FizaHUB nhận Huy chương Vàng tại “Thương hiệu xuất sắc Châu Á 2026”

Thúc đẩy số hóa hoạt động kinh doanh từ nhu cầu thực tiễn

"Thương hiệu Xuất sắc Châu Á" là chương trình thường niên, được Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức nhằm tôn vinh các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, nhà lãnh đạo và môi trường làm việc tiêu biểu, có thành tích nổi bật trong hoạt động kinh doanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Vượt qua những tiêu chí khắt khe của chương trình như các sản phẩm phải được đánh giá trên nhiều khía cạnh, cả về chất lượng, hiệu quả sử dụng, mức độ tuân thủ và khả năng tạo ra giá trị cho thị trường, FizaHUB đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại hạng mục Sản phẩm – Dịch vụ chất lượng Châu Á.

Mặc dù tạo ra doanh thu và duy trì hoạt động ổn định, nhiều hộ kinh doanh chưa hình thành được dữ liệu tài chính số hoặc lịch sử giao dịch đầy đủ để các tổ chức tài chính định danh, đánh giá năng lực và chấm điểm tín dụng. Khi thiếu tài sản bảo đảm hoặc chưa có cơ sở chứng minh năng lực tài chính, không ít hộ kinh doanh gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn chính thức, từ đó có nguy cơ tìm đến các kênh tín dụng không chính thức với nhiều rủi ro.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, FizaHUB được hình thành từ định hướng chung về thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó, FizaHUB lựa chọn tập trung vào nhóm hộ kinh doanh. FizaHUB hiện đang không ngừng nỗ lực xây dựng hệ sinh thái gồm các công cụ quản lý vận hành, thanh toán, hóa đơn điện tử và nhiều hoạt động khác nhằm giúp hộ kinh doanh từng bước số hóa hoạt động kinh doanh hằng ngày, trở thành "trợ lý ảo" đắc lực.

Các tiểu thương tại Đà Nẵng đang tìm nghe giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng Nền tảng FizaHUB

Thông qua các giao dịch phát sinh trên nền tảng FizaHUB, dữ liệu sẽ được ghi nhận, chuẩn hóa, tạo cơ sở để hộ kinh doanh xây dựng hồ sơ tài chính. Đồng thời, tăng khả năng kết nối với các ngân hàng, tổ chức tài chính và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác. Nền tảng này được phát triển theo các yêu cầu về định danh, xác thực và quản lý giao dịch phù hợp với quy định hiện hành. Các dữ liệu phát sinh trong quá trình vận hành được lưu trữ và quản lý trên môi trường số, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh cũng như hỗ trợ khả năng kết nối với các hệ thống quản lý và điều hành khi có nhu cầu.

Nền tảng FizaHUB được phát triển bởi Công ty Cổ phần FizaHUB - đơn vị công nghệ tài chính tiên phong xây dựng hạ tầng dữ liệu dành cho hộ kinh doanh tại Việt Nam. Thông qua hệ sinh thái sản phẩm gồm quản lý vận hành, ví thanh toán, hóa đơn điện tử, giải pháp thuế và chấm điểm tín dụng, doanh nghiệp này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hộ kinh doanh số hóa hoạt động kinh doanh, hình thành nguồn dữ liệu có giá trị phục vụ ngân hàng, tổ chức tài chính và cơ quan nhà nước.

FizaHUB muốn bắt đầu với "hình mẫu tiêu biểu" Đà Nẵng

Ông Khổng Huy Quang - Tổng Giám đốc FizaHUB chia sẻ: "Giải thưởng lần này là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của đội ngũ FizaHUB trong quá trình xây dựng các giải pháp dành cho hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thấy một trong những trở ngại lớn đối với các hộ kinh doanh không hẳn là thiếu nguồn vốn mà là thiếu dữ liệu để chứng minh năng lực kinh doanh. Nhiều hộ có doanh thu ổn định, hoạt động rất hiệu quả nhưng chưa thể tiếp cận các sản phẩm tài chính phù hợp vì chưa có hệ thống ghi nhận dữ liệu một cách đầy đủ và nhất quán. Mặt khác, có thể cũng chưa hiểu rõ về tầm quan trọng của cách thức quản trị theo hướng số hóa bởi việc kinh doanh được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, tự vận hành theo phương thức truyền thống vẫn đạt hiệu quả như kỳ vọng".

Nói về dự án này, ông Quang cho biết: "Hiện tại, nền tảng FizaHUB đã có app và mini app trên App store, Google play nhằm phục vụ cho những nhu cầu thực tiễn khác nhau của từng địa phương trong thời gian tới. Chúng tôi chọn Đà Nẵng là nơi đầu tiên để triển khai mô hình thí điểm bởi ở đây hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi về hạ tầng và các điều kiện cần thiết khác. Chúng tôi không đến Đà Nẵng để vẽ dự án, chúng tôi đến để làm thật. Mục tiêu lớn nhất là xóa bỏ thói quen kinh doanh cảm tính, kiến tạo một kho dữ liệu minh bạch đồng bộ với hệ thống quản lý của Thành phố".

Được biết, mục tiêu của doanh nghiệp này là tiến tới cung cấp giải pháp cho hơn 100.000 hộ kinh doanh tại Thành phố Đà Nẵng và từng bước mở rộng phạm vi đến cộng đồng hộ kinh doanh trên cả nước. Trong thời gian tới FizaHUB sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, mở rộng khả năng kết nối với các đối tác trong lĩnh vực tài chính và công nghệ. Đồng thời nghiên cứu các giải pháp dữ liệu tối ưu với nhu cầu của hộ kinh doanh trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ.