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Đục trần kiểm tra tiếng động bí ẩn, cả gia đình hét thất thanh khi 3 "quái vật" khổng lồ cùng rơi xuống

| | Sống

Tiếng động bí ẩn suốt nhiều ngày hóa ra bắt nguồn từ những "quái vật" ẩn ngay phía trên đầu gia chủ.

Lực lượng cứu hộ phát hiện "quái vật" ẩn trên trần nhà

"Quái vật" xuất hiện theo cách khiến cả gia đình và lực lượng cứu hộ đều giật mình.

Theo NDTV và LADbible, sự việc xảy ra vào tháng 2/2023 tại bang Johor, Malaysia. Đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình xử lý sau đó được lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Gia chủ cho biết nhiều ngày trước, gia đình liên tục nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ khu vực trần nhà, đặc biệt vào ban đêm. Ban đầu, họ cho rằng đó chỉ là chuột hoặc một loài động vật nhỏ đang làm tổ nên không quá để tâm. Tuy nhiên, khi tiếng động ngày càng lớn và kéo dài, họ quyết định gọi lực lượng Phòng vệ Dân sự Malaysia (APM) đến kiểm tra.

Đục trần kiểm tra tiếng động bí ẩn, cả gia đình hét thất thanh khi 3 "quái vật" khổng lồ cùng rơi xuống - Ảnh 1.

Điều không ai ngờ tới là ngay khi mảng trần vừa sập xuống, ba "quái vật" khổng lồ thực chất là những con trăn gấm bất ngờ rơi xuống cùng lúc. (Ảnh: NDTV)

Khi có mặt tại hiện trường, các nhân viên cứu hộ nhanh chóng phát hiện một phần đuôi của con trăn thò ra từ khe hở trên trần nhà. Để tiếp cận con vật, họ sử dụng dụng cụ chuyên dụng và cẩn thận đục mở rộng phần trần thạch cao.

Điều không ai ngờ tới là ngay khi mảng trần vừa sập xuống, ba "quái vật" khổng lồ thực chất là những con trăn gấm bất ngờ rơi xuống cùng lúc. Hai con vẫn quấn chặt lấy nhau, trong khi con còn lại trườn nhanh trên nền nhà khiến những người có mặt phải vội vàng lùi lại.

Toàn bộ khoảnh khắc này được camera ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người thừa nhận họ "nổi da gà" khi chứng kiến cảnh ba con trăn bất ngờ lao xuống từ khoảng trống ngay phía trên đầu gia chủ.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, hai con trăn lớn dài khoảng 5 mét, nặng khoảng 32 kg mỗi con, trong khi con còn lại dài khoảng 4 mét, nặng khoảng 25 kg.

Vì sao có tới 3 con trăn cùng xuất hiện?

Theo LADbible, lực lượng cứu hộ nhận định ít nhất hai trong số ba con trăn đang trong mùa giao phối nên chúng quấn chặt lấy nhau và trú ẩn trong khoảng không phía trên trần nhà. Đây cũng là lý do gia đình liên tục nghe thấy những tiếng động lạ suốt nhiều ngày trước khi phát hiện.

Đục trần kiểm tra tiếng động bí ẩn, cả gia đình hét thất thanh khi 3 "quái vật" khổng lồ cùng rơi xuống - Ảnh 2.

Nhiều người thừa nhận họ "nổi da gà" khi chứng kiến cảnh ba con trăn bất ngờ lao xuống từ khoảng trống ngay phía trên đầu gia chủ. (Ảnh:

Sau gần một giờ xử lý, lực lượng Phòng vệ Dân sự Malaysia đã khống chế thành công cả ba con trăn và đưa chúng ra khỏi ngôi nhà an toàn. Không có người nào bị thương trong sự việc.

Sau vụ việc, nhiều chuyên gia cho biết những "quái vật" mà nhiều người nhầm tưởng thực chất là trăn gấm, loài thường tìm đến các khoảng trống trên mái hoặc trong tường để trú ẩn. Khi phát hiện tiếng động bất thường ở những khu vực này, người dân không nên tự ý kiểm tra mà nên liên hệ lực lượng cứu hộ hoặc cơ quan chức năng để tránh gặp nguy hiểm.

(Theo NDTV, LADbible)

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Theo Nguyệt Phạm

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
quái vật

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