Cảnh báo bất cứ ai đang dùng máy xay thịt
Liên tiếp các vụ tai nạn do sử dụng máy xay thịt, đây là những điều giới chuyên gia muốn chia sẻ với mọi người.
Mới đây, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thông tin, Bệnh viện mới tiếp nhận 1 phụ nữ 54 tuổi phải đối mặt với hậu quả nặng nề từ máy xay thịt. Người bệnh nhập viện trong tình trạng bàn tay mắc kẹt trong máy xay thịt, ngón 2, 3, 4 bị dập nát hoàn toàn. Sau khi đánh giá tổn thương, các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật tạo mỏm cụt do phần chi thể không còn khả năng bảo tồn.
Ngay sau khi nhập viện, người bệnh được các bác sĩ khẩn trương thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương và tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Do các ngón tay bị dập nát không còn khả năng bảo tồn, ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện tạo mỏm cụt nhằm xử lý tổn thương, bảo tồn tối đa chức năng còn lại của bàn tay và giảm nguy cơ biến chứng nhiễm trùng.
Theo các bác sĩ, tai nạn liên quan đến máy xay thịt thường gây tổn thương rất nặng do cơ chế cuốn, nghiền và cắt đồng thời. Chỉ một giây bất cẩn khi đưa tay vào gần miệng máy hoặc cố gắng lấy thực phẩm bị kẹt khi máy vẫn đang hoạt động cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí mất một phần hoặc toàn bộ bàn tay.
Trước đó, vào ngày 21/4, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân N.T.R (35 tuổi) trong tình trạng bàn tay phải bị cuốn dính chặt trong máy xay thịt.
Theo lời kể, bệnh nhân đã có hơn 20 năm làm công việc xay thịt tại chợ Bình Điền. Khoảng 2 giờ sáng 21.4, trong lúc làm việc, bệnh nhân mất tập trung khiến tay bị máy xay thịt cuốn vào. Đến khoảng 4 giờ 30 phút, bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM với bàn tay phải vẫn còn dính chặt trong máy.
Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ khẩn cấp. Dưới sự kiểm soát của bác sĩ gây mê, các y bác sĩ vừa tiến hành phẫu thuật, vừa tháo rời máy xay để giải phóng cẳng tay và bàn tay khỏi máy xay thịt.
Vào tháng 3/2026, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cũng tiếp nhận 1 phụ nữ 36 tuổi bị kẹt nguyên bàn tay trong máy xay thịt. Cụ thể, chị L.T.M (36 tuổi, Hải Phòng) gặp tai nạn lao động trong quá trình làm việc tại bếp ăn do tay bị cuốn vào máy xay thịt, tai nạn xảy ra khiến vùng bàn tay bị tổn thương nghiêm trọng, tổn hại gần toàn bộ chu vi bàn tay.
Ngay sau sự cố, nạn nhân được sơ cứu ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Chí Linh, sau đó nhanh chóng chuyển tuyến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục xử lý và điều trị chuyên sâu trong tình trạng bàn tay vẫn còn kẹt nguyên trong máy xay thịt.
Trong quá trình thực hiện chỉ định, cấu tạo kim loại của máy xay che khuất vùng tổn thương, việc chụp X-Quang thông thường không thể đánh giá đầy đủ tình trạng xương và phần mềm của bàn tay. Trước tình huống phức tạp, các bác sĩ đã chỉ định đưa người bệnh vào phòng mổ cấp cứu để tháo rời thiết bị, đồng thời sử dụng hệ thống chụp C-arm trong mổ nhằm xác định chính xác mức độ tổn thương xương, khớp, gân, mạch máu...
TS.BS Trần Mạnh Hùng (Khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) trực tiếp phẫu thuật cho người bệnh chia sẻ: "Dù được sơ cứu và chuyển tuyến kịp thời, các bác sĩ buộc phải chỉ định cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay P để hạn chế biến chứng và bảo đảm an toàn cho người bệnh".
Từ những vụ tai nạn gia tăng do máy xay thịt gây ra, các chuyên gia cảnh báo người dân:
- Tuyệt đối không dùng tay để đẩy thực phẩm vào máy xay thịt đang hoạt động.
