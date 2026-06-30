Loại hạt bùi bùi nhiều người "gạt phăng" khỏi đĩa cơm: Bác sĩ hé lộ "có võ", giúp giảm 36% đường huyết, kích hoạt "lọc mỡ" tự nhiên

Thấy hạt đậu gà (hay còn gọi là đậu Ai Cập, hạt lăng) trên đĩa cơm thuần chay hay salad, không ít người đang giảm cân liền gạt sang một bên vì nghĩ "đầy tinh bột thế này ăn vào béo chết". Thế nhưng, đây lại là một sai lầm tai hại tước đi cơ hội sở hữu một "vũ khí" siết mỡ cực đỉnh.

Chỉ số GI "thấp lẹt tẹt": Bí mật nằm ở lớp màng bảo vệ tự nhiên

Bác sĩ Tiêu Tiệp Kiện, chuyên gia giảm cân nổi tiếng, cho biết nhiều người đánh đồng đậu gà với các loại tinh bột tiêu hóa nhanh gây tăng đường huyết như cơm trắng hay bánh mì. Thực tế hoàn toàn ngược lại.

Nếu chỉ số đường huyết (GI) của cơm trắng chạm mốc 73 thì chỉ số GI của đậu gà chỉ vỏn vẹn 28 . Sự khác biệt mang tính bước ngoặt này đến từ cấu trúc sinh học đặc biệt của nó: Tinh bột bên trong hạt đậu gà được bao bọc bởi một lớp thành tế bào rất dày, hoạt động như một lớp "màng bọc thực phẩm tự nhiên".

Lớp màng này khiến hệ tiêu hóa mất nhiều thời gian để phá vỡ, buộc đường phóng thích vào máu một cách chậm rãi, từ tốn, không bao giờ gây ra hiện tượng đường huyết tăng vọt đột ngột.

Nghiên cứu chứng minh: Giảm tới 36% đường huyết sau ăn, kích hoạt "bảo bối" săn mỡ

Không dừng lại ở lý thuyết, các thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh sức mạnh của loại hạt này bằng những con số biết đi:

Hạ đo ván đỉnh đường huyết: Những người tham gia thử nghiệm ăn đậu gà như một món ăn nhẹ trước bữa chính có mức đường huyết sau bữa ăn thấp hơn từ 29% đến 36% so với những người ăn một lượng bánh mì gối tương đương.

Cắt giảm đỉnh calo: Một thử nghiệm ngẫu nhiên khác cho thấy, nếu thay thế chỉ 30% lượng bánh mì gối trong bữa ăn bằng hạt đậu gà, đỉnh điểm đường huyết sau ăn có thể giảm mạnh hơn 40% .

Không chỉ kiểm soát đường, còn là "thức ăn hoàng gia" cho lợi khuẩn đường ruột

Lợi ích của đậu gà không chỉ dừng lại ở mặt trận cân bằng đường huyết. Do chứa hàm lượng lớn tinh bột kháng (resistant starch) và chất xơ hòa tan, loại hạt này không bị tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non mà sẽ đi thẳng xuống ruột già.

Tại đây, chúng trở thành nguồn "lương thực" hảo hạng cho các lợi khuẩn, đặc biệt là nhóm Bacteroides . Khi được nuôi dưỡng bằng chất xơ từ đậu gà, các lợi khuẩn này sẽ phát triển mạnh mẽ và lên men tạo ra axit butyrate - một chất có khả năng kháng viêm cực mạnh, giúp chữa lành niêm mạc ruột, tăng cường hệ miễn dịch và tái cấu trúc lại hệ chuyển hóa của cơ thể.

Lời khuyên từ chuyên gia: Đừng gạt bỏ "bạn đồng hành" của hội tăng cơ giảm mỡ

Việc loại bỏ đậu gà ra khỏi thực đơn giảm cân là một sự lãng phí rất lớn. Thay vì khiến bạn mất kiểm soát cân nặng, đậu gà chính là một loại "thực phẩm chức năng tự nhiên" toàn diện giúp ổn định đường huyết, duy trì năng lượng dồi dào và bảo vệ cơ bắp trong quá trình siết mỡ.

Lần tới, nếu thấy những hạt đậu bùi béo này xuất hiện trong khẩu phần ăn, hãy mỉm cười đón nhận vì bạn đang nạp vào cơ thể một chiếc "phanh kìm hãm mỡ thừa" cực kỳ hiệu quả!