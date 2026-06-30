NÓNG: TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2026, "ngôi vương" cao nhất với 24,75 điểm là cái tên quá quen

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời cũng là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 151.269 thí sinh đăng ký dự thi.

Năm học 2026-2027, TP.HCM có tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập đạt 118.550 học sinh, mức cao nhất từ trước đến nay nhằm đáp ứng nhu cầu của khoảng 169.080 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, 176 trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh, 5 trường THPT trực thuộc các trường đại học tuyển 1.195 học sinh và 41 trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp tuyển thêm 16.226 học sinh.

Năm 2026, các trường top đầu thành phố có sự cạnh tranh gay gắt với mức điểm chuẩn Nguyện vọng 1 (NV1) từ 23.0 điểm trở lên. Chiếm giữ ngôi vị cao nhất trong mùa tuyển sinh này là trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với mức điểm chuẩn 24.75 điểm.

Bám đuổi sát nút ở nhóm dẫn đầu là hai trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Trung học thực hành ĐHSP với cùng mức điểm NV1 là 24.5 điểm. Phân khúc điểm 24.25 ghi nhận sự góp mặt của THPT Bùi Thị Xuân và THPT Mạc Đĩnh Chi, theo sau là THCS THPT Trần Đại Nghĩa với mức điểm sàn NV1 chạm mốc 24.0 điểm.

Xem điểm chuẩn điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của TP.HCM TẠI ĐÂY.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của TP.HCM được công bố sáng 30/6

Sau khi nắm được điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của Sở tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn , sau đó nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển theo hướng dẫn của từng đơn vị.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng lưu ý, thí sinh không xác nhận nhập học hoặc không nộp hồ sơ đúng thời hạn mà không có lý do chính đáng như ốm đau, tai nạn hoặc các trường hợp bất khả kháng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận sẽ được xem là từ chối quyền trúng tuyển. Những trường hợp này không được bảo lưu kết quả thi và mất quyền tham gia các đợt tuyển sinh tiếp theo, kể cả đợt tuyển bổ sung, trong cùng năm học.

Hồ sơ nhập học lớp 10 gồm bản chính học bạ THCS, bản sao giấy khai sinh hợp lệ (trích lục hoặc bản sao công chứng), phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm 2026, phiếu thi tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027, phiếu báo điểm tuyển sinh lớp 10 ghi nhận điểm thi và ba nguyện vọng cùng giấy chứng nhận đoạt giải, thành tích (nếu có).

Phần lớn các giấy tờ này sẽ do trường THCS cấp cho thí sinh. Đối với học bạ, do các trường hiện sử dụng học bạ điện tử, "bản chính học bạ THCS" được hiểu là bản in từ học bạ điện tử có chữ ký của Ban Giám hiệu và đóng dấu của nhà trường.

Điểm chuẩn của từng trường được xác định dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng và kết quả kỳ thi tuyển sinh. TP.HCM công bố điểm chuẩn của cả ba nguyện vọng 1, 2 và 3 cùng một thời điểm.

Đây cũng là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Theo đó, học sinh khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) thi chung đề với học sinh khu vực 1 (TP.HCM cũ).

Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Mỗi môn được tính hệ số 1, chấm theo thang điểm 10 và lấy lẻ đến 0,25 điểm.

Công thức tính điểm xét tuyển là:

Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Ví dụ, thí sinh đạt 5,5 điểm Toán, 7 điểm Ngữ văn, 6,25 điểm Tiếng Anh và được cộng 1 điểm ưu tiên sẽ có điểm xét tuyển là 19,75. Thí sinh chỉ được xét tuyển nếu dự thi đủ ba môn và không có bài thi nào bị điểm 0.

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