- Luôn sử dụng dụng cụ chuyên dụng đi kèm.
- Ngắt hoàn toàn nguồn điện trước khi vệ sinh hoặc xử lý thực phẩm bị mắc kẹt trong máy.
- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
Khi xảy ra tai nạn, cần nhanh chóng ngắt nguồn điện, sơ cứu cầm máu, bảo quản phần chi thể đứt rời (nếu có) đúng cách và đưa người bệnh đến cơ sở y tế chuyên khoa trong thời gian sớm nhất để tăng cơ hội điều trị và phục hồi chức năng.
Tai nạn từ máy xay thịt hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người sử dụng tuân thủ nghiêm các nguyên tắc an toàn. Mỗi người cần nâng cao ý thức phòng ngừa để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
BS Hoàng Mạnh Vững (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) chia sẻ cách xử trí ban đầu bệnh nhân bị chi thể bị đứt đúng cách:
Đối với người cấp cứu:
Cần vệ sinh tay bằng xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn, đi găng tay y tế hoặc găng tay sạch, tránh tiếp xúc trực tiếp tay với phần chi thể đứt rời
Với bệnh nhân (phần trung tâm của chi thể bị đứt):
- Rửa vết thương bằng nước sạch hoặc dung dịch nước muối sinh lý; sau đó băng kín vết thương bằng vải sạch hoặc gạc vô trùng.
- Đối với tai nạn đứt lìa ngón tay, chỉ cần băng ép lên vết thương là đủ. Nếu đứt lìa bàn tay, bàn chân, cần làm thêm garô để tránh chảy máu. Cách làm: Dùng băng hay dây vải quấn vài vòng phía trên mỏm cụt khoảng 10 cm, đút một cây gỗ và xoắn vài vòng cho đến khi máu ngưng chảy, không siết quá chặt. Ghi nhận thời điểm làm garô và chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Nếu đi xa, cứ sau 90 phút, cần nới garô 5 phút.
Với phần chi đứt lìa (phần ngoại vi):
- Cầm nắm nhẹ, rửa sạch bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý. Không được rửa bằng xà phòng hoặc hóa chất.
- Bọc kín bằng gạc hoặc vải sạch (chú ý không bọc quá dày) quanh phần đứt lìa rồi cho vào túi ni lông mỏng, buộc kín miệng túi để nước không thể thấm vào.
- Đặt túi vào thùng đá lạnh, thau chứa đá lạnh, hoặc đơn giản nhất là cho vào trong một túi nhựa khác có chứa đá lạnh. Mục đích của quấn băng vải quanh phần chi đứt lìa là để chi không tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh.
- Nếu bộ phận cơ thể chưa đứt lìa hoàn toàn mà vẫn còn dính lại trên da, không nên cắt rời, kể cả trường hợp gần như đứt hoàn toàn. Thay vào đó, bạn nên dùng dùng gạc băng lại, đặt túi đá bên cạnh để giữ nhiệt, tránh đặt đá trực tiếp lên vết thương.
Chuyển nhanh bệnh nhân đến cơ sở y tế có đủ khả năng thực hiện kỹ thuật vi phẫu trồng chi thể đứt lìa, tránh đi lòng vỏng lãng phí thời gian vàng để có thể cứu sống chi thể.
Lưu ý: Về thời gian vàng để cứu sống chi thể đứt rời, theo y văn thì có thể đến 12 giờ tính từ khi bị đứt cho đến khi khôi phục thành công tuần hoàn cho phần chi thể đứt rời, tuy nhiên chức năng có thể hạn chế. Thời gian lý tưởng để nối chi thể bị đứt rời là 6 giờ tính từ lúc bị đứt đến lúc các bác sĩ khôi phục được tuần hoàn cho phần chi thể đứt rời (nhiều bệnh nhân thường nhầm lẫn với thời gian từ lúc bị đứt đến lúc vào tới khoa cấp cứu) nếu chi thể được bảo quản đúng cách. Nhưng nếu đến muộn quá mà nối vào cơ thể thì độc chất ở chi hoại tử sẽ phóng thích độc chất vào máu, ảnh hưởng đế tính mạng bệnh nhân, do vậy bệnh nhân đến trễ thường phải bỏ phần chi bị đứt.
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