Sử dụng hàng ngày, nhưng 90% mọi người không biết Bluetooth nghĩa là gì?

Bạn bật Bluetooth để kết nối tai nghe, chia sẻ file, ghép loa di động, có thể cả chục lần mỗi ngày. Nhưng bao giờ bạn dừng lại một giây và tự hỏi: cái tên kỳ lạ đó từ đâu mà ra?

Bluetooth. Nghe có vẻ ngẫu nhiên, thậm chí hơi vô lý. Một công nghệ kết nối không dây tiên tiến, được hàng tỷ thiết bị trên thế giới sử dụng lại mang cái tên kỳ lạ. Hóa ra đằng sau đó là cả một câu chuyện lịch sử kéo dài hơn 1.000 năm, bắt đầu từ một vị vua Viking có chiếc răng... không được đẹp.

Nguồn gốc của cái tên kỳ lạ

Năm 1997, các công ty công nghệ lớn như Intel, Ericsson, Nokia, IBM và Toshiba đang ngồi trước bài toán đau đầu: mỗi hãng phát triển một tiêu chuẩn kết nối không dây riêng, chúng không tương thích với nhau, thị trường rối như mớ bòng bong.

Hai kỹ sư, Jim Kardach từ Intel và Sven Mattisson từ Ericsson, ngồi lại với nhau để bàn về tên gọi cho công nghệ mới sẽ thống nhất tất cả những tiêu chuẩn đang cạnh tranh đó. Trong cuộc trò chuyện, Kardach đề cập đến cuốn sách ông vừa đọc về người Viking. Trong đó có nhắc đến một vị vua đặc biệt: Harald Bluetooth - Harald Blåtand Gormsen, vị vua Đan Mạch và Na Uy từ năm 958 đến 985, nổi tiếng vì đã thống nhất cả vùng Scandinavia vốn đang chia rẽ và chiến tranh liên miên.

Liên tưởng bật ra ngay lập tức: vị vua thống nhất các vùng đất, công nghệ thống nhất các thiết bị. Kardach sau này giải thích: đó là cách họ muốn kết nối PC và điện thoại di động với nhau, cũng như Harald đã từng kết nối những dân tộc đang xung đột.

Cái tên Bluetooth ban đầu chỉ là tên tạm cho dự án, nhưng sau đó trở thành cái tên gắn liền với công nghệ này suốt mấy chục năm.

Cái tên "tạm" trở thành vĩnh viễn

Vài tháng sau, nhóm phát triển tổ chức cuộc họp để chọn tên chính thức. Hai ứng cử viên nặng ký hơn được đưa ra: "RadioWire" và "PAN" (Personal Area Network - Mạng khu vực cá nhân). Kết quả bỏ phiếu: PAN thắng với tỷ lệ 4-1.

Nhưng rồi một điều bất ngờ xảy ra. Báo chí đã nắm bắt được ý nghĩa thú vị đằng sau cái tên Bluetooth và liên tục nhắc đến nó. Sức lan tỏa quá lớn, đến mức nhóm truyền thông quyết định giữ lại tên này làm tên chính thức.

Theo lời Kardach: "Bluetooth thậm chí chưa từng được đưa vào danh sách đề cử" cho tên chính thức, vậy mà nó lại là cái tên duy nhất còn lại đến tận ngày nay. Công nghệ Bluetooth chính thức ra mắt năm 1998. Ericsson tạo ra điện thoại Bluetooth đầu tiên năm 1999.

Vị vua có chiếc răng màu... gì?

Tranh minh họa vua Harald Bluetooth cầm điện thoại và Laptop. Ảnh: Intel.

Harald Bluetooth thực sự có biệt danh xuất phát từ chiếc răng của ông. Trong tiếng Đan Mạch cổ, "blå" nghĩa là xanh, "tand" nghĩa là răng.

Nhưng tại sao răng lại xanh? Có hai giả thuyết.

Thứ nhất, tương truyền Harald có một chiếc răng sâu, ngả màu xanh đậm đến gần như đen - được ghi lại lần đầu trong một biên niên sử thế kỷ 12. Thứ hai, có người cho rằng ông ăn quá nhiều quả việt quất, loài quả mọc dại phổ biến ở vùng Bắc Âu đến mức răng bị ố màu theo.

Dù giả thuyết nào đúng, điều chắc chắn là vị vua ấy đã để lại dấu ấn không chỉ trong lịch sử Scandinavia, mà còn trong từng chiếc điện thoại, laptop, và tai nghe mà bạn đang sử dụng hôm nay.

Nhìn kỹ biểu tượng Bluetooth, hình tam giác lồng vào nhau trên nền xanh, đó không phải hình ngẫu nhiên. H là Harald, B là Blatand. Logo của Bluetooth với biểu tượng "bí ẩn" nằm trong một hình bầu dục màu xanh chính là tên viết tắt của Harald Bluetooth theo chữ Rune - một loại chữ viết xưa của các dân tộc Bắc Âu.

Tổng hợp