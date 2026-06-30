Nấu nồi chiên không dầu hay bếp ga tốt hơn? Câu trả lời của chuyên gia gây bất ngờ

Những năm gần đây, nồi chiên không dầu trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ khả năng tạo ra các món ăn giòn rụm mà chỉ cần rất ít dầu. Trong khi đó, bếp gas vẫn là phương pháp nấu nướng truyền thống được sử dụng phổ biến và có thể áp dụng nhiều cách chế biến khác nhau. Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi liệu nồi chiên không dầu có thực sự giữ lại nhiều chất dinh dưỡng hơn so với bếp gas hay không.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, câu trả lời không hoàn toàn nghiêng về một phương pháp. Khả năng giữ lại chất dinh dưỡng còn phụ thuộc vào loại thực phẩm, cách chế biến cũng như thời gian nấu.

Nồi chiên không dầu có những ưu điểm gì?

Theo chuyên gia dinh dưỡng Maxine Yeung, ưu điểm lớn nhất của nồi chiên không dầu là tạo được lớp vỏ giòn tương tự món chiên ngập dầu nhưng gần như không cần hoặc chỉ cần rất ít dầu ăn. Điều này giúp giảm tổng lượng chất béo và calo trong món ăn, đặc biệt phù hợp với những người muốn kiểm soát cân nặng hoặc hạn chế tiêu thụ dầu mỡ.

(Ảnh Internet)

Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng chất béo không phải lúc nào cũng có hại. Đặc biệt, các chất béo không bão hòa vẫn là một phần quan trọng của chế độ ăn lành mạnh. Vì vậy, mục tiêu không phải loại bỏ hoàn toàn chất béo mà là hạn chế việc sử dụng quá nhiều dầu trong quá trình chế biến.

Bên cạnh ưu điểm về lượng dầu sử dụng, một số nghiên cứu còn cho thấy nồi chiên không dầu có thể giúp giữ lại nhiều hợp chất chống oxy hóa hơn ở một số loại rau.

Theo Melissa Jaeger, Trưởng bộ phận Dinh dưỡng tại MyFitnessPal, nghiên cứu so sánh giữa chiên bằng nồi chiên không dầu, hấp và xào cho thấy phương pháp này tạo ra hoạt tính chống oxy hóa cao ở một số loại rau quen thuộc như cải xoăn, bắp cải hay bông cải xanh.

Theo bà, điều này đồng nghĩa cơ thể có thể nhận được nhiều hợp chất chống oxy hóa hơn từ thực phẩm, góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch và giảm phản ứng viêm. Tuy nhiên, kết quả này chủ yếu được ghi nhận ở một số nhóm rau nhất định chứ không phải tất cả các loại thực phẩm.

Bếp gas vẫn có nhiều lợi thế

Theo các chuyên gia, nhiều người thường nghĩ nấu bằng bếp gas sẽ khiến thực phẩm mất nhiều chất dinh dưỡng hơn, nhưng thực tế không phải vậy. Điều quan trọng hơn là lựa chọn phương pháp chế biến phù hợp thay vì chỉ quan tâm đến thiết bị nấu.

Bếp gas cho phép áp dụng nhiều kỹ thuật khác nhau như hấp, luộc, xào, áp chảo hoặc chiên. Mỗi phương pháp sẽ có tác động khác nhau đến từng nhóm chất dinh dưỡng.

Ví dụ, hấp thường giúp giữ lại vitamin C tốt hơn so với luộc, đặc biệt khi thực phẩm phải nấu trong thời gian dài. Trong khi đó, việc xào nhanh với lượng dầu vừa phải cũng có thể giúp bảo toàn nhiều chất dinh dưỡng mà không làm tăng quá nhiều lượng chất béo trong món ăn.

(Ảnh: Internet)

Các chuyên gia cũng cho biết không phải mọi chất dinh dưỡng đều giảm khi gặp nhiệt. Một số hợp chất có lợi lại tăng lên sau khi nấu chín. Chẳng hạn, lycopene (chất chống oxy hóa có nhiều trong cà chua) trở nên dễ hấp thu hơn sau khi được đun nóng. Ngược lại, hàm lượng của một số vitamin hoặc chất chống oxy hóa khác có thể giảm sau khi chế biến, tùy thuộc vào từng loại thực phẩm.

Đối với các món chiên hoặc áp chảo sử dụng nhiều dầu, tổng lượng chất béo và calo trong món ăn sẽ tăng lên. Tuy nhiên, do thời gian nấu thường ngắn nên nhiều chất dinh dưỡng vẫn được giữ lại, ngoại trừ một số vitamin nhạy cảm với nhiệt như vitamin C hay folate.

Trong số các phương pháp chế biến, luộc trong thời gian dài thường khiến lượng vitamin tan trong nước bị thất thoát nhiều nhất. Tuy nhiên, nếu phần nước luộc được dùng để nấu canh hoặc súp thì lượng chất dinh dưỡng này vẫn được tận dụng thay vì bị bỏ đi.

Điều quyết định không nằm ở nồi chiên không dầu hay bếp gas

Theo Melissa Jaeger, khả năng giữ lại chất dinh dưỡng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại thực phẩm, từng loại vitamin, phương pháp chế biến cũng như thời gian nấu. Vì vậy, rất khó để khẳng định một thiết bị luôn tốt hơn thiết bị còn lại trong mọi trường hợp.

Maxine Yeung cho rằng điều quan trọng nhất là tránh nấu thực phẩm quá chín. Nhiệt độ quá cao hoặc thời gian chế biến quá lâu có thể khiến nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B, bị phân hủy. Khi thực phẩm bị cháy hoặc quá khô, protein cũng trở nên khó tiêu hóa hơn và có thể hình thành một số hợp chất không có lợi cho sức khỏe.

(Ảnh minh họa)

Theo các nghiên cứu được dẫn lại, hấp trên bếp và chiên bằng nồi chiên không dầu là hai phương pháp có khả năng giữ lại chất dinh dưỡng khá tương đồng. Trong khi đó, luộc trong thời gian dài thường khiến thực phẩm thất thoát nhiều chất dinh dưỡng hơn so với các phương pháp còn lại.

Thay vì quá băn khoăn nên chọn nồi chiên không dầu hay bếp gas, người dùng nên tập trung vào việc duy trì thói quen nấu ăn tại nhà và lựa chọn phương pháp phù hợp với từng loại thực phẩm. Đây mới là yếu tố có tác động lớn hơn đến chất lượng dinh dưỡng của bữa ăn.

Melissa Jaeger cho biết nếu nồi chiên không dầu giúp mọi người nấu ăn tại nhà thường xuyên hơn thì đó đã là một lợi ích rất lớn. Trong trường hợp chưa sở hữu thiết bị này, người dùng cũng không cần vội đầu tư vì bếp gas vẫn hoàn toàn có thể tạo ra những bữa ăn cân bằng dinh dưỡng nếu biết lựa chọn cách chế biến hợp lý.

Theo Real Simple