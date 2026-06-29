Tôi đã sống 30 năm cuộc đời và giờ mới nhận ra: 7 thứ gây chật nhà, càng giữ càng hại

Trong suốt một thời gian dài, tôi từng nghĩ rằng việc giữ lại đồ đạc trong nhà càng nhiều thì càng “tiết kiệm” và an toàn. Đồ cũ có thể dùng lại, đồ chưa hỏng thì chưa cần bỏ, còn những thứ tưởng như vô hại thì cứ để đó cho “chắc ăn”. Thế nhưng, khi bước sang một giai đoạn sống chậm hơn, quan sát kỹ hơn cách không gian ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe, tôi mới dần hiểu ra một điều: dọn nhà không chỉ là sắp xếp lại đồ đạc, mà là học cách loại bỏ những thứ đang âm thầm làm cuộc sống trở nên nặng nề.

Dưới đây là 7 thứ trong nhà mà sau 30 năm trải nghiệm, tôi nhận ra nên loại bỏ càng sớm càng tốt.

1. Thùng carton từ hàng giao về

Trước đây, tôi cũng có thói quen giữ lại thùng carton sau mỗi lần nhận hàng online, vì nghĩ rằng có thể tận dụng để đựng đồ hoặc bán lại. Tuy nhiên, theo thời gian, tôi nhận ra đây là một trong những thứ chiếm không gian nhiều nhất mà giá trị sử dụng lại rất thấp. Những chiếc thùng carton thường bám bụi, dễ hút ẩm và trở thành nơi trú ngụ của côn trùng. Không chỉ vậy, chúng còn đi qua nhiều môi trường vận chuyển khác nhau, nên khó đảm bảo sạch sẽ như ta vẫn tưởng. Vì vậy, thay vì giữ lại trong nhà, tốt hơn hết là nên xử lý ngay từ bên ngoài để tránh mang thêm bụi bẩn vào không gian sống.

2. Ruột gối đã ngả vàng

Một sai lầm mà tôi từng mắc phải là chỉ thay vỏ gối mà quên mất ruột gối bên trong. Đến khi chú ý kỹ hơn, tôi mới thấy ruột gối đã ngả vàng và biến dạng từ lúc nào không hay. Thực tế, đây là dấu hiệu của việc tích tụ mồ hôi, dầu da, tế bào chết và vi khuẩn trong thời gian dài. Nếu tiếp tục sử dụng, không chỉ gây mất vệ sinh mà còn có thể ảnh hưởng đến da mặt và hệ hô hấp, đặc biệt là những người có cơ địa nhạy cảm hoặc dễ dị ứng.

3. Thảm trải phòng khách lâu ngày

Thảm trải sàn từng là món đồ giúp không gian trở nên ấm cúng và sang trọng hơn trong mắt tôi. Tuy nhiên, khi sử dụng lâu dài, tôi mới nhận ra nó cũng là nơi giữ lại rất nhiều bụi bẩn mà mắt thường không nhìn thấy được. Dù có hút bụi thường xuyên, phần sâu bên trong thảm vẫn có thể tích tụ bụi mịn, tóc rụng và vi khuẩn. Điều đáng nói là không phải gia đình nào cũng có điều kiện giặt hoặc vệ sinh chuyên sâu định kỳ, khiến thảm dần trở thành một “ổ chứa bụi” ngay trong phòng khách.

4. Thớt gỗ bị mốc

Trong căn bếp, thớt gỗ là vật dụng sử dụng hàng ngày nhưng lại ít được thay mới. Tôi từng nghĩ chỉ cần rửa sạch và trụng nước sôi là đủ an toàn. Tuy nhiên, thực tế lại không đơn giản như vậy. Khi thớt đã xuất hiện các vết nứt hoặc mốc đen, điều đó có nghĩa là vi khuẩn và nấm mốc đã có thể xâm nhập sâu vào bên trong. Dù có làm sạch bề mặt, những phần bên trong vẫn rất khó loại bỏ hoàn toàn, từ đó tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến thực phẩm và sức khỏe. Vì vậy, thay vì cố “cứu vãn” một chiếc thớt đã xuống cấp, tôi dần hiểu rằng việc thay mới là lựa chọn an toàn và hợp lý hơn rất nhiều.

5. Thuốc hết hạn trong tủ thuốc

Hầu như gia đình nào cũng có một tủ thuốc để phòng những trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, theo thời gian, tủ thuốc lại dễ trở thành nơi chứa những loại thuốc đã hết hạn hoặc không còn nhớ công dụng. Điều nguy hiểm là thuốc hết hạn không chỉ giảm hiệu quả điều trị mà còn có thể gây tác dụng phụ nếu sử dụng nhầm. Vì vậy, việc kiểm tra định kỳ tủ thuốc là điều rất cần thiết, đồng thời nên giữ lại hướng dẫn sử dụng để tránh nhầm lẫn khi cần dùng đến.

6. Đồ vật tích trữ để “dùng sau”

Những chai nhựa, lọ thủy tinh, túi nilon hay hộp nhựa nhỏ thường được tôi giữ lại với suy nghĩ rằng sẽ có lúc cần dùng. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra rằng tốc độ tích trữ luôn nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ sử dụng. Kết quả là những món đồ này dần biến thành một mớ hỗn độn chiếm không gian mà không mang lại giá trị thực tế. Đặc biệt, không phải loại nhựa nào cũng an toàn để tái sử dụng nhiều lần, nên việc giữ lại quá mức đôi khi lại tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

7. Mỹ phẩm mini sample

Ban đầu, tôi giữ lại rất nhiều mẫu thử mỹ phẩm với suy nghĩ sẽ dùng khi đi du lịch hoặc thử sản phẩm mới. Tuy nhiên, thực tế lại khác hoàn toàn, bởi phần lớn chúng bị bỏ quên trong ngăn kéo cho đến khi hết hạn. Khi mỹ phẩm đã quá hạn, chất lượng bảo quản không còn đảm bảo, vi khuẩn dễ phát triển và có thể gây kích ứng da nếu sử dụng. Vì vậy, thay vì tích trữ, tôi dần học cách chỉ giữ lại những gì thật sự dùng đến trong thời gian ngắn.

Theo: Toutiao