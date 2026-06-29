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Điểm chuẩn Học viện Phòng không - Không quân 3 năm gần nhất

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Điểm chuẩn Học viện Phòng không - Không quân 3 năm gần nhất

Mời quý phụ huynh và thí sinh cùng tham khảo điểm chuẩn của Học viện Phòng không - Không quân trong 3 năm gần nhất.

Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Phòng không - Không quân 3 năm gần nhất:

Điểm chuẩn Học viện Phòng không - Không quân 3 năm gần nhất

Năm 2025, điểm chuẩn của Học viện Phòng không - Không quân lấy từ 23,25 - 26,5 điểm. Trong đó, ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử thí sinh miền Nam lấy điểm thấp nhất. Cao nhất là ngành Kỹ thuật hàng không thí sinh phía Bắc.

Năm nay, Học viện tuyển sinh tổng chỉ tiêu là 350. Trong đó, thí sinh có nơi thường trú phía Bắc tuyển 210 chỉ tiêu, thí sinh phía Nam tuyển 140 chỉ tiêu.

Học viện tuyển sinh theo 4 phương thức gồm:

  • Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Quốc phòng.
  • Xét Kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM tổ chức năm 2026.
  • Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
  • Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức năm 2026.

Học viện sử dụng 3 tổ hợp xét tuyển gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), C01 (Toán, Lý, Ngữ văn).

Học viện cũng thông tin về điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng. Điểm ưu tiên là tổng điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng, tùy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT điểm ưu tiên được xác định như sau:

- Các thí sinh có kết quả thi cộng với điểm cộng dưới 22,5 điểm:

ĐƯT = Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.

- Các thí sinh có kết quả thi cộng với điểm cộng (điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) đạt từ 22,5 điểm trở lên:

ĐƯT = [(30 – Tổng điểm thi – Điểm cộng)/7,5] x (Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng).

Trong đó, “Tổng điểm thi” là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM sau khi đã quy đổi.

Theo Khánh Sơn/VTC News

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