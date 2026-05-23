2 loại hạt được ví như "máy sạc tự nhiên" cho não, hạt số 1 ở quê có nhiều nhưng ít ai hay

Hạt điều

Hạt điều giàu magie, giúp hỗ trợ hệ thần kinh khỏe mạnh và góp phần thư giãn mạch máu hiệu quả.

Bên cạnh đó, các chất béo không bão hòa đơn và đa trong hạt điều còn hỗ trợ quá trình hình thành tế bào não, từ đó giúp cải thiện trí nhớ.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá hạt điều là nguồn cung cấp dưỡng chất quan trọng, hỗ trợ cơ thể tăng cường sản sinh collagen tự nhiên.

Theo các chuyên gia tại Cleveland Clinic, hạt điều chứa nhiều đồng, kẽm và protein - những thành phần cần thiết cho quá trình hình thành collagen, giúp da săn chắc, giảm nếp nhăn và duy trì độ đàn hồi.

Không chỉ tốt cho làn da, hạt điều còn hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ hàm lượng chất béo không bão hòa đơn, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL).

Chuyên gia dinh dưỡng Kathy McManus cho biết, việc bổ sung một lượng nhỏ các loại hạt mỗi ngày có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Để tận dụng tốt lợi ích của hạt điều, chuyên gia khuyến nghị:

Dùng khoảng 20-30g hạt điều mỗi ngày.

Ưu tiên hạt điều rang không muối.

Kết hợp cùng trái cây hoặc sữa chua để tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Hạt điều không phải là "thực phẩm thần kỳ", nhưng nếu sử dụng hợp lý và duy trì đều đặn, đây là lựa chọn đơn giản giúp hỗ trợ làm đẹp da và bảo vệ tim mạch lâu dài.

Hạt mắc ca

Hạt mắc ca là nguồn cung cấp dồi dào chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa và nhiều dưỡng chất thiết yếu, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tổng thể. Việc bổ sung loại hạt này vào thực đơn hằng ngày không chỉ tăng hương vị mà còn nâng cao giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn.

So với nhiều loại hạt khác như: hạnh nhân, hạt điều hay hạt óc chó, hạt mắc ca có hàm lượng chất béo cao hơn nhưng phần lớn là chất béo không bão hòa đơn. Loại chất béo này được chứng minh có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó, hỗ trợ bảo vệ tim mạch.

Ngoài ra, hạt mắc ca còn mang lại lợi ích cho những người mắc bệnh đái tháo đường (tiểu đường) loại 2 hoặc hội chứng chuyển hóa, bao gồm tình trạng huyết áp cao và mỡ bụng dư thừa.

Đáng chú ý, hạt mắc ca chứa tocotrienols - một dạng vitamin E có khả năng bảo vệ tế bào não khỏi stress oxy hóa, liên quan đến các bệnh như Alzheimer và Parkinson.

Bên cạnh đó, axit oleic cùng các hợp chất chống oxy hóa, flavonoid trong hạt mắc ca còn giúp giảm viêm, hỗ trợ chức năng nhận thức và tăng cường sức khỏe tim mạch.