẹt nguyên trong máy xay thịt.

Trong quá trình thực hiện chỉ định, cấu tạo kim loại của máy xay che khuất vùng tổn thương, việc chụp X-Quang thông thường không thể đánh giá đầy đủ tình trạng xương và phần mềm của bàn tay. Trước tình huống phức tạp, các bác sĩ đã chỉ định đưa người bệnh vào phòng mổ cấp cứu để tháo rời thiết bị, đồng thời sử dụng hệ thống chụp C-arm trong mổ nhằm xác định chính xác mức độ tổn thương xương, khớp, gân, mạch máu...

TS.BS Trần Mạnh Hùng (Khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) trực tiếp phẫu thuật cho người bệnh chia sẻ: "Dù được sơ cứu và chuyển tuyến kịp thời, các bác sĩ buộc phải chỉ định cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay P để hạn chế biến chứng và bảo đảm an toàn cho người bệnh".

Từ những vụ tai nạn gia tăng do máy xay thịt gây ra, các chuyên gia cảnh báo người dân:

- Tuyệt đối không dùng tay để đẩy thực phẩm vào máy xay thịt đang hoạt động.

- Luôn sử dụng dụng cụ chuyên dụng đi kèm.

- Ngắt hoàn toàn nguồn điện trước khi vệ sinh hoặc xử lý thực phẩm bị mắc kẹt trong máy.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Khi xảy ra tai nạn, cần nhanh chóng ngắt nguồn điện, sơ cứu cầm máu, bảo quản phần chi thể đứt rời (nếu có) đúng cách và đưa người bệnh đến cơ sở y tế chuyên khoa trong thời gian sớm nhất để tăng cơ hội điều trị và phục hồi chức năng.

Tai nạn từ máy xay thịt hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người sử dụng tuân thủ nghiêm các nguyên tắc an toàn. Mỗi người cần nâng cao ý thức phòng ngừa để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